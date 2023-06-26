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《神州經脈》AI行業監管料將至，滬指四連跌，人幣穿7.22

26/06/2023

　　假期結束後首個交易日，隨著外圍震盪不止，鄰國俄羅斯險些變天，滬深股市今（26日）早明確拉跌，期間科技股跌勢加劇，滬指跌幅一度擴大至1.4%，惟午收前部分修復，不過午後AIGC等概念股沽壓放大，連帶知識產權、信息安全、雲遊戲、雲計算、智慧政務等概念都錄得5%以上的跌幅，滬指再倒頭下跌，終收跌1.48%報3150.62點，盤中低見3144.25點，是自1月5日以來的指數新低。接近6月底，滬指暫連續四日下跌，累計跌幅達到3.7%，「五窮六絕」恐將應驗。

 

（資料圖片）

 

　　淡市拖累交投，兩市成交9773億元（人民幣．下同），比起假期前最後一個交易日（21日）少4.4%，跌出萬億關口。

 

　　端午節假期後首日開市，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開逾百點子後跌幅加劇，午後一度跌至7.2380失守7.23關口，尾盤匯價回升逾百點，收盤仍大跌281點子，報7.2219，四連跌，並創2022年11月10日以來7個半月新低。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今日報7.2056，較上個交易日大跌261點子，創去年11月10日以來近8個月新低，連跌三個交易日，上個交易日報7.1795。

 

今日新聞精選

 

1. 中國外長秦剛及副外長馬朝旭25日分別會見訪華的俄羅斯副外長魯登科，就中俄關係和共同關心的國際及地區問題交換意見，並談及烏克蘭危機等議題。中國外交部同日晚間就瓦格納集團兵變表示，這是俄羅斯內政，作為友好鄰邦及新時代全面戰略協作夥伴，中方支持俄方維護國家穩定，實現發展繁榮。中國外交部發言人毛寧26日在例行記者會上重申，瓦格納集團的事件是俄羅斯的內政，中國支持也相信俄羅斯能夠維護國家穩定，實現發展繁榮，中俄各層級保持著密切良好的溝通。

 

2. 《人民日報》發表題為《重視通用人工智能發展》的文章指出，人工智能不斷進化，會帶來一定風險。4月28日召開的中共中央政治局會議曾指出，要重視通用人工智能發展，營造創新生態，重視防範風險。政府、行業、企業等相關各方應加強風險研判，共同制定標準和制度規則，有效防控人工智能的科技倫理風險，不斷推動科技向善、造福人類。另阿里董事會主席、阿里雲智能集團董事長兼首席執行官張勇表示，「構建安全可信的人工智能」逐步成為行業共識，相關法律法規正在完善，為技術和產業的可持續發展培育了良好的土壤與環境。

 

3. 經中國文旅部數據中心綜合測算，今年端午假期全國國內旅遊出遊1.06億人次，同比增長32.3%，恢復至2019年同期的112.8%；實現國內旅遊收入373.10億元，同比增長44.5%，恢復至2019年同期的94.9%。截至6月25日，內地鐵路端午假期五日運輸收官，全國鐵路累計發送旅客7037.9萬人次，較2019年同期增加714.1萬人次、增長11.3%，其中6月22日發送1608.7萬人次，創端午小長假單日旅客發送量歷史新高。

 

4. 十四屆全國人大常委會第三次會議26日至28日在北京舉行，將審議無障礙環境建設法草案、對外關係法草案、行政複議法修訂草案、海洋環境保護法修訂草案；審議全國人大常委會委員長會議關於提請審議愛國主義教育法草案的議案；審議國務院關於提請審議糧食安全保障法草案的議案等。

 

5. 人行在端午節前出手降息，惟未能提振內地樓市，端午樓市仍表現低迷。據諸葛數據研究中心監測數據，端午期間（6月22日-24日）重點10城新房成交4547套，較去年端午假期有所增長，但仍為近五年來的次低谷，較2020年降幅超六成。中指院指，據監測，6月22日-24日的小長假期間，代表城市成交面積較去年端午假期（6月3日-5日）增長近兩成，但與去年同期相比則下降約七成。

 

6. 內地高溫天氣持續，料6月27日起新一輪高溫天氣再來襲，局地氣溫還有可能破極值。皖能電力在機構調研時表示，安徽省近年用電增速較快，最高用電負荷的增速更甚，今年可能會出現電力、電量雙缺。電網公司預測，今年夏天安徽省在正常高溫的情況下缺電超過1200萬千瓦，極端高溫或者持續高溫下電力缺口將進一步增大。國盛證券指出，高溫催化下工商業及居民空調負荷迅速提升，部分省份夏季降溫負荷佔最高用電負荷比重達到40%-50%，甚至超過50%，預計迎峰度夏期間電力平衡難以滿足，負荷缺口仍有較大概率出現。

 

7. 美國司法部23日宣布以涉嫌生產銷售涉芬太尼化學前體為由起訴中國企業和公民。中國駐美使館已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議，批評美方在第三國採用釣魚執法誘捕中國公民，並悍然起訴中國實體和個人，嚴重侵害有關企業和個人合法權利，中方對此予以嚴厲譴責。中國外交部亦譴責美方「釣魚執法」，肆意踐踏國際法、實施「長臂管轄」，是典型的任意拘押，嚴重侵犯相關企業和個人的合法權利，強調中方提出嚴正交涉，敦促美方立即放人，停止抹黑。中國商務部則回應稱，美方「釣魚執法」非法獲取所謂「證據」起訴中國企業，是典型的單邊霸凌行徑，中方對此堅決反對，強烈譴責，並將堅定維護中國企業合法權益。

 

8. 阿根廷出現美元荒，有500多家企業選擇用人民幣支付進口貨款。據外電報道，阿根廷最大的交易所之一Mercado Abierto Electronico的數據顯示，人民幣交易在阿根廷外匯市場的佔有率最近創下28%的單日紀錄新高，而上個月最高為5%。布宜諾斯艾利斯的貿易經濟學家Marcelo Elizondo說，央行沒有美元，所以需要中國提供的緊急援助，對阿根廷而言，與中國的貨幣關係是出於緊急情況，但對中國來說是借力地緣政治機會的一個支點。

 

撰文：經濟通中國組

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2023 18:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/06/2023 16:40
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