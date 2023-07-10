【AI大會】駐滬記者直擊：聚焦AI大模型，科企爭相入局

自聊天機器人ChatGPT爆火之後，國內科技公司紛紛投入大語言模型研發，並以最快的速度推出能夠對標ChatGPT的產品，希望在生成式AI領域分一杯羹。在今年於上海舉辦的世界人工智能大會上，許多公司就展示了最新落地的大語言模型，還在此基礎上開發出適用於各個不同行業的大模型，從千億參數級的通用模型到專精於某一垂直領域的大模型應有盡有。

大會稱推動32個重大產業項目簽約，項目投資總額達288億元人民幣。



據報今年世界人工智能大會的參展企業數量、展覽面積均創歷屆之最。開展首日，場內人頭攢動，氣氛火熱，較前三年疫情期間的活動有了天翻地覆的變化。為期三天的大會達成110億元（人民幣．下同）意向採購金額，推動32個重大產業項目簽約，項目投資總額達288億元。



其中，國內最著名的大模型要數百度(09988)的文心一言。百度是內地科技大廠中第一個做出對標ChatGPT產品的企業。文心一言不僅可以和用戶聊天，為用戶畫一一幅畫，回答一些專業問題，也能夠寫一份策劃、做一份攻略，敲一段代碼等等。目前文心系列已累計發布11個行業大模型，涵蓋電力、燃氣、金融、航天、傳媒、城市、影視、製造、社科等領域，加速推動行業的智能化轉型升級。



根據百度公布，截至3月16日已有650家企業接入文心一言生態，截至3月27日，文心一言雲服務收到了12萬家企業的申請測試。下一步，文心一言將發布更多的百度官方和第三方插件，同時也將逐步開放插件生態，幫助開發者基於文心大模型打造自己的應用。



內地「AI四小龍」之一的商湯(00020)亦推出了對標ChatGPT推出的大語言模型，名叫「商量SenseChat」，目前已升至2.0版本，加入了粵語等多種語言，已在醫療、金融、移動終端、代碼開發等領域落地。

商湯AI大模型秒畫SenseMirage以及商量SenseChat分別可生成圖片及文字，其中商量的界面與ChatGPT有幾分相似。



除此之外，還有華為雲盤古大模型、騰訊(00700)旗下MaaS平台、阿里(09988)旗下阿里雲通義大模型等一一亮相，各個平台都在不斷升級，賦能千行百業。大模型賽道已迎來「百家爭鳴」時代。



垂直領域方面，金山辦公(滬:688111)旗下的WPS AI是專注辦公場景的大語言模型，該模型加入WPS辦公軟件後，用戶只需輸入一個主題，AI就可以自動完成該主題的PPT演示文稿，又或者生成新聞稿、公司周報、招聘啟事等各類文本，還可以進行縮寫、擴寫、翻譯以及切換文風，預計會成為職場白領的好幫手。



當然，硬體設備也不甘落後。晶片設計公司瀚博半導體在大會上發布了針對中小企業的語言大模型一體機，支持ChatGPT、LLaMA、Stable Diffusion等主流生成式AI網路模型，把成本降到最低，中小企業只需要一台服務器的錢就可以擁有ChatGPT。



港企首登陸AI大會



在今年的大會上，香港貿發局帶領四家香港企業前來參展，這也是香港企業首次登陸世界人工智慧大會。這四家企業分別是專注數字醫療的量子數碼、數字資產交易平台QonBay、基於區塊鏈技術的綠色數字平台大灣區創益區塊鏈研究中心，以及為企業提供自動化升級轉型服務的飛翱集團。



其中，人氣最高的展台要數量子數碼的產品健康拍，該應用程序可以把每個人的手機變個人健康監測終端。用戶不需要再購買昂貴的穿戴設備，只要打開健康拍，用手機攝像頭自拍20秒即可完成心率、血壓、呼吸、血氧等關鍵體徵監測，精確程度與穿戴設備相若。該程序可以通過攝像頭的光學原理檢測用戶面部的血流方向來完成檢測。

量子數碼旗下的健康拍產品已與上海新華醫院、中南大學湘雅醫院、哈佛大學公共衛生學院等多個機構開展了臨床研究和合作。



香港貿易發展局華東、華中首席代表呂劍在接受《經濟通通訊社》採訪時表示，今年參展的香港企業既有港人在香港創建的科技公司，也有內地青年在香港創辦的企業，還有香港人在上海創辦的企業，體現出香港和內地在科創領域的合作交融。



他又指，世界人工智慧大會是行業內的一個盛會，香港企業參展一方面可以向其他同行展示自己的技術，另一方面也可以了解別人在做甚麼，同時尋找一些合作機會。今年看到現場人氣頗高，也看到很多業界的朋友都來參與的展會，「我們也期待著明年能夠有更多的香港企業來參與」。

撰文、攝影：經濟通駐滬記者林雯婕

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