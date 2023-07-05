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《神州經脈》財新服務業欠佳，人幣止升勢，銀行或再降美元存款息

05/07/2023

　　今日（5日）公布的6月財新中國服務業PMI錄得53.9，儘管連續六個月位於擴張區間，但較前月大幅回落3.2個百分點，全面放寬疫情封控措施以來新低。服務業擴張速度大幅放緩，引證外界對中國內需轉弱的擔憂，消費板塊集體捱沽，拖累滬綜指全日跌0.69%，中斷三連升，收報3222.95點，深成指跌0.91%，創業板指同跌0.91%。

 

（資料圖片）

 

　　半年末因素結束人行快速收水，三天共收水8640億元（人民幣．下同），加上市況轉差，兩市全日成交8678億元，按日減少6.6%，陸股通淨流出40.4億元。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)高開低走，盤中連穿7.22、7.23關，尾盤跌穿7.24，最終收報7.2444，較上個交易日4時30分收盤價跌283點子，止兩連升，全日在7.2101至7.2465之間波動。

 

　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1968，較上個交易日升78點子，三連升，續創6月21日以來兩周新高，上個交易日報7.2046。

 

今日新聞精選

 

1. 6月中國服務業景氣度連續第六個月高於臨界點，但增速放緩，與需求轉弱有關。今日公布的6月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得53.9，較前月回落3.2個百分點，連續六個月位於擴張區間，但為六個月次低，僅高於今年1月。此前公布的6月財新中國製造業PMI錄得50.5，較5月小幅下降0.4個百分點，連續兩個月位於擴張區間。兩大行業景氣度回落，拖累當月財新中國綜合PMI下降3.1個百分點至52.5，為2月以來最低，顯示企業生產經營仍延續擴張態勢但動能放緩。

 

2. 內地多省近日遭受新一輪強降雨，其中重慶萬州區的暴雨已造成3.7萬人受災，最少15死4失蹤，359間房屋倒塌或損毀，直接經濟損失近2.3億元。國家主席習近平對防汛救災工作作出重要指示，指當前全國即將進入「七下八上」的防汛關鍵期，國家防總、應急管理部、水利部等部門要加強統籌協調，強化會商研判，做好監測預警，全力搶險救災。財政部、應急管理部今日緊急預撥3.2億元中央自然災害救災資金，支持重慶、四川等16個省（區、市）做好洪澇、地質災害救災工作。

 

3. 中國商務部及海關總署宣布，自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制，未經許可不得出口。據外電引述知情人士的消息報道，中國商務部明日將與金屬企業龍頭舉行會議，討論有關措施。中國外交部則連續第二日就事件作回應，發言人汪文斌重申，鎵、鍺相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，對鎵、鍺相關物項實施出口管制是國際通行做法，歐盟成員國也對部分物項實施出口管制，中國政府依法對鎵、鍺相關物項實施出口管制，確保其用於合法用途，不針對任何特定國家。另中國國際經濟交流中心副理事長、商務部原副部長魏建國表示，中方這一舉措只是中國反制的開始，中國的制裁手段和種類還有很多。

 

4. 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利原定10日訪問中國，據報將與中國國務委員兼外長秦剛及其他高級官員會面。惟歐盟方面指，有關行程已被中方取消，而中方未有解釋原因。博雷利曾在4月因確診新冠病毒而取消訪華行程。中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上，就取消博雷利訪華一事回應稱，中方高度重視中歐關係，一直同歐方保持各層級各領域交往，中方歡迎博雷利在雙方方便的時候盡早訪華，願同歐方繼續保持溝通。

 

5. 日前多家主要銀行下調美元存款利率，而據外電報道，包括中資國有大行和主要股份制銀行在內的至少九家中資銀行，在中國外匯市場自律機制的協調下，約定進一步下調大型企業客戶的美元存款利率上限，包括活期存款在內的各期限美元存款利率，均不得高於美元擔保隔夜融資利率（SOFR）水平。不過報道指出，進一步下調美元存款利率上限的空間有限，因境內美元存款利率若低於境外水平，會導致資金外流，企業可能會改為在離岸囤積更多外匯。

 

6. 全球數字經濟大會在北京開幕。工信部副部長王江平在大會上表示，加快新型基礎設施建設，促進數字基礎設施體系化發展和規模化部署，加快建設高速泛在、天地一體、雲網融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數字信息基礎設施。大力推進5G、千兆光網等新一代信息通信技術在垂直行業、信息消費、社會民生等領域的融合應用。加快大數據、人工智能、智能網聯汽車等戰略性新興產業的創新發展。

 

7. 騰訊旗下音頻平台企鵝FM發布下線公告，稱由於業務調整，即日起，企鵝FM將關閉用戶註冊及充值功能，並在2023年9月6日0時正式停止運營。官網顯示，企鵝FM是騰訊公司推出的一款新潮網絡電台App應用，用戶可以用來聽連載小說、新聞吐槽、經典音樂、笑話段子、娛樂八卦、情感夜話、相聲評書、親子教育等海量音頻內容。

 

8. 內地自2016年起實施二孩政策，今年首批「二孩」升讀小學。據內媒綜合，全國多地今年都出現小學入學高峰，其中青島共有16.8萬名兒童入讀小一，比去年增加4.3萬人，增幅超過三成。杭州小一新生入學情況更是近年來「最嚴峻」的一年，人數預計有15萬左右，而去年約為12.5萬人，增幅約兩成。北京市海淀區亦指2023年小學入學達到前所未有的4萬人，正加緊回租回購以增加辦學空間，並加快推進新建改擴建工程，增加學位供應。

 

撰文：經濟通中國組

 

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