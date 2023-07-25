  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《神州經脈》政治局會議提振信心，滬指人幣大漲，外資急回流

25/07/2023

　　中共中央政治局召開會議，特別提到要活躍資本市場，提振投資者信心，這一表述是自2013年以來的政治局會議上首次出現。滬深股市今日（25日）沸騰，在金融、白酒、地產等板塊狂飆下，滬綜指開市迅即收復三千二，隨著北上資金大舉流入，盤中愈升愈有，全日滬指大漲2.13%，是2022年11月29日以來最大單日漲幅，全日超過4200隻股份上漲，收報3231.52點，修復第二季GDP等數據公布以來的跌幅。深成指全日漲2.54%，創業板指漲2.14%。

 

（資料圖片）

 

　　重磅會議釋放大量利好，股市交投快速轉旺，兩市全日成交9481億元（人民幣．下同），按日大增43.9%，外資急回流，透過陸股通全日流入189.83億元，是自2021年12月9日以來新高，亦是為互聯互通機制開通以來的第6大單日淨買入額。

 

　　政治局會議重提「保持匯率基本穩定」，市場情緒好轉，加上國有大行拋售美元、買入人民幣，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開近500點後一度升穿7.15關，盤中於7.15附近震盪，其後進一步升穿7.14，收報7.1365，較上個交易日4時30分收盤價大漲666點子，創7月14日以來近兩周新高，全日在7.1356至7.1641之間波動；單日漲0.93%，創3月10日以來最大單日漲幅。

 

　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1406，較上個交易日升45點子，四連升，創7月17日以來逾一周新高，並較市場預測偏強638點。上個交易日報7.1451。

 

今日新聞精選

 

1. 24日召開的中央政治局會議對房地產領域支持政策的措辭進一步加強，提出要「適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策」，且未再提及「房住不炒」。易居研究院研究總監嚴躍進認為，政策明確要適時調整優化房地產政策，其含義不在於簡單地放鬆，而在於要扭轉2017年以來一系列過於嚴厲的政策。預計會議後將有系列重磅政策，尤其是限購鬆綁取消、房貸政策持續寬鬆、一線城市率先鬆綁等方面會有持續性的大招。花旗發表報告指，大規模政策刺激仍不可能出現，預期市場仍可能需要等待數周或數個月，才看到政策執行情況和真正的影響。

 

2. 中央政治局會議提出要「活躍資本市場，提振投資者信心」，其中「活躍資本市場」是2013年以來的政治局會議上的首次出現，提振市場信心意圖明顯。官媒《證券時報》頭版文章引述專家指，展望下半年，加強投資端建設、完善私募基金規則體系、持續推進對外開放等活躍市場的制度規則有望陸續出台，並透露中證監當前正在研究制定《資本市場投資端改革行動方案》，多措並舉壯大專業機構投資者力量，引導各類中長期資金提高權益投資實際比重等。

 

3. 中央政治局會議提出，要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入擴大消費。要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閑、文化旅遊等服務消費。東方金誠首席宏觀分析師王青指，下半年除了拓展消費場景、優化消費環境、改善消費條件外，財政政策促消費力度有望進一步加大，包括各地財政部門發放一定規模的消費券和消費補貼，減免三類大宗消費環節稅費等；中央財政也可能通過增加轉移支付等方式，予以適當支持。

 

4. 中央政治局會議提出，要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，延續、優化、完善並落實好減稅降費政策，發揮總量和結構性貨幣政策工具作用，大力支持科技創新、實體經濟和中小微企業發展。市場分析認為，下半年降準、降息都有空間。瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤認為，人行可能在下半年降準25個點子，並通過再貸款工具和公開市場操作等方式擴表，確保銀行間流動性充裕。東方金誠首席宏觀分析師王青判斷，三季度加大信貸投放力度，降準有可能在9月底之前落地，中期借貸便利（MLF）利率則有望在四季度下調。

 

5. 全國人大常委會第四次會議今日在北京舉行，審議刑法修正案（十二）草案的議案和有關任免案。刑法修正案草案共修改補充7條，包括加大對行賄犯罪懲治力度，對多次行賄、向多人行賄，國家工作人員行賄等六類情形從重處罰；單位行賄罪刑罰由原來最高判處五年有期徒刑的一檔刑罰修改為兩檔。修正案並增加懲治民營企業內部人員腐敗相關犯罪，現行刑法規定了國有公司、企業相關人員非法經營同類營業罪、為親友非法牟利罪，以及徇私舞弊低價折股、出售國有資產罪，修正草案將「國有公司、企業」等相關人員適用的犯罪擴展到民營企業，民營企業內部人員具上述相應行為，故意損害民營企業利益，造成重大損失，也要追究刑事責任。

 

6. 自國家統計局7月17日公布2023年上半年主要經濟數據後，據內媒《澎湃新聞》不完全統計，截至今日，廣東、江蘇、山東、浙江、四川等25個省份已公布上半年經濟數據。25個省份中有13個省份同比增速超過5.5%的全國水平，其中上海增速最高，達9.7%，海南緊隨其後有8.6%，吉林、內蒙古分列三、四，分別為7.7%、7.4%。北京、四川的增速持平於全國水平。另有10個省份增速低於全國水平，當中江西最低，為2.4%；雲南、廣東分別為5.1%、5%。

