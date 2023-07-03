《神州經脈》財新PMI優預期，耶倫將訪華四天，A股人民幣皆漲

人民銀行貨幣政策委員會召開2023年第二季度例會，會議特別提到堅決防範匯率大起大落風險，今早（3日）滬綜指早段升幅破1%，午後升勢再稍微擴大，全日收升1.31%，報3243.98點，兩日升幅超過2%。深成指全日升0.59%，創業板指同升0.6%。

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維穩訊號亮燈刺激股民入市，兩市全日成交10246億元（人民幣．下同），較上交易日（6月30日）高出11.5%，是自6月21日後再重回萬億關，陸股通淨流入26.9億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日高開高走，收盤報7.2466，較上個交易日4時30分收盤價升154點子，脫離近8個月低位。全日在7.2157至7.2557之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.2157，較上個交易日升101點子，結束七連跌，並脫離近8個月低位，上個交易日報7.2258。中間價明顯強於市場預測，顯示監管層繼續強力過濾，意在向市場傳遞堅定的維穩信號。

今日新聞精選

1. 美國財政部公布，美國財長耶倫將於本月6日至9日到訪中國北京，與中國高層官員會面。如若成行，耶倫將是中美關係自年初惡化以來，繼美國國務卿布林肯後第二位訪京的美國內閣官員。中國財政部亦在官網公布，經中美雙方商定，美財政部部長耶倫6日至9日訪華。另美國總統拜登當地時間6月30日在白宮橢圓形辦公室，接受中國新任駐美大使謝鋒遞交國書。拜登歡迎謝鋒履新，並就美中關係進行交談。

2. 今日公布的6月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得50.5，較5月小幅下降0.4個百分點，顯示製造業生產經營活動修復減速，市場信心繼續回落，惟略勝預期的50，且連續兩個月位於擴張區間。此外，6月財新製造業新訂單指數在擴張區間略有回落，新出口訂單指數僅略高於臨界點；製造業就業指數在收縮區間略有反彈惟仍低於榮枯線；製造業產出預期指數在擴張區間繼續放緩，降至2022年11月以來最低。財新智庫高級經濟學家王喆表示，數據反映就業水平下降、通縮壓力增加、樂觀預期淡化，未來一段時期相關政策在宏觀層面應加強支持力度，微觀層面應提高效率，確保政策紅利直達市場主體，切實改善就業和市場預期。

3. 人民銀行7月1日召開領導幹部會議，中央組織部有關負責人宣布，人民銀行副行長、國家外匯局局長潘功勝出任人行黨委書記，免去郭樹清的人行黨委書記職務、易綱的人行黨委副書記職務。《路透》引述業內人士預計，潘功勝有望兼任人行行長，即人行一把手回歸「行長、書記一肩挑」模式。潘功勝長期分管外匯、債券市場，並主導過房企風險處置，使他未來在應對人民幣匯率、房地產風險等重大問題上具經驗優勢。另人行貨幣政策委員會二季度例會提出，綜合施策、穩定預期，堅決防範匯率大起大落風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定；為實體經濟提供更有力支持，因城施策支持剛性和改善性住房需求，紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作；支持銀行補充資本，共同維護金融市場的穩定發展。

4. 官媒《中國證券報》、《上海證券報》今日頭版均報道，近日多家主要銀行下調美元存款利率。其中，交通銀行、農業銀行、工商銀行等國有大行一年期美元存款最高利率上限均在4.3%。而在4月中旬，上述銀行美元存款最高利率基本都在4.6%以上，工商銀行、建設銀行甚至達到5%。如按此計算，下降幅度接近100個點子。與此同時，人民幣一年期存款利率已經降至2%以下。

5. 中國銀行研究院的中國經濟金融研究課題組發布的中國三季度經濟金融展望報告預測，二季度GDP增長6%左右，增速高於一季度，其主要原因是上年同期基數較低。報告認為，下半年中國經濟增長將主要取決於內需的恢復程度，在促消費政策帶動下，消費有望保持溫和修復，基建投資將繼續較快增長，高技術產業投資對制造業投資增長帶來支撐，房地產市場逐步探底修復。總體預計三季度GDP增長4.9%左右，全年增長5.4%左右。

6. 中國6月房產銷售下降，終結連續四個月的回升。根據克而瑞地產的初步數據，6月TOP100房企實現銷售操盤金額同比下降28.1%至5267.4億元。相比之下，前月同比增長6.7%。6月環比增長8.5%。另中指院最新發布的報告顯示，6月內地百城新房平均價格為每平方米1.62萬元，按月跌0.01%，按年跌幅擴大至0.16%；百城二手房平均價格為每平方米1.57萬元，按月跌0.25%，已連續14個月按月下跌，按年跌幅擴大至1.75%。上半年內地百城新房平均價格累計上漲0.01%，較去年同期收窄0.14個百分點；百城二手房平均價格累計下跌0.82%，較去年同期由漲轉跌。

7. 中國目前唯一一架投入商業營運的國產C919客機據報出現停飛事件。綜合報道，東方航空C919客機於上周四（6月29日）從成都飛往上海，原計劃緊接從上海回程飛往成都，然而延誤了近兩小時仍未能起飛，最終改由空中巴士A320客機執飛，而在接下來兩日都同樣由A320客機執飛。航空公司突然更換執飛客機並不尋常，但東方航空表示臨時更換飛機是因為「營運調整」。

8. 最新統計數據顯示，2023年上半年電影總票房為262.71億元，相較2022年上半年171.81億元的票房成績，增長52.91%。不過要留意去年上半年中國正採取嚴格的疫情防控措施，多地電影院停業，強勁的同比增長率背後存在低基數效應。而2021年上半年總票房為276億元，疫情爆發前的2019年上半年電影票房為310億元。

撰文：經濟通中國組

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