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《神州經脈》發改委促進汽車家電消費，滬指全周跌2%，人幣連升

21/07/2023

　　受外圍市況拖累，滬深股市今日（21日）先行低開，在白酒及地產板塊拉動下，滬綜指一度快速倒升，不過升幅有限，午後又再回落倒跌，滬綜指全日收跌0.06%，報3167.75點，盤中低見3157.33點創6月28日以來新低。深成指同跌0.06%，創業板指則升0.35%。

 

（資料圖片）

 

　　總結全周，隨著多項經濟數據差於預期，反映消費、投資不振，滬綜指於周一至二（17至18日）下跌，即使其後國家出台重磅文件及支持消費等政策，滬綜指反彈一天，再維持下行更刷新低位，累計本周滬指挫2.16%，回到6月底水平。

 

　　經濟預期不佳亦嚴重打擊投資情緒，股市交投處於低迷狀態，今日兩市全日成交7110億元（人民幣．下同），按日跌10.5%，返回年內較低水平，但北上資金淨流入超過58億元，連續兩日流入。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤一度漲近200點逼近7.16關口，惟尾盤倒跌，一度跌穿7.18，收報7.1790，較上個交易日4時30分收盤價小升21點子，兩連升，全日在7.1614至7.1818之間波動。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1456，較上個交易日升10點子，兩連升，上個交易日報7.1466。

 

今日新聞精選

 

1. 國家發改委聯合相關部門今日正式印發《關於促進汽車消費的若干措施》和《關於促進電子產品消費的若干措施》。國家發改委就業司副司長常鐵威隨後在新聞發布會上表示，除了上述措施，近期還將正式印發恢復和擴大消費的政策文件。促進汽車消費措施包括優化汽車限購管理政策，鼓勵限購地區盡早下達全年購車指標，因地制宜增加年度購車指標投放，支持老舊汽車更新消費，加快培育二手車市場等。促進電子產品消費措施則包括鼓勵科研院所和市場主體積極應用國產人工智能（AI）技術提升電子產品智能化水平，有條件地區對綠色智能家電下鄉、家電以舊換新等予以適當補貼，在全國開展綠色智能電子產品展銷活動，積極引導消費者更換老舊家電、高能耗家電等。

 

2. 國家外匯管理局統計數據顯示，6月銀行結匯14316億元，售匯13727億元；上半年銀行累計結匯78482億元，累計售匯78338億元。按美元計值，6月銀行結匯2003億美元，售匯1920億美元，結售匯順差83億美元；上半年銀行累計結匯11325億美元，累計售匯11307億美元，結售匯順差18億美元。截至6月末，中國外匯儲備規模為31930億美元，較2022年末增加653億美元。國家外匯管理局副局長王春英表示，上半年跨境資金流動保持活躍，呈現淨流入格局；銀行結售匯小幅順差，境內外匯市場供求基本平衡。

 

3. 國家外匯管理局副局長王春英表示，無論是從跨境資金流動、結售匯數據還是國際收支平衡狀況看，還是從外匯市場成熟度和外匯局政策看，未來人民幣匯率有條件在合理均衡水平上保持基本穩定。她並指，昨日將宏觀審慎調節參數由1.25上調到1.5，擴大企業從境外包括銀行獲得融資空間，擴大資金流入，有助增加境內特別是外幣的流動性，平衡外匯市場供求，發揮穩定外匯市場預期的作用。另外，她表示，外匯局將進一步擴大跨境融資便利化試點範圍，增加企業惠及面，把跨境融資便利化政策擴展到全國，並把前期區域便利化試點的額度統一提升到1000萬美元。

 

4. 人社部發言人陳峰表示，1-6月，城鎮新增就業678萬人，完成全年目標的57%。其中6月全國城鎮調查失業率為5.2%，低於預期控制目標。6月底脫貧人口務工規模3259萬人。下一步，人社部將落實落細就業優先政策，包括加大對吸納就業能力強的行業企業支持力度，落實創業擔保貸款和貼息政策，推出全國就業公共服務信息平台；強化對困難畢業生和長期失業青年的結對幫扶，深化百萬見習崗位募集計劃；實施防止返貧就業攻堅行動，穩定農民工特別是脫貧人口的務工規模；加強對失業人員和困難人員的就業幫扶，及時足額發放失業保險待遇等。

 

5. 美國參議院周四（20日）以壓倒性票數通過一項立法，禁止中國購買美國的緊急儲備石油（SPR）。美國參眾兩院接下來將舉行會議，敲定最終法案，該法案必須得到參眾兩院的通過，然後才能提交給總統拜登簽署成法。另美國運輸部長布蒂吉格表示，關注到中國製自動駕駛車輛在美國市場銷售所引起的國家安全顧慮，與對待中資控制的TikTok及中資電訊商一樣，美方要確定運輸科技企業控制權屬誰。美國加州監管機構去年批准7間中國企業，在當地測試其自動駕駛技術。有國會議員擔心，中國製自動駕駛科技搜集到的資訊將轉至中國。

 

6. 中證監發布《關於完善特定短線交易監管的若干規定（徵求意見稿）》，圍繞大股東、董監高等特定投資者，明確細化特定短線交易的適用標準，不擴大規制對象，不影響普通投資者的正常交易；同時按照內外一致原則，允許符合條件的境外公募基金可申請按產品計算持有證券數量，並豁免滬深港通機制下香港中央結算公司適用特定短線交易制度，實現內外資投資者一視同仁、平等對待。

 

7. 人行上海總部公布，截至6月末，境外機構持有銀行間市場債券3.28萬億元，約佔銀行間債券市場總托管量的2.5%。這意味境外機構6月增持銀行間市場債券約900億元，也是今年境外機構連續第二個月淨增持銀行間市場債券。從券種看，境外機構的主要托管券種是國債，托管量為2.15萬億元，佔比65.5%；其次是政策性金融債，托管量為0.73萬億元，佔比22.1%。

 

8. 人行貨幣政策司司長鄒瀾日前表示，支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合同約定，或以新發放貸款置換原來的存量貸款。市場憧憬存量房貸下調，《常州日報》一度指出，常州市部分銀行同意下調存量房貸利率，惟稍後刪除有關表述。在毗鄰常州的南京市，《21世紀經濟報道》引述一位南京的本地城商行信貸員表示，目前還未有任何措施可以調降存量房貸利率，不過本周銀行內部已作出口頭通知，未來會調降存量貸款的利率，主要是調節在LPR基礎上的浮動利率，例如之前的利率是LPR上加5個基點的話，調降為3個基點之類。

 

撰文：經濟通中國組

 

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