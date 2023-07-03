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藝人蔡徐坤工作室被列經營異常名錄，央視下架視頻

03/07/2023

　　內地當紅小生蔡徐坤陷入桃色新聞風波多日，現被央視下架相關影片，演藝生涯料毀於一旦。據國家企業信用信息公示系統顯示，6月28日，北京市通州區市場監督管理局因「通過登記的住所或者經營場所無法聯繫」，將北京蔡徐坤影視文化工作室列入經營異常名錄。


　　蔡徐坤此前被爆料2021年5月因與一女子發生一夜情導致其懷孕並讓其打胎，此事引發網友關注，但對於此消息，蔡徐坤方並未回應。7月1日晚，北京廣告協會明星代言規範委發布關於對中國內地男歌手蔡某某輿情發酵的風險提示稱，近日，中國內地男歌手蔡某某事件逐漸發酵，該事件有進一步炒作及擴大趨勢，請相關品牌方、演藝經紀公司、MCN 經紀機構對中國內地男歌手蔡某某做好風險把控。


　　2018年，蔡徐坤在內地大熱選秀節目《偶像練習生》C位出道，近年來始終佔據著明星熱度榜首。目前微博粉絲超3880萬，抖音粉絲超1800萬。蔡徐坤簽約了近三十家品牌的商業代言，其中包括PRADA、高端腕表泰格豪雅、百事可樂、安慕希酸奶等。

 

撰文：黃燕明

 

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