 

7. 八一建軍節來臨之際，中共中央政治局24日下午就全面加強軍事治理進行第七次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，新一輪科技革命和軍事革命迅猛發展，解放軍建設正處在實現建軍一百年奮鬥目標的關鍵時期。要認清全面加強軍事治理的重要意義，強化使命擔當，發揚改革創新精神，加大軍事治理工作力度，以軍事治理新加強助推強軍事業新發展。要加強全局統籌，加強跨部門跨領域協調，加強軍費管理和監督，加強跨軍地治理。

 

8. 據外電引述知情人士透露，意大利總理梅洛尼可能最早本周知會美國，意大利當局計劃退出與中國簽署的「一帶一路」投資協定，不過意大利方面尚未就此作出最終決定，意大利政府發言人拒絕評論報道內容。中國外交部發言人毛寧今日回應稱，共建「一帶一路」為中國和意大利兩國的務實合作搭建了新的平台，也催生了一系列互利共贏的成果。中方認為，進一步挖掘共建「一帶一路」的合作潛力，符合雙方的利益。

 

撰文：經濟通中國組

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,020.58

最大成交額股票

深300059

東方財富 #

16.960

最大成交額股票

滬511880

銀華日利

101.174

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 74.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.760
  • 01919 中遠海控
  • 7.960
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 122.600
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 147.000
股份推介
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.590
  • 目標︰$0.90
  • 02877 神威藥業
  • 8.850
  • 目標︰$9.33
  • 00669 創科實業
  • 96.600
  • 目標︰$107.00
  • 01478 丘鈦科技
  • 3.450
  • 目標︰$3.72
  • 03390 滿貫集團
  • 5.060
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.150
  • 00700 騰訊控股
  • 343.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.220
  • 00007 智富資源投資
  • 0.160
  • 00005 滙豐控股
  • 63.850
報章貼士
  • 00688 中國海外發展
  • 18.120
  • 目標︰$21.50
  • 01299 友邦保險
  • 74.050
  • 目標︰$95.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 30.300
  • 目標︰$34.30
熱炒概念股
即時重點新聞

04/08/2023 16:20  《盤後部署》恒指升越20400才言轉勢，聯通中線上望6.5元

04/08/2023 16:06  【聚焦人幣】據傳金管總局要求部分中資銀行提交外匯交易量數據

04/08/2023 16:29  【互聯互通】傳中國和沙特考慮ETF互通計劃，以深化業務聯繫

04/08/2023 17:33  軟銀續減持商湯(20)逾1490萬股，套現約2671萬元

04/08/2023 16:26  《本港樓市》本港6月私宅落成量334伙，按月增2.9倍

04/08/2023 17:55  【北水炒Ｄ乜】淨流出５７﹒３７億元，買龍湖沽盈富

04/08/2023 09:47  【大行炒Ｄ乜】大行普降百威亞太目標價，大行齊點評長和系股份

04/08/2023 10:56  《嚟緊炒Ｄ乜》金沙中國突破２５０周線，目標價４０﹒５５銀

04/08/2023 16:42  《財資快訊》美電升報７﹒８０８３，一年拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》外資股票投資流入增，澳洲大麥關稅取消，滬指全周升
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】港股全周跌約2%，跌市屬意料之外？溫傑：現市況無須過分悲觀
人氣文章

新聞>香港要聞

運輸署提醒西隧明晚實施臨時交通措施配合實施易通行
品味生活
生活
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？
人氣文章

時事要聞

海洋公園新展館 近距見二趾樹懶父子 蜜熊球蟒金剛鸚鵡 化身大使現身
人氣文章

足球俱樂部．主教練

英超前哨社區盾！曼城靠控球致勝；阿仙奴提速反擊
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

因脆弱而愛上一個人？《新世紀福音戰士》：看似堅強的外表下，其實藏著血肉之軀
人氣文章

Art & Living

《朱古力掌門人》前傳預告片釋出！「甜茶」載歌載舞出演，展開朱古力追夢之旅！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Summer Fragrances：小巧可愛Marc Jacobs Daisy Drops香水啫喱，隨時隨地補香！如何在家DIY無酒精香水膏？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
遇上情緒問題，該看精神科醫生還是臨床心理學家？兩者分得清！臨床心理學家唔止傾偈咁簡單
人氣文章
步速與長壽
人氣文章
性病一定唔關你事？全球每年新增個案有咁多億！固定伴侶、身體無異常、口交都有機會中招！邊種最難察覺？邊種潛伏10年？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2023 19:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/08/2023 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事04/08/2023
《神州經脈》外資股票投資流入增，澳洲大麥關稅取消，滬指全周升
人氣文章財經熱話04/08/2023
【收市短打】港股全周跌約2%，跌市屬意料之外？溫傑：現市況無須過分悲觀
人氣文章香港要聞04/08/2023
運輸署提醒西隧明晚實施臨時交通措施配合實施易通行
人氣文章生財有道04/08/2023
【銀色債券】銀債下周三截認購，有咩認購攻略？貪新沽舊有著數！
人氣文章香港要聞04/08/2023
海關打擊派對房間提供侵權卡拉OK歌曲，兩人被捕
人氣文章國際動態04/08/2023
韓國周五再添斬人案，總統動員全國警力高壓防範
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流版IQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金