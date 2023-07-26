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秦剛被免去外交部部長職務，由王毅再出任

26/07/2023

　　全國人大常委會25日在北京舉行第四次會議，表決決定免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長；同時，免去易綱的中國人民銀行行長職務，任命潘功勝為人行行長。國家主席習近平簽署主席令。


　　全國人大常委員會一般約兩個月開會一次，對上一次是6月，原本預計下一次會議應該是8月舉行。

最年輕的外長秦剛，任期僅7個月
　　
　　秦剛自6月25日會晤到訪的斯里蘭卡外長及俄羅斯副外長後，已經一個月未有公開露面，缺席一系列的外交活動，改由已升任中共中央外事辦辦主任的王毅出席。外交部發言人最初以秦剛健康為由對外宣布其缺席活動，其後，在外交部例行發布會上多次被外媒問及秦剛動向，均沒有正面回應。官方《新華社》在25日的有關任免案報道，亦未提及秦剛被免職的原因。


　　現年57歲的秦剛，外交生涯在1988年開始，早年曾在北京外交人員服務局、外交部西歐司，及中國駐英大使館工作。2005年秦剛回到北京，出任外交部新聞司副司長及外交部發言人，在外交部例行記者會亮相，以詞鋒銳利見稱。秦剛在2010年被短暫派駐英國出任公使，約1年後回到北京，出任外交部新聞司司長，並再度出任外交部發言人。2018年9月，秦剛以52歲之齡獲擢升為外交部最年輕的副部長，分管歐洲事務和新聞、禮賓事務。2022年7月起，秦剛出任中國駐美大使，當時中美關係正處於低點，秦剛多次接受美媒訪問，並頻繁出席民間活動，展現相對柔和友好的形象。


　　秦剛在去年10月的中共二十大當選中共中央委員，並在年底破格接替王毅出任外長，當時56歲的他，成為中國60多年來最年輕的外長。今年3月，秦剛在人大會議上當選國務委員，晉升副國級，成為中國目前最年輕的黨和國家領導人。

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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