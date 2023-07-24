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【上海特寫】中小企業抓機會，爭做精細化、專業化領域的領頭羊

24/07/2023

 

　　當大型科技企業在元宇宙、大模型等熱門賽道打得火熱時，內地愈來愈多中小企業開始爭做更加精細化、專業化領域的領頭羊。近年來，藉助政策的東風，在科技、醫藥行業的一些細分領域湧現出了一批明星企業，他們依靠各自的「獨門絕技」建立了競爭優勢，具備一定話語權。記者近日走訪了上海兩家上市的中小企業——英方軟件(688435)和普蕊斯醫藥(深:301257)，了解他們是如何在一個細小的領域中做到佼佼者的。

 

上海科企1

英方軟件今年1月成功登陸上交所科創板，成為國內「數據複製軟件第一股」。近日，英方軟件還通過了工信部公布的第五批國家級專精特新「小巨人」企業認定。（官網圖片）


英方軟件：在細分市場深耕多年


　　英方軟件成立於2011年，是一家專注於數據複製的基礎軟件企業，其產品應用於容災、備份、數據安全、混合雲災備、數據庫同步、數據遷移等領域。英方軟件董事長兼CEO胡軍擎在接受採訪時表示：「無論甚麼類型的數據、有多少、存儲在哪里，英方軟件都可以實現數據即時備份和快速遷移。」


　　創立之初，英方軟件只有4名員工，當時國內企業用的數據複製軟件基本都是IBM、Oracle、Dell等國際巨頭的產品。在國家支持大數據行業國產化替代的背景下，英方軟件開發出媲美海外的數據複製全產業鏈解決方案，並免費給客戶試用，用得好再下訂單。依靠這種策略，英方軟件吸引到了不少客戶。如今，英方已與華為雲、阿里雲等廠商建立合作關係。公司現擁有600多名員工，服務於全球5000多家企業，打破了外企對相關數據複製技術的長期壟斷。


　　談及企業為何得以快速發展，胡軍擎認為，除了近年來數字經濟的火熱，市場需求增大，更重要的原因是企業早有準備，在細分市場深耕多年。數據複製技術可以用於大數據收集、數據備份、雲災備等方面，是現代企業不可或缺的一項技術服務。英方還在研發上不斷投入。上市審核時，英方軟件披露的過去三年平均每年研發投入佔比為33%，今年預計近40%。


　　在海外發展方面，英方軟件目前主要與華為合作，在沙特、卡塔爾等中東地區，以及印度，南美，歐洲等地拓展業務。雖然其海外業務還比較小，但已經建立了不少標桿用戶，比如沙特電信運營商Zain以及Mobily。後續，公司也將投入更多資源走向海外市場，不斷擴大中國企業在全球數據複製行業的市場份額。

普蕊斯：各項鼓勵生物醫藥研發的創新政策助推發展

　　普蕊斯是國內最早從事臨床試驗現場管理服務(SMO)的公司。SMO是指協助藥企、科研院所等機構開展臨床試驗具體操作的專業機構，主要負責臨床試驗中非醫學判斷性質的事務性工作，幫助醫生減輕工作量，加速推進新藥研發周期。去年5月，普蕊斯在深交所創業板上市，成為國內A股首家上市的SMO公司。

 

上海科企2

經過多年發展，普蕊斯已經建立起龐大的專業隊伍，2017-2022年，公司業務人員從999人增長至3638人，年複合增長率 29.5%。（林雯婕攝）


　　普蕊斯總經理楊宏偉在接受採訪時表示，普蕊斯是大數據驅動的創新型SMO，致力於用大數據和自主開發的創新模式，在藥廠、研究者和患者之間打造一個相互關聯的平台。他指出，國家密集出台各項鼓勵生物醫藥研發的創新政策，助推企業在生物醫藥賽道乘風破浪。


　　早在2009年，普蕊斯核心團隊就已經開始從事SMO業務。公司創始人兼CEO楊宏偉借鑒日本SMO模式，創建出了一套臨床試驗全流程項目管理體系，隨後在2013年成立普蕊斯。早期，國內的新藥研發以海外藥企為主，如默沙東、諾華、諾和諾德等，因此普蕊斯的客戶基本都是這些海外藥企。隨著國家政策對創新藥研發的支持政策落地，普蕊斯的國內客戶近年也多了起來，現在國內外客戶數量約是一半一半。


　　公司表示，截至今年3月31日，已累計承接超過2500個國際和國內臨床項目，並累計推動逾110個產品在國內外上市。截至2022年底，普蕊斯已累計服務近24萬受試者，並參與較多慢病、罕見病項目，如地中海貧血基因治療項目、漸凍症項目、戈謝病項目、血友病項目、脊髓性肌萎縮症(SMA)項目等，為患者享受全球最前沿的治療藥物和手段提供了契機。

 撰文：經濟通駐滬記者林雯婕

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