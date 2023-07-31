【數據解讀】機構：需求制約、刺激政策克制，中國經濟料溫和回升

中國7月官方製造業PMI為49.3%，連續第二個月小幅回升至近四個月高點，優於市場預期；企業信心有所改善，且價格企穩跡象初顯。不過，製造業PMI仍未能突破50榮枯線，經濟復甦動力偏弱，其中需求不足的問題仍較為突出，尤其是國外需求持續收縮。《路透》引述分析人士認為，下半年宏觀政策調控力度有望加大，而隨著促消費和投資政策效應逐步釋放，經濟活動景氣度繼續改善可期。但鑑於目前決策層對刺激力度偏於保守，預計經濟恢復將循序漸進。



凱投宏觀表示，7月中國經濟復甦勢頭繼續減弱，但製造業的下行壓力略有緩解，政策支持應能在今年晚些時候推動經濟好轉，但鑑於官員們對刺激政策採取了克制態度，經濟回升可能溫和。



中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，7月製造業PMI小幅回升顯示經濟回升跡象有所萌現，但應注意需求不足的問題。儘管訂單類指數小幅回升，但反映需求不足的企業佔比仍超過60%。受此制約，企業生產仍處徘徊狀態，生產指數小幅回落。



光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華則指出，製造業活動景氣度有望延續改善態勢，主要受促消費和投資政策支持力度加大、工業製造業逐步轉向主動補庫存帶動。但在海外需求趨緩，房地產復甦有個過程，加之高溫、汛期的短期因素擾動，預計製造業恢復是個漸漸過程。他並表示，從製造業購進原材料價格指數、出廠價格指數，服務業銷售價格指數均出現改善，反映國內經濟活動供需兩端的價格均有所回升，而這些預示後續國內物價有望企穩回升。不過，需求整體仍滯後於生產端，物價整體溫和。

撰文：經濟通中國組

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