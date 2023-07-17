《神州經脈》次季經濟數據偏弱，A股人幣下挫，克里訪華深談氣候

中國今日（17日）公布第二季國內生產總值（GDP）增6.3%，低於預期1個百分點，工業、投資數據勝預期，惟消費數據顯著回落且差過預期，房地產數據疲弱，種種重磅數據夾擊下，加上滬深股市陸股通暫停，滬綜指低開後跌勢逐漸擴大至超過1%，但到三千二關口見支持，午後隨著軍工股上升有所修復，全日滬指跌0.87%，報3209.63點，三千二幸保不失。深成指全日跌0.63%，創業板指跌0.75%。

（資料圖片）

數據弱加上陸股通暫停影響下，兩市全日成交8026億元（人民幣．下同），較上日（14日）成交大減13%。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1702，較上個交易日4時30分收盤價跌377點子，止六連升，全日在7.1466至7.1785之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1326，較上個交易日跌8點子，止六連升，上個交易日報7.1318。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布，第二季國內生產總值（GDP）同比增長6.3%，較預期的增長7.3%低1個百分點，不過創八個季度最高水平。以上半年計GDP同比增長5.5%，較上一季加快1個百分點。國家統計局新聞發言人付凌暉解讀數據指，上半年的經濟增速是含金量比較高的速度，是全球主要經濟體當中最快的。總的來看，經濟運行逐步擺脫疫情影響，向常態化增長軌道回歸，完全有信心、有條件也有能力完成全年經濟社會發展預期目標任務。國泰君安國際首席經濟學家周浩認為，未來幾天可能會出現新一波對中國經濟成長前景的下調潮，又認為或多或少需要進一步「降息」，預計MLF利率將最快在第三季度再下調10個基點。澳新銀行經濟學家楊宇霆認為，政府需要避免長期通縮預期，刺激措施須照顧周全，預計會很快降準。

2. 國家統計局公布，6月規模以上工業增加值同比增4.4%，較5月增3.5%有所加快，大幅高於預期的增長2.7%；累計上半年，規模以上工業增加值同比增長3.8%。6月社會消費品零售總額增速為3.1%，較今年5月的12.7%增速大幅放緩，亦低於預期的3.2%增長；累計上半年，社會消費品零售總額227588億元，同比增長8.2%。上半年固定資產投資總額為24.31萬億元，同比增長3.8%，勝於預期的增長3.5%。國家統計局新聞發言人付凌暉解讀數據指，儘管受到多重因素影響，今年以來投資增長有所放緩，但投資結構持續優化，對未來發展支撐穩步提升。而從全年來看，支撐消費增長的有利條件較多，消費有望繼續擴大。

3. 國家統計局公布，6月城鎮調查失業率5.2%，與5月持平。青年失業率續升，16-24歲勞動力調查失業率為21.3%，再刷新有記錄以來高點，5月為20.8%。國家統計局新聞發言人付凌暉解讀數據指，每逢畢業季，青年人失業率都會上升，預計下個月青年畢業生、年輕人集中進入勞動力市場後，青年人失業率仍有可能提高，惟一般隨著畢業季過去，年輕人逐步找到工作，8月以後會逐步下降。

4. 國家統計局公布，上半年商品房銷售額63092億元，增長1.1%，較首5月的增長8.4%大幅收窄。上半年全國房地產開發投資58550億元，同比下降7.9%，較首5月的7.2%同比跌幅有所擴大。上半年房地產開發企業房屋施工面積同比下降6.6%。國家統計局新聞發言人付凌暉解讀數據指，目前房地產新開工面積還在下降，竣工面積在增加，施工面積整體下降，未來看，房地產投資還會處於低位運行。但是隨著房地產市場調整逐步到位，房地產投資會逐步回到合理水平。

5. 據央視報道，中國氣候變化事務特使解振華結束與美國總統氣候問題特使克里於今早的會談，持續約4小時。克里昨日下午抵達北京機場，是他相隔近兩年再次訪華，他亦是繼國務卿布林肯和財長耶倫後，近期訪問中國的第三名華府高層官員。中國外交部發言人毛寧表示，氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，中方將落實兩國元首巴厘島會晤的精神，同美方就氣候變化的相關議題深入交換意見，攜手應對挑戰，增進當代和子孫後代的福祉。

6. 國家統計局發布2023年6月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況。路透根據公布數據測算，6月70個大中城市新建商品住宅價格指數重返下跌區間，同比下降0.4%，降幅為3月以來新高，5月為上升0.1%；環比跌0.06%，是今年以來首次「轉負」。經測算，6月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的只有31個（上月為46個）；持平1個（上月0個）；下跌38個（上月24個）。國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀數據指，6月70個大中城市商品住宅銷售價格環比上漲城市個數減少，各線城市新建商品住宅銷售價格環比持平或略降、二手住宅環比下降；各線城市新建商品住宅銷售價格同比有漲有降、二手住宅同比下降。

7. 東方航空正式接收第2架國產C919大型客機，為東航首批採購5架C919中的第2架。該客機同樣會先投入上海虹橋至成都天府機場的空中快線，及後將逐步拓展更多航線。東航去年12月正式接收全球首架C919交付機。今年5月底，C919完成首個商業航班，惟到6月底一度停飛。內媒引述數據顯示，截至上星期三（12日），首架C919共執行87班次商業航班，累計服務旅客1.1萬人次，累計商業運行250.1小時。

8. 人民銀行今日進行1030億元一年期中期借貸便利（MLF）增量續做，利率2.65%，與上月持平。今日有1000億元MLF到期，即增量30億元。渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔稱，這是去年11月降準以來，MLF淨投放規模最小的一次，考慮到未來幾個月將有更多MLF到期，未來2-3個月可能是再次降準的窗口期；馬來亞銀行駐新加坡高級外匯策略師Fiona Lim表示，人行MLF淨投放規模較小，顯示出人民幣穩定在當前對人行的重要程度，且大規模的資金淨投放可能也不一定會轉化成更大的經濟成長動能。

撰文：經濟通中國組

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