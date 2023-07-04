《神州經脈》中國限制晶片原料出口，上合峰會召開，人民幣大升

滬深股市全日（4日）維持窄幅波動，半導體、汽車等板塊拉漲，惟銀行、地產等權重板塊回吐，令大市處於好淡拉鋸的形勢，滬綜指收升0.04%，報3245.35點，全日振幅僅0.4%，深成指揚0.35%，創業板指升0.2%。

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兩市全日成交回落至9293億元（人民幣．下同），按日減少9.3%，陸股通淨流出19.5億元。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日高開高走，收報7.2161，較上個交易日4時30分收盤價大升305點子，兩連升，創6月27日以來一周新高，全日在7.2082至7.2438之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.2046，較上個交易日升111點子，兩連升，創6月21日以來近兩周新高，上個交易日報7.2157。

今日新聞精選

1. 中國商務部及海關總署宣布，8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制，未經許可不得出口。由於鎵、鍺都是生產晶片所需的關鍵稀有金屬，西方認為這是中國就多國限制晶片生產設備所作出的報復。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，中國依法對鎵、鍺相關物項實施出口管制是國際通行做法，不針對任何特定國家。另外，美國《華爾街日報》周二（4日）引述知情人士透露，拜登政府正準備在數周內宣布限制中國企業藉美國雲計算公司取得先進人工智能（AI）服務，作為擴大半導體出口管制政策的一部分。報道指，新規是填補拜登政府晶片設備出口限制政策的漏洞，倘被採納，華府將可能要求亞馬遜和微軟等美國雲計算服務提供商，在向中國客戶提供使用先進AI晶片的雲計算服務前，必須尋求美國政府的許可。

2. 上海合作組織成員國元首理事會第二十三次會議今日在線上舉行，預計重點討論地區安全、經濟聯繫和貿易議題，並會確定伊朗成為組織新成員。國家主席習近平在北京以視頻方式出席峰會並發表重要講話，指和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋，要把牢正確方向，增進團結互信；維護地區和平，保障共同安全；聚焦務實合作，加快經濟復甦。俄羅斯總統普京也以視像形式現身峰會。伊朗外長阿卜杜拉希揚接受《鳳凰衛視》專訪時，就加入上合組織感謝中國的支持，並指加入上合組織後，希望與中國的合作更加緊密，以及與成員國在經濟、貿易、過境及維護世界和平安全、打擊恐怖主義等領域加強合作。

3. 美國財長耶倫本周前往北京訪問之前，在3日與中國駐美國大使謝鋒會晤。美國財政部發布的聲明稱，耶倫和謝鋒進行了坦率和富有成效的討論，內容涵蓋全球和雙邊議題。耶倫將於本月6日至9日到訪北京，與中國高層官員會面，而耶倫行程細節將在稍後公布。如若成行，耶倫將是中美關係自年初惡化以來，繼美國國務卿布林肯後第二位訪京的美國內閣官員。

4. 2023世界人工智能大會本周四至周六(6-8日)舉行。上海市經信委公布，截至目前，已有逾100家採購代表團確認參與2023世界人工智能大會，涵蓋國企、央企、歐美500強等頭部企業，涉及5G&6G網絡基建、物聯網配套基建、工業機器人、工業無人機、物料進出自動化管控、大數據分析、環境安全監測、工業質檢、智能供應鏈、AGV、NLP、RPA等採購方向，採購意向金額超百億元。

5. 國家外匯管理局北京外匯管理部印發《跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理規定（試點）》。其中明確，跨國公司可以選擇主辦企業所在地省級／計劃單列市區域內符合條件的一家或多家銀行作為辦理資金池業務的合作銀行。金融機構（財務公司作為主辦企業的除外）、地方政府融資平台公司和房地產企業不得作為主辦企業或成員企業參與跨國公司本外幣跨境資金集中運營。

6. 行業網站「我的鋼鐵網」報道，中國產鋼重鎮河北省唐山市要求從7月1日-7月31日，全市11家A級鋼鐵企業按照協商減排落實管控措施。報道指，區域內鋼廠均已經執行攻堅措施，目前區域內鋼廠燒結A級限產30%，B級及以下鋼鐵企業燒結機停產50%（單台燒結機的採取晝開夜停），高爐等比例降低生產負荷，保證煤氣平衡。

7. 人力資源社會保障部表示，為鼓勵企業積極吸納大學生等青年就業，人力資源社會保障部、教育部、財政部近日下發通知，延續實施一次性擴崗補助政策，對招用2023屆及離校兩年內未就業普通高校畢業生、登記失業的16至24歲青年，簽訂勞動合同並為其繳納失業、工傷、職工養老保險費1個月以上的企業，可按每招用1人不超過1500元的標準發放一次性擴崗補助。政策執行至2023年12月底。

8. 國家醫保局稱，根據《基本醫療保險用藥管理暫行辦法》等有關文件，結合2023年國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄管理工作重點，該局研究起草了《談判藥品續約規則（2023年版徵求意見稿）》、《非獨家藥品競價規則（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見。其中，《非獨家藥品競價規則（徵求意見稿）》提出，藥品通過競價納入醫保目錄的，取各企業報價中的最低者作為該通用名藥品的支付標準。如企業報價低於醫保支付意願的70%，以醫保支付意願的70%作為該藥品的支付標準。

撰文：經濟通中國組

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