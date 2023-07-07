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《神州經脈》習近平江蘇考察強調科技創新，李強晤耶倫，外儲回升

07/07/2023

　　美股周四（6日）急挫，拖累滬深股市今早低開，滬指先失三千二，盤中多個科技概念板塊跌幅擴大，盡管午後券商股有拉升的跡象，但滬指終告低收，全日跌0.28%報3196.61點，失三千二。累計全周滬指稍跌0.17%，近乎打和收場。多個科技概念板塊捱沽，深成指今日跌0.73%，創業板指更挫1.05%。昨日銀行間隔夜質押式回購成交量創下8.1萬億元（人民幣．下同）的新高，反映債市資金面寬鬆，不過人行本周大幅收水，全周共回籠11560億元，而兩市今日（7日）僅成交7998億元，是5月23日以來新低，按日減少2.4%。

 

華為雲盤古大模型 3.0 版在2023世界人工智能大會上正式發布，該大模型已應用於政務、金融、製造、醫藥研發、煤礦、鐵路等諸多行業。（駐滬記者林雯婕攝）

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平5日-6日在江蘇考察，先後到訪紫金山實驗室、南瑞集團有限公司，蘇州工業園區展示中心、蘇州華興源創科技股份有限公司等。習近平強調，中國式現代化關鍵在科技現代化。江蘇要在科技創新上率先取得新突破，打造全國重要的產業科技創新高地，使高質量發展更多依靠創新驅動的內涵型增長。

 

2. 美國財政部長耶倫展開訪華行程，國務院總理李強和耶倫會面時提到耶倫抵達北京時天空出現彩虹，他稱中美關係經歷過風雨後，一定能見到更多的彩虹。中國財政部則指出，耶倫訪華是加強兩國財金領域溝通交流的具體舉措，希望美方以實際行動為兩國經貿關係健康發展、實現互利共贏創造良好環境。耶倫在與美國在華商界人士舉行圓桌會議時表示，已向中方傳達美國商界的擔憂，包括中國增加對國有企業和國內公司的補貼，給外國公司設置市場准入壁壘，並對中國本周限制鎵、鍺出口的措施表達關切。耶倫強調美方尋求多元化而不是「脫勾」，世界上最大的兩個經濟體脫勾將破壞全球經濟穩定。

 

3. 國際原子能機構（IAEA）報告指，日本福島核污水排海計劃符合國際標準。中國海關總署回應稱，報告結論未獲各方專家一致認可，為防範受污染的日本食品輸華，繼續禁止進口福島等10個縣的食品。

 

4. 《深圳金融支持外貿穩規模優結構的指導意見》發布，圍繞進出口信貸、跨境資金結算和外貿綜合金融服務等方面提出24條具體舉措，聚焦金融支持穩外貿穩外資，鼓勵金融機構抓實抓好外貿領域信貸投放，積極滿足民營、中小微企業外貿融資需求；提升跨境貿易收支便利化水平，拓寬外貿新業態跨境結算渠道。

 

5. 國家人工智能標準化總體組今日在2023世界人工智能大會上宣布，中國首個大模型標準化專題組組長，由上海人工智能實驗室與百度、華為、阿里巴巴、360集團等企業聯合擔任，現場進行了證書頒發並正式啟動大模型測試國家標準制訂。

 

6. 消息指中國監管機構最快周五宣布對螞蟻集團罰款，最終罰款金額可能調整為至少80億元人民幣。今年4月曾有報道指，監管考慮對螞蟻集團處以約7億美元的罰款，比最初計劃的逾10億美元下調。螞蟻集團在2020年370億美元的IPO被叫停後，中國人行等相關監管部門一直在推動螞蟻的改革。

 

7. 美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）據報上月派出小組往香港據報對騰訊音樂、網易等中概股展開新一輪檢查，這比去年第三季開展的首輪檢查規模要大。PCAOB檢查是履行中美去年所簽的協議。

 

8. 中國6月外匯儲備回升至31930億美元，較5月增加165億美元，升幅為0.52%。截至6月末，黃金儲備6795萬盎司，環比上升68萬盎司，是人行黃金儲備連續第八個月增加。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2336，較上個交易日4時30分收盤價升129點子，止兩連跌。人民幣兌一美元中間價今報7.2054，較上個交易日小升44點子。官方中間價不跌反升，顯示監管強烈維穩信號。

 

撰文：經濟通中國組

 

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