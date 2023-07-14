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《京城近觀》便捷的移動支付，境外遊客的高門檻

14/07/2023

 

　　又來到傳統的旅遊旺季——暑假。北京自6月以來連日高溫，已經破了很多的氣溫記錄。旅遊業一片熱火朝天。旅客在接近40度下的北京前門大街暴曬暴走，在故宮感受熱風撲面的盛夏。不過，疫情三年後，隨著出入境恢復如常，出境遊逐漸熱熾，在北京街頭的入境遊客，卻好像逐漸冷清。


　　作為首都的北京，理論上是外國遊客來中國的首選地。疫情前，還不時能看到背著大背包的外國遊客手裏拿著冰糖葫蘆，興致勃勃地遊走在王府井街頭；過去在天安門廣場看升旗的人群中，有時候也能找到外國遊客的身影，現在卻基本上很少看到外國遊客，特別是自由行旅客。

沒有電子支付寸步難行

　　中國是擁有世界上最便捷移動支付系統的國家之一，在中國大城市，只要有一部智能手機，就可以毫無後顧之憂地到處探索。移動支付已滲透到生活的每一個部分，但前提是你要能夠進入這個系統。在北京街頭，從街頭小販到大型連鎖店，基本上所有商家均接受移動支付。如果沒有移動支付，使用現金的話，要面臨90%的商家可能沒有零錢找續。隨著國門大開迎客復甦經濟，國內民眾早已習慣的工具，卻成為初次來中國旅行工作的海外旅客堪比天高的高門檻，許多遊客表示：「在中國沒有電子支付寸步難行。」


境外遊客無法線上預約景點門票


　　很多景點都需要通過線上預約門票。以故宮為例，早在多年前已經必須提前在線上購票，線下不能現場購票。而故宮的唯一個人官方預約門票方式，是通過微信預約。這意味著，遊客必須先註冊一個微信帳戶，通過實名認證，再經過綁定內地手機號碼、添加內地銀行卡等一系列繁鎖的程序，才能購票成功，這對於只在北京逗留幾天的旅客來說，幾乎等於不可能的任務。


　　對於早已使用微信的境外旅客，預約景點門票也同樣不容易。在北京，線上預約景點都需要輸入個人資料和身份證號碼，遊客在進入景點的時候，須直接刷身份證進入。隨著疫情和電子化的推行，愈來愈多景點採用這樣的入場檢票方式，但對於境外遊客來說，有多景點並不支持護照和港澳通行證線上預約，需要遊客提前進行人工預約，進入景點也要人工驗票，帶來了很多的不便。

酒店分「內外賓」 境外遊客選擇大減

　　不便的情況同樣出現在入住酒店環節。經常到國內旅行的遊客都知道，內地的酒店是分為招待內賓和外賓。內賓即是持有身份證的內地人士，外賓即境外人士，包括外國旅客和港澳遊客。如要接待外國遊客，酒店需要先取得接待外賓的資質。能夠接待外賓的酒店數量遠低於內賓，這個情況在疫情以後更嚴重。


　　以北京為例，記者在旅遊平台去哪兒搜索北京酒店，顯示有1萬7千多家酒店，而在加上接待外國和港澳旅客的搜索條件之後，酒店數量大幅下降到3000家左右，即大概只有約五分一。即使在一些大城巿，很多能夠接待外賓的酒店在地理位置上並沒有優勢，價格上也相對較貴，有些小眾景點附近則根本沒有能接待外賓的酒店。

 

北京酒店

在旅遊平台搜尋北京酒店，加入國外及港澳旅客適用的搜索條件後，搜尋結果大降至3000家左右。（網絡截圖）


北京地鐵現金購票困難重重


　　其實不只外國旅客，記者居住在北京多年，也被許許多多的電子系統攔在門外，包括北京地鐵。記者去年因為手機拿去維修，不能使用電子支付，所以想在自動售票機用現金購買一張單程票，但我在輸入目的地後卻驚訝地發現，簡潔的界面僅顯示，需要手動用拼音輸入姓名和身份證號碼，並且在身份證號碼一欄中，只有身份證單一選項，並不能選擇其他證件。有誰會想過乘坐短程、最大眾化的交通工具居然會需要身份證資料？


　　想到這也許是疫情期間的特殊措施，需要追蹤感染者的行程軌跡，於是我於近日又再嘗試在北京地鐵自動售票機購票，今次仍然需要手動輸入姓名和身份證號碼，但這次界面出現了一則提醒：持護照、港澳通行證人士需到人工窗口購票。移動支付的廣泛應用使需要人工服務的乘客大減，大部份人工窗口都沒有工作人員值守，需要先找到工作人員再購票，整個過程可說十分不便。

 

地鐵購票

在北京地鐵自動售賣機購買單程票，需要輸入身分證號碼，十分不便。（黃燕明攝）


　　一系列的電子化和電子支付措施是科技進步的成果，但先進的科技亦應該包括更多的包容和減少障礙。

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

 

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