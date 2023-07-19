《神州經脈》上半年FDI下降，財政收入增幅減，人民幣即期大跌

滬深股市今日（19日）小幅收升成交弱，北上資金持續大幅流出。A場早段跌勢持續，滬綜指盤中低見3181.56點，為7月以來新低，惟午後地產股尾盤逐步拉漲，帶動滬綜指收復失地，收升0.03%，報3198.84點，距離三千二僅一步之遙，深成指跌0.37%，創業板指更跌1.06%。

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外資今日由陸股通淨流出49.32億元（人民幣．下同），兩日淨流出合共137億元。值得留意的是，經濟數據不佳持續打擊市場情緒，兩市成交只有7024億元，是今年1月19日以來最低成交水平，當時農曆新年假期將至所以成交大幅回落。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日低開近300點後震盪下破7.21關口，收報7.2197，較上個交易日4時30分收盤價大跌480點子，三連跌，創7月10日以來逾一周新低，全日在7.1908至7.2211之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1486，較上個交易日跌33點子，三連跌，創7月13日以來近一周新低，上個交易日報7.1453。中間價與市場價偏離逾700點，創年內最大水平。

今日新聞精選

1. 財政部今日公布上半年財政收支情況。上半年，全國一般公共預算收入119203億元，同比增長13.3%，增幅較前5月縮減1.6個百分點；支出133893億元，同比增長3.9%，增幅較前5月縮減1.9個百分點。國內增值稅37503億元，同比增長96%，主要是去年同期留抵退稅較多，基數較低。印花稅2115億元，同比下降14.6%，其中證券交易印花稅1108億元，同比下降30.7%。全國政府性基金預算收入23506億元，同比下降16%，其中國有土地使用權出讓收入18687億元，同比下降20.9%。支出方面，上半年全國一般公共預算支出133893億元，同比增長3.9%。

2. 工信部表示，將把穩增長放在更加突出位置，加快落實促進汽車和家居消費等政策，加緊制定實施汽車、電子、鋼鐵等十個重點行業穩增長的工作方案等，並將於近期發布實施輕工業穩增長工作方案，著力穩住家居用品、塑料製品、皮革、食品等重點行業。工信部又稱，下一步，將積極推進5G網絡建設，進一步向鄉鎮和農村地區延伸；大力推動6G技術研究，加快6G創新發展等；並指將進一步擴大製造業、信息通信業高水平開放，以及努力維護產業鏈供應鏈安全穩定暢通等。

3. 商務部副部長郭婷婷表示，上半年新設外商投資企業2.4萬家，增長35.7%；實際使用外資（FDI）7036.5億元人民幣，下降2.7%。發達國家對中國投資保持增長，法國、英國、日本、德國投資分別增長173.3%、135.3%、53%、14.2%。上半年對外非金融類直接投資4316.1億元人民幣，增長22.7%。商務部外國投資管理司司長朱冰表示，今年以來，世界經濟恢復放緩，全球跨國投資低迷，疊加2022年同期高基數的因素，今年上半年中國實際使用外資金額同比出現了小幅下降，但整體規模保持穩定。短期數據的波動並不影響外商投資持續看好中國的發展前景，近期注意到跨國公司的高管出現了持續「訪華潮」。

4. 廣東省2023年上半年實現地區生產總值62909.8億元，同比增長5%，低於全國上半年GDP同比增長5.5%。廣東省統計局表示，全省經濟回升基礎仍需加固。上半年，廣東規模以上工業增加值1.93萬億元，同比增長2.5%。固定資產投資同比增長4.4%，其中第一產業投資增8.3%，第二產業投資增23.2%，第三產業投資降2.7%。房地產開發投資0.7萬億元，同比下降7.4%。社會消費品零售總額2.33萬億元，同比增長7.4%。

5. 中央外辦主任王毅今日在北京會見美國前國務卿基辛格。王毅讚揚基辛格為中美關係破冰發展作出歷史性貢獻，並認為美國對華政策需要基辛格式的外交智慧、需要尼克遜式的政治勇氣。他強調，中國的發展有強大內生動力和必然歷史邏輯，試圖改造中國是不可能的，圍堵遏制中國更是做不到的。基辛格表示，支持近期中美雙方致力於改善關係的努力，兩國無論如何困難都應平等相待，保持接觸。國務委員兼國防部長李尚福昨日會見了基辛格。另外，外交部發言人毛寧宣布，王毅將出席7月24日至25日在南非約翰內斯堡舉行的第十三次金磚國家安全事務高級代表會議，並於會議前後訪問尼日利亞、肯尼亞、南非、土耳其。

6. 據報美國晶片企業的領導人正試圖游說美國政府減少貿易限制、推動全球合作。美國半導體行業協會亦呼籲拜登政府，不要進一步限制對華晶片銷售，並敦促政府允許業界繼續進入中國市場。中國半導體行業協會最新發布關於維護半導體產業全球化發展的聲明，指將始終堅持開放合作，與世界各國、各地區一切願意合作的產業界同仁共同維護半導體產業的全球化，推動政府及當局支持半導體產業的國際合作。

7。中國監管當局近日對險企進行窗口指導，內容是要求在7月31日24點前下架定價利率大於3%的保險產品，包括重疾險等，以及保底2%以上的萬能險產品。根據早前報道，監管部門已於今年4月作出窗口指導，要求保險公司控制利差損，新開發的產品定價利率從3.5%降到3%。最新報道指，部分險企已設置了提前下架有關產品的內部時間表，並陸續推出新產品替代此前的高利率保險產品，今次窗口指導是為保險產品降息政策訂下死線，下架存量產品。

8. 地房地產行業債務問題持續發酵，官媒《經濟日報》發文指，當局應加大力度推進保交樓工作，並為房企創造更好的輿論環境，認為企業只是暫時遇到債務展期，不代表不能恢復，可能僅僅有一筆債務暫時還不上，不宜簡單貼上「爆雷」標籤，應給企業時間自救。具國資背景的內地發展商綠地控股(滬:600606)債務再出問題。據Debtwire報道，綠地控股一筆4.32億美元的離岸債，因未能按時支付2250萬美元的5%分期還款，至今已經違約七日。

撰文：經濟通中國組

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