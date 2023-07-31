  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【數據解讀】機構：需求制約、刺激政策克制，中國經濟料溫和回升

31/07/2023

 　　中國7月官方製造業PMI為49.3%，連續第二個月小幅回升至近四個月高點，優於市場預期；企業信心有所改善，且價格企穩跡象初顯。不過，製造業PMI仍未能突破50榮枯線，經濟復甦動力偏弱，其中需求不足的問題仍較為突出，尤其是國外需求持續收縮。《路透》引述分析人士認為，下半年宏觀政策調控力度有望加大，而隨著促消費和投資政策效應逐步釋放，經濟活動景氣度繼續改善可期。但鑑於目前決策層對刺激力度偏於保守，預計經濟恢復將循序漸進。


　　凱投宏觀表示，7月中國經濟復甦勢頭繼續減弱，但製造業的下行壓力略有緩解，政策支持應能在今年晚些時候推動經濟好轉，但鑑於官員們對刺激政策採取了克制態度，經濟回升可能溫和。


　　中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，7月製造業PMI小幅回升顯示經濟回升跡象有所萌現，但應注意需求不足的問題。儘管訂單類指數小幅回升，但反映需求不足的企業佔比仍超過60%。受此制約，企業生產仍處徘徊狀態，生產指數小幅回落。


　　光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華則指出，製造業活動景氣度有望延續改善態勢，主要受促消費和投資政策支持力度加大、工業製造業逐步轉向主動補庫存帶動。但在海外需求趨緩，房地產復甦有個過程，加之高溫、汛期的短期因素擾動，預計製造業恢復是個漸漸過程。他並表示，從製造業購進原材料價格指數、出廠價格指數，服務業銷售價格指數均出現改善，反映國內經濟活動供需兩端的價格均有所回升，而這些預示後續國內物價有望企穩回升。不過，需求整體仍滯後於生產端，物價整體溫和。

 

撰文：經濟通中國組

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

86.750

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.850

異動股

01919

中遠海控

8.230

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    不變 35,459.18
    -0.11 (-0.000%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,582.84
    +0.61 (+0.013%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 14,330.52
    +13.86 (+0.097%)
精選預託證券 More
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升3.790
變動率︰+1.674%
較港股︰-0.26%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升2.882
變動率︰+1.085%
較港股︰-0.28%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升4.523
變動率︰