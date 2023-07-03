潘功勝出任人行黨委書記，外界料「行長書記」同一人

人民銀行7月1日召開領導幹部會議，中央組織部有關負責人宣布，人民銀行副行長、國家外匯局局長潘功勝出任人行黨委書記，免去郭樹清的人行黨委書記職務、易綱的人行黨委副書記職務。



潘功勝長期在金融領域工作，經歷過工商銀行及農業銀行兩家國有大行的重組、改制及上市。2012年6月潘功勝被任命為人行副行長，2015年12月起兼任外匯局局長，其間參與了人民幣匯率形成機制改革、存款保險制度推出、中國債市對外開放、跨境資本流動管理改革等一系列重大事情。



非中央委員，破常規任黨委書記



據《路透》引述業內人士預計，在成為黨委書記後，潘功勝有望出任人行行長，意味人行一把手回歸「行長、書記一肩挑」的模式。分析指，現年60歲的潘功勝已接近副部級官員退休年齡線，去年10月的中共二十大上，潘並未獲得中央委員、中央候補委員身份，彼時市場普遍認為其大概率將在人行副行長位置上到齡退休，此次人事任命打破常規。



業內人士估計，潘功勝長期分管外匯、債券市場，並主導過房企風險處置，包括人行「三支箭」支持民企融資等「金融救房企」行動，令他未來在應對人民幣匯率、房地產風險等重大問題上，具有經驗優勢。



官媒《證券時報》指出，潘功勝履新之後，建立現代中央銀行制度將是他任上的工作主線。現代中央銀行制度既包括完善貨幣政策體系，維護幣值穩定和經濟增長；也需要深化金融體制改革，提升金融服務實體經濟能力；更要強化金融穩定保障體系，牢牢守住不發生系統性風險底線。

撰文：黃燕明

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加