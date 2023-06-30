《神州經脈》官方PMI微升仍處萎縮區，在岸人幣上半年累貶4%

在半年結之際A股今日（30日）拉升粉飾表現，消費、金融、地產、軍工、醫藥、半導體等板塊集體拉漲，帶動滬綜指半日收復三千二，午後進一步整固，全日升幅維持在0.62%，報3202.06鎖定整數關。本周外圍地緣政治動盪拖累滬指周一（26日）曾創1月初以來新低，接下來四日滬指加緊修復裂口，累計全周滬指微升0.1%，整個6月也只是下跌0.08%，上半年升幅則有3.65%。

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深成指今日升1.02%，上半年累計升0.1%，幾乎打和，創業板指今漲1.6%，但上半年下跌了5.61%。

兩市全日成交9186億元（人民幣．下同），按日增加6.2%，外資循陸股通淨流入近37億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開逾百點子後，匯價便失守7.26關，午後更一度觸及7.2700，尾盤跌幅略有收窄，最終收報7.2620，較上個交易日4時30分收盤價跌197點子，創去年11月8日近8個月新低。即期匯價6月單月累跌2.14%，上半年則累跌4.28%。

人民幣中間價上半年貶值3.6%，今日報7.2258，較上個交易日跌50點子，續創去年11月10日以來近8個月新低，連跌七個交易日，也連跌第三個月。不過今日官方中間價再次大幅強於市場預期，這已是本周以來第四次出現明顯過濾。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布，6月製造業採購經理指數（PMI）為49%，連續第三個月處於萎縮區間，但比上月微升0.2個百分點，符合市場預期，其中新訂單指數為48.6%，比上月升0.3個百分點，表明製造業市場需求景氣度有所改善。非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為53.2%和52.3%，分別較上月下降1.3和下降0.6個百分點，連續三個月下滑，其中非製造PMI更降至6個月以來低位。此外，製造業及非製造業的從業人員指數分別比上月下降0.2個及1.6個百分點，表明企業用工景氣度下降。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指，6月製造業PMI小幅回升，主要是產需指數均有所回升。《路透》引述分析人士認為，現在正是扭轉需求收縮、提振市場信心的要緊時刻，需要盡快推出政策支持舉措，防止經濟進一步減速。

2. 荷蘭和美國據報將針對中國芯片推出政策「組合拳」，分別宣布新一輪針對的中國晶片出口管制。中國外交部發言人毛寧在回應記者提問時表示，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制，以各種借口拉攏脅迫其他國家對華搞科技封鎖，以行政手段干預企業之間的正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，衝擊全球產供鏈的穩定，不符合任何一方的利益。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身的合法權益。

3. 中共中央政治局今日召開會議，審議《關於支持高標準高質量建設雄安新區若干政策措施的意見》。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，要緊緊圍繞疏解人員利益關切，持續推進標誌性疏解項目在雄安新區落地建設；優化營商環境，加強科技創新；加強雄安新區未來城市建設運營管理體制的前瞻設計，積極探索具有中國特色的現代化城市治理新模式。另外交部發言人華春瑩宣布，應印度總理莫迪邀請，國家主席習近平將於7月4日在北京以視頻方式出席上海合作組織成員國元首理事會第二十三次會議並發表重要講話。

4. 國務院總理李強主持召開國務院常務會議，審議通過《關於促進家居消費的若干措施》。會議指出，家居消費涉及領域多、上下游鏈條長、規模體量大，採取針對性措施加以提振，有利於帶動居民消費增長和經濟恢復。要打好政策組合拳，促進家居消費的政策要與老舊小區改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設、完善廢舊物資回收網絡等政策銜接配合、協同發力，形成促消費的合力。要提高供給質量和水平，鼓勵企業提供更多個性化、定制化家居商品，進一步增強居民消費意願，助力生活品質改善。

5. 人民幣加速貶值之際，人民銀行和國家外匯局近期加大了對銀行和進出口企業的調研力度，內容涉及資金跨境流動、對匯率波動的看法及市場情緒等方面。據《彭博》引述接受調研的人士表示，主題涉及匯率風險管理、進出口和結售匯業務、市場預期等，且今年以來包括人行和外匯局在內的國家部委、行業組織的調研明顯多於往年。其中一位來自中資銀行的人士稱，外匯局在最近的一次調研中詢問了銀行的結售匯、資本流動等情況，以及對匯率波動的看法和穩定匯市的建議等。

6. 繼銀行業調降存款利息之後，證券業也跟上了步伐。近日，包括信達證券、華金證券、國融證券、西南證券、安信證券等在內的多家券商均在官網公告，從今年6月20日左右起將客戶保證金活期存款年利率下調0.05個百分點，由此前的0.25%調整為0.2%。分析人士指，券商降息對單個投資者而言影響不大，但整體來看，目前證券行業的客戶保證金接近2萬億元，如果大多數券商都調降保證金利率，將對券商形成一筆可觀的收益，因為保證金存款利差也是券商收入的一部分。

7. 《中國證券報》引述專家意見指，為保持房地產市場恢復勢頭，更多增量政策舉措或醞釀出台，當局或繼續把降低購房門檻和購房成本放在首位，甚至將限售限購政策鬆綁擴大到核心一二線城市。另西安市不動產登記服務中心今日發布《關於推行存量房（二手房）「帶押過戶」的通知》，全面施行二手房帶押過戶政策。

8. 阿根廷中央銀行當地時間29日發布公告稱，將人民幣納入阿根廷銀行系統允許進行存取的幣種，批准阿根廷國內銀行機構開設人民幣儲蓄和活期存款帳戶業務。另據外電引述知情人士指，法國巴黎銀行最近接到一位共和黨國會助手致電詢問其數字人民幣項目情況，美國知名智庫大西洋理事會的學者亦表示收到美國國會辦公室關於數字人民幣的詢問，包括法國巴黎銀行等金融機構與中國方面的合作。法巴中國今年5月宣布與中國銀行合作，進行系統對接等圍繞數字人民幣的一系列基本功能。

撰文：經濟通中國組

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