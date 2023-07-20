《神州經脈》中央撐民企，人行穩匯率，習近平見老朋友基辛格

中央出台重磅文件支持民企，人行出手穩人民幣匯率，將跨境融資宏觀審慎調節參數上調至1.5，滬深股市在多重利好政策推出之下仍然走疲，惟成交見回升。滬綜指今早（20日）窄幅高開曾觸及三千二，惟無力企穩，盤中一度倒跌至3165.67點，午後持續跌幅，並以接近全日低位收盤報3169.52點，跌0.92%，三千二得而復失，且創6月28日以來近1個月新低。科技股大跌，深成指跌1.06%，創業板指軟0.99%。兩市全日成交按日大增近12%至7856億元（人民幣．下同），北上資金復見流入，目前陸股通淨流入逾3億元。

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人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日大幅高開並一路反彈，盤中匯價逼近7.16關口，收復過半上半周跌幅，最終收報7.1811，較上個交易日4時30分收盤價升386點子，止三連跌，全日在7.1620至7.1980之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1466，較上個交易日升20點子，止三連跌，距市場預測偏離逾750點，凸顯監管堅定的維穩意圖。上個交易日報7.1486。

今日新聞精選

1. 中共中央、國務院發布《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，提出要優化民營經濟發展環境，鼓勵民營企業盤活存量資產回收資金；依法保護民企產權和企業家權益，防止和糾正利用行政或刑事手段干預經濟糾紛，以及執法司法中的地方保護主義；加大對民營經濟政策支持力度，完善融資支持政策制度；支持民營企業參與國家重大戰略等。國家發改委有關負責人解讀，重點任務包括持續破除市場准入壁壘，全面落實公平競爭政策制度，完善社會信用激勵約束機制等。騰訊董事會主席馬化騰發文回應，《意見》對於民營企業堅定信心、輕裝上陣、大膽發展，具重要激勵和指導作用。小米集團創辦人、董事長兼CEO雷軍亦認為，《意見》釋放出引導民營企業踐行新發展理念的明確政策信號，讓企業更加堅定堅守主業、做強實業的決心。萬達集團則在官網表態，堅定企業發展信心，擴大就業，促進消費，為國家發展貢獻全部力量。

2. 人民銀行公布，今年7月，1年期貸款市場報價利率（LPR）報3.55%，5年期以上LPR報4.2%，均與上月持平，符合預期。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，最新公布的LPR符合市場普遍預期，並且不會影響三季度實體經濟融資成本持續下降，7月貸款有望同比多增；當前的重點是充分發揮LPR報價改革效能，引導實際貸款利率進一步下調。他認為，企業和居民實際貸款利率下調幅度會高於6月LPR降息的0.1個百分點，激發市場主體融資需求。6月1年期和5年期以上LPR均下調10個基點。

3. 中國出手穩定人民幣匯率，人民銀行、國家外匯局宣布將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25上調至1.5，今日起實施，是時隔9個月後該參數再度上調。分析人士指，參數上調有利於增加境內美元流動性，緩和現匯市場人民幣貶值壓力，更重要的是進一步釋放了穩匯率信號，有助於穩定市場信心，避免短期內人民幣貶值預期過度聚集。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華亦指，這有助於拓寬境內企業融資渠道，支持企業發展。

4. 中國駐美國大使謝鋒於當地時間周三（19日）參加阿斯彭安全論壇時表示，中國不希望發生貿易戰或者科技戰，如果美國對中國的晶片行業實施更多限制，中國肯定會做出回應。對於美國正考慮建立對外投資審查機制並進一步禁止向中國出口人工智能晶片，中國政府不會袖手旁觀，也不會因挑釁而退縮。另內媒引述消息人士指，早前被中國封殺的美國晶片製造商美光公司的行政總裁周三拜會國家商務部，認為美光通過拜會國家政府部門和宣布新增投資計劃頻頻向中國示好，充分證明中國市場對美光的重要性。

5. 國家主席習近平今日在北京釣魚台國賓館會見美國前國務卿基辛格。習近平稱，中國人重情講義，不會忘記老朋友，不會忘記基辛格為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻。習近平並提到，已訪問中國一百多次的基辛格剛剛度過百歲生日，「這兩個『一百』加在一起，使你這次訪華具有特殊意義」。基辛格則表示，中美兩國之間的關係關乎世界和平和人類社會的進步。他並感謝中方將這次會見安排在釣魚台國賓館5號樓，「這也是我首次見到中國領導人的地方」。

6. 在今日舉行的光伏行業2023年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會上，國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰表示，光伏產業上游擴展規模巨大，已經出現了一些過熱的苗頭，各地配置新能源項目強制捆綁產業更加速了這些亂象。另商務部貿易救濟調查局調查副專員王振富在研討會主論壇致辭時，建議業界廣泛了解國內外光伏市場情況、產業布局和發展趨勢，充分考慮貿易摩擦因素，合理進行投資和生產布局。

7. 據《證券時報》引述騰訊方面報道，騰訊攜手Visa、Discover Global Network（含Diners Club）、JCB、Mastercard等國際卡組織深化合作，近日全面有序開放境內各城市的微信支付商戶網絡，支持餐飲、交通、商超、酒旅等各領域商戶，支持掃碼、被掃、微信小程序、In-APP多種支付方式。騰訊公關總監張軍在微博表示，微信支付已完成對國際銀行卡用戶服務的全面升級，境外用戶使用微信支付綁定外卡後，可在境內絕大部分商戶使用移動支付。

8. 據《彭博》引述知情人士報道，中國監管部門正考慮調整一線城市有關房貸限制政策，措施可能包括「只認房不認貸」，即不管是否曾經有過貸款，只要目前名下沒有房產，均可以按首套按揭貸款享受首付比例和利率優惠；近期部分大型銀行也向監管部門提交了相應數據和反饋。另中指研究院上半年居民置業意願調查報告顯示，購房者信心由第一季小幅上升至30%，到第二季降至21%的低位，入市節奏持續放緩；居民對未來政策放鬆預期佔比則下降至38%。貝殼研究院監測顯示，7月內地百城首套主流房貸利率平均為3.9%，二套為4.81%，均較6月下降10個點子，較去年同期分別回落45和25點子；7月百城銀行平均放款周期為22天，較6月縮短1天。

撰文：經濟通中國組

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