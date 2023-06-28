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李強：投資中國就是選擇了更好的未來

28/06/2023

　　國務院總理李強昨日(27日)下午在天津出席世界經濟論壇全球企業家對話會時指出，中國將對接高標準國際經貿規則，穩步擴大制度型開放，加快營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，更好支持各類企業發展。中國經濟升級潛力巨大，投資中國就是選擇了更好的未來。


　　李強表示，中國加強科技創新、建設現代化產業體系、擴大內需等，將推動新一輪科技革命和產業變革取得新突破，帶來各產業特別是新領域新賽道的巨大合作機會。中方願與各方共同推動前沿科技發展，拓展新的合作領域，為企業投資發展打開新的廣闊空間。

籲企業界深入了解中國，並堅定支持經濟全球化

　　李強又指，企業家的智慧和力量是經濟發展不可或缺的驅動力。當今世界最需要的是溝通交流，最重要的是開放合作。經濟全球化已使世界各國成為休戚相關的命運共同體，開放與合作應是思考問題、處理事情最基本的態度和方法。希望企業界深入中國，立體地了解中國。中國不僅致力自身發展，而且積極與各方分享發展機遇，是開放包容誠信的大國。中國發展起來，給世界注入的是穩定性和正能量，帶來的是越來越多的安全感。中方願同各國企業家一道，以高水平開放合作增強高質量發展動能，為世界經濟發展注入更多確定性力量。


　　李強同時表示，希望企業家在不確定性中強化擔當，把握經濟發展的確定性方向，尋找經濟發展的確定性機遇，匯聚經濟發展的確定性力量，堅定支持經濟全球化，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

與會企業家認同中國未來增長潛力仍然巨大

　　李強還就監管部門如何與企業開展合作、數據管理、應對氣候變化等問題回答了企業家提問。與會企業家代表則表示，中國是最具發展活力的市場，未來增長潛力仍然巨大。全球企業家支持加強對華合作，堅持「在中國、為中國」戰略，願積極參與中國經濟高質量發展，開展面向全球的產業鏈供應鏈深度合作，攜手應對氣候變化等全球性挑戰，打造互利共贏的夥伴關係。


　　對話會由世界經濟論壇主席施瓦布主持，世界貿易組織總幹事伊維拉和來自20多個國家和地區的約120位企業家參加。

 

撰文:經濟通中國組

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