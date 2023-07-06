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《神州經脈》AI大會今開幕，商務部稱已預先通報管制鎵鍺出口

06/07/2023

　　美國財長耶倫將於今日（6日）至9日到訪中國北京，與中國官員討論兩國作為世界上最大的兩個經濟體負責任地管理兩者的關係、就關心的領域進行直接溝通，以及共同應對全球挑戰的重要性。

 

2023世界人工智能大會6日至8日在上海舉行。（駐滬記者林雯婕攝）

 

　　高盛下調中資銀行個股評級帶來的餘波持續，加上人民幣匯率再現疲軟、人行收水等消息夾攻，滬深股市今早走低，滬綜指半日收跌0.53%，午後跌幅進一步擴大，滬指曾穿三千二，全日收市則跌0.54%，報3205.57點，整數關口幸保不失，深成指跌0.55%，創業板指跌0.91%。

 

　　人民銀行四天以來共收水10550億元（人民幣．下同），兩市全日成交8198億元，按日減少5.5%。

 

今日新聞精選

 

1. 中國8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制，商務部新聞發言人束玨婷在例行發布會表示，出口管制不是禁止出口，中方將依照法律法規的規定，對鎵、鍺相關物項出口申請進行審查，符合規定的將予以許可。中國政府實施出口管制，不針對任何特定國家。在發布公告前，中方已經通過中美、中歐出口管制對話渠道進行了預先通報。束珏婷又批評一段時間以來美方不斷濫用出口管制措施，持續加強對華半導體打壓遏制，人為割裂全球半導體市場，這是對全球自由貿易的破壞，是對國際經貿規則的無視，是對公平競爭原則的踐踏。

 

2. 為推動適用個人所得稅優惠政策的商業健康保險惠及更多人民群眾，促進多層次醫療保障有序銜接，有效降低醫療費用負擔，豐富既往症和老年人等人群的保險保障，國家金融監督管理總局發布《關於適用商業健康保險個人所得稅優惠政策產品有關事項的通知》。

 

3. 2023世界人工智能大會6日至8日在滬舉行。工信部副部長徐曉蘭在會上表示，將從五方面推進中國人工智能產業發展，包括加快研究制定產業政策、加大創新攻關、拓展應用場景等。特斯拉首席執行官馬斯克通過線上致辭時表示，特斯拉樂意與汽車製造商分享自動駕駛技術，又稱特斯拉自動駕駛的進展已非常接近沒有人類干預的全自動駕駛的狀態，全自動駕駛或者說4級-5級的全自動駕駛大概在今年晚一點時候就能實現。

 

4. 華為輪值董事長胡厚崑在人工智能大會發表《共贏人工智能新時代》的主題演講。他說，當前階段，華為在人工智能發展上有兩個著力點：第一，打造強有力的算力底座，來支撐中國人工智能產業的發展。第二，真正讓人工智能服務好千行百業，服務好科研創新。胡厚崑並透露，盤古大模型3.0即將發布。

 

5. 高盛下調中資銀行個股評級引熱議，高盛方面表示，題為《測試「不可能的三位一體」》的報告是從三大角度分析了對當前中國國內銀行股的看法，涉及評級的有12家銀行，覆蓋範圍僅為當前A股42家上市銀行中三成，集中在國有大行和部分股份制銀行之間。高盛在對上述12家銀行評級中，有5家給予「賣出」，4家「買入」，還有3家為中性評級。買入和中性合計為7家，並非如「唱空」銀行股「小作文」所渲染出的悲觀情緒那樣。

 

6. 中國汽車工業協會攜一汽、東風、上汽、長安、北汽、廣汽、中國重汽、奇瑞、江淮、吉利、長城、比亞迪、蔚來、理想、小鵬、特斯拉企業高層聯合簽署了《汽車行業維護公平市場秩序承諾書》，承諾不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序。這被視為是有關部門針對今年大規模價格戰、車企間進行非正當競爭的最新回應。

 

7. 據外電報道，人民銀行於5月對商業銀行進行窗口指導，要求銀行停止購買在上海自貿區沒有實際業務的發行人發行的自貿區債券，人行要求銀行收緊投資自貿區債券，意味著部分地方融資平台借道自貿區融資的路徑將受阻，須另尋融資管道。另外，據《上證報》獲悉，國家金融監管總局近日已就個人稅收遞延型商業養老保險試點與個人養老金銜接有關事項在業內徵求意見，擬開展個人稅收遞延型商業養老保險試點與個人養老金銜接工作。

 

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）早盤小幅低開後，維持在7.2410至7.2537區間震盪，但相對昨日跌幅有限，收盤小跌21點子，報7.2465，兩連跌。人民幣兌一美元中間價今報7.2098，較上個交易日跌130點子，止三連升，但仍強於市場預測的7.2510，上個交易日報7.1968。

 

撰文：經濟通中國組

 

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