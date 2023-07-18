《神州經脈》大行降中國增長預測，中央力谷家居消費，李強晤克里

滬深股市周二全日（18日）在好淡爭持，通信、軟件、互聯網、醫療等板塊走低，汽車、地產股逆市上升，午後家品板塊受政策利好刺激而上揚，惟滬綜指全日收跌0.37%，報3197.82點，時隔一日再穿三千二關，深成指跌0.34%，創業板指跌0.31%。

李強（右）在人民大會堂接見克里（中）。（AP圖片）

交投連日以來迅速變冷，兩市全日成交7771億元（人民幣．下同），按日跌3.2%，值得留意的是陸股通今日恢復交易，北上資金即撤出87.65億元，是自5月25日以來流出額新高，也是今年第二高水平。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅高開後回吐多數漲幅，不過半日匯價波動較上日有所收窄，收報7.1717，較上個交易日4時30分收盤價小跌15點子。全日在7.1598至7.1756之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1453，較上個交易日跌127點子，兩連跌，上個交易日報7.1326。

今日新聞精選

1. 內地第二季國內生產總值（GDP）同比增長6.3%，增速遜於預期的7.3%，但創八個季度最高水平。以上半年計GDP同比增長5.5%，增幅較第一季擴大1個百分點。數據顯示，通縮是目前的主要風險，經濟整體價格自2020年以來首下降，青年失業率升至21.3%再刷新高。數據公布後，至少六家投資銀行下調對中國今年經濟增長的預測，有兩家維持之前的預測，其中摩根士丹利、大華銀行分別從5.7%、5.6%下調至5%；花旗集團、摩根大通、法國興業銀行、凱投宏觀均由5.5%下調至5%，高盛集團、野村控股分別維持在5.4%、5.1%。另外，渣打維持內地全年經濟增長5.4%的預測，並預計人行可能會於今年第三季及明年第一季度下調存款準備金率，分別每次下調25點子，而今年餘下時間應不會再降低MLF利率。

2. 美國國務院發言人米勒證實，國務卿布林肯與美國多間晶片製造商高層會面，分享他對行業和供應鏈問題的看法。《彭博》早前引述知情人士透露，商務部長雷蒙多等相關官員，在美國考慮新的對華限制措施之際，與英特爾、高通及輝達等美國晶片製造商高層會面。該幾家公司的CEO反對收緊晶片和半導體製造設備的對華出口管制，冀美方放鬆新限制。美國財長耶倫早前表示，拜登政府正在擬議的對中國投資限制措施將側重於半導體、量子計算和人工智能。美國半導體行業協會發聲明，呼籲美國政府不要進一步限制對華晶片銷售，並允許業界繼續進入中國市場。中國外交部發言人毛寧回應稱，中方一貫反對美方將經貿科技問題政治化、武器化。

3. 中國國務院總理李強、中央外辦主任王毅今日分別在人民大會堂接見美國總統氣候問題特使克里。李強表示，當前全球應對氣候變化問題面臨很大的一些挑戰，需要包括中美在內的全球各國加強協作、形成共識、積極應對。王毅則指，中美需在應對氣候變化方面加強合作，故中美關係須是健康、穩定及持久。克里表示，美國總統拜登非常致力於穩定美中關係，亦重視與中國國家主席習近平的關係，中美可以通過氣候談判開始改變更廣泛的關係，希望能成為解決中美分歧的新開始。克里昨日與中國氣候變化事務特使解振華會晤大約4小時。

4. 國家發改委表示，上半年，全國規模以上工業發電41680億千瓦時，同比增長3.8%；6月發電7399億千瓦時，同比增長2.8%。上半年，全國全社會用電量同比增長5%，6月全社會用電量同比增長3.9%。上半年，發改委審批核准固定資產投資項目91個，總投資7011億元，投向主要集中在能源、高技術、交通、水利等行業。截至6月底，製造業貸款佔非金融企業貸款的比重超過20%，製造業貸款和中長期貸款同比分別增長18.8%和36.9%，遠高於各項貸款平均增速。國家發改委政研室主任金賢東指，當前經濟運行正處於恢復發展和產業升級的關鍵期，發改委將盡全力做好就業優先等政策出台落實、優化就業服務等各項工作。

5. 國家統計局今日發布的2023年二季度和上半年國內生產總值初步核算結果顯示，二季度房地產GDP同比下跌1.2%；金融業GDP同比增長7.7%；信息傳輸、軟件和信息技術服務業同比增14.6%；二季度住宿和餐飲業GDP同比增長17.5%。渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽預期，房地產仍然是內地經濟於下半年的最大風險，主要由於其經濟體量佔整體GDP的四分之一以上，同時溢出效應較大，對投資市場、國家財政、銀行資產負債狀況以及消費均構成影響，因此將內地第三、四季的增長預測分別由5.5%和5.9%下調至5.3%及5.6%。

6. 商務部、國家發改委等13部門印發通知，要求各地釋放家居消費潛力，鞏固消費恢復發展勢頭，增強消費對經濟發展的基礎性作用。其中提到，支持居民更換或新購綠色智能家居產品、開展舊房裝修；鼓勵金融機構在依法合規、風險可控前提下，加強對家居消費的信貸支持；鼓勵企業開展舊房翻新設計大賽；鼓勵有條件的地區有序發展二手家居流通產業；鼓勵行業協會等探索實施家居行業「黑名單」制度等。

7. 台陸委會公布，星期四（20日）起，持有「探親入出境許可證」的大陸配偶親屬，可經由「小三通」途徑入台探親。「小三通」即是福建泉州至台灣金門「小三通」客運航線。金門縣長陳福海表示，樂見陸委會釋放更多善意，縣府也將持續爭取大陸海西20個城市的陸客能早日到金門旅遊自由行。

8. 深圳市交通運輸局公布，截至6月底深圳網約車平台增至30家，已核發《網絡預約出租汽車運輸證》109528張，網約車數量比去年12月增加近1.3萬輛，合資格網約車駕駛員較去年12月增加3.5萬人，統計期內全市網約車每車每天完成訂單量約為12.52單，有2.49萬輛網約車每日訂單量不足10單。深圳市交通運輸局再次發出風險提示稱，動態數據顯示當前行業運力與需求已趨飽和。

撰文：經濟通中國組

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