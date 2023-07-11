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《神州經脈》金融撐樓市政策延長，滬指人幣連升，外長抱恙停外訪

11/07/2023

　　內地宣布延長支持房地產市場的「金融16條」，地產股開市顯著造好惟後勁不繼，盤中汽車、半導體、元器件等板塊開動衝前，金融股亦憧憬逆周期政策上揚，帶動股市走高，滬綜指連升第二日收市，走高0.55%，報3221.37點，深成指升0.78%重返一萬一關，創業板指升0.81%。

 

（資料圖片）

 

　　惟大市交投繼續冰封，兩市全日成交7737億元（人民幣．下同），按日增1.6%，仍在3月9日以來低位徘徊，不過北上資金暫循陸股通淨流入近35億元。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日高開後，盤中一度漲近300點，收復7.1關口，最終收報7.1985，較上個交易日4時30分收盤價大升346點子，三連升，刷6月21日以來近三周新高。全日在7.1934至7.2313之間波動。

 

　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1886，較上個交易日升40點子，三連升，續刷6月21日以來近三周新高，上個交易日報7.1926。

 

今日新聞精選

 

1. 人民銀行、國家金監總局10日發布通知，對去年11月出台的房地產「金融16條」中的部分政策適用期限延長至2024年12月31日，主要涉及房企存量融資展期、保交樓配套融資支持兩條政策，政策適用期限延長後將緩解房地產開發企業的資金壓力。「金融16條」提出的房企貸款展期安排本只限於今年5月中之前到期的貸款，如今只要是今明兩年內到期的貸款都可以展期一年，給房企爭取更多時間。分析認為，為促進房地產市場平穩健康發展，後期更多支持政策有望出台。

 

2. 中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上稱，外長秦剛因「身體原因」，難以出席本周四至五（13-14日）在印尼雅加達舉行的東協外長會議，有關會議將由中央外事辦主任王毅出席。被問到秦剛的具體健康狀況，汪文斌拒絕回應。據本港媒體指出，秦剛因確診新型冠狀病毒疾病正在休養，但中國官方機構或媒體並沒有確認有關消息。據中國外交部的網站，秦剛上次在公開活動亮相是在6月25日，距今已有16日。

 

3. 有傳美國總統氣候問題特使克里將於本月前往中國，就全球變暖問題進行會談。中國外交部新聞發言人汪文斌表示，中美曾在氣候變化領域開展過良好合作，共同推動巴黎協定達成生效，希望美方同中方相向而行，為中美氣候合作創造有利條件和氛圍。汪文斌又稱，氣候變化是全球性挑戰，需要各國合力應對，中美各層級對話與交往保持著溝通。

 

4. 中國移動聯合工商銀行共同研發的數字人民幣SIM卡硬錢包功能今日正式在數字人民幣App上線。據介紹，數字人民幣SIM卡硬錢包以中國移動、中國電信、中國聯通發行的超級SIM卡為載體，數字人民幣用戶在手機插入超級SIM卡，登錄數字人民幣App，開通SIM卡硬錢包，在支付款項時，利用手機NFC功能「碰一碰」商戶的POS機，即可完成數字人民幣支付。SIM卡硬錢包支持無網無電支付，在手機斷網、亮屏、熄屏、無電關機等情況下均可使用。如果遺失手機，用戶可在另一手機登錄數字人民幣App，報失SIM卡硬錢包。

 

5. 中國社科院金融研究所今日發布2023年第二季度《中國宏觀金融分析》。報告顯示，考慮到經濟復甦動能放緩和低基數效應，第二季GDP同比增速可能達到7%左右，但環比增速大概率低於第一季。隨著擴大內需和改善預期的宏觀政策持續發力，全年經濟增速有望實現5.5%左右。報告建議，短期應對政策包括：中央財政應適當加槓桿並提高赤字率；人民銀行繼續較大幅度降息；加大優質民營房企幫扶力度。

 

6. 聯博中國投資總監朱良今日在上海舉行的媒體分享會上表示，中國經濟疫後復甦的路徑和歐美有所不同。歐美在疫情期間大放水，因此在疫後更願意消費；而中國在疫情期間並未大放水，居民儲蓄需求增加，因此疫後消費端的增長需要更長的時間，這也是近期市場發現經濟低於預期的原因。房地產方面，他認為，目前中國房價水平大致與GDP增速一致，不至於複製日本90年代後的房產泡沫。隨著國內房地產的投資屬性褪色，未來房價將取決於每個地區的人口結構等因素。

 

7. 中汽協數據顯示，6月，汽車產銷分別完成256.1萬輛和262.2萬輛，環比分別增長9.8%和10.1%，同比分別增長2.5%和4.8%。1-6月，汽車產銷分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。6月，新能源汽車產銷分別完成78.4萬輛和80.6萬輛，同比分別增長32.8%和35.2%，市場佔有率達到30.7%。其中，插電式混合動力汽車產銷量首創歷史新高。1-6月，新能源汽車產銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，市場佔有率達到28.3%。

 

8. 外資澳新銀行在中國成立的首家村鎮銀行獲批解散。國家金融監督管理總局網站發布重慶銀保監局的批覆指，重慶梁平澳新村鎮銀行有限責任公司擬通過解散方式實現村鎮銀行市場化退出，並已將存貸款業務全部清零。經重慶銀保監局審核，現批覆同意重慶梁平澳新村鎮銀行有限責任公司解散。重慶梁平澳新村鎮銀行成立近14年，發展一直較為「靜悄悄」。直到今年年初，重慶梁平澳新村鎮銀行因欠交存款準備金而被中國人民銀行萬州中心支行罰款10萬元，被認為是退出市場的前兆。

 

撰文：經濟通中國組

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2023 21:43
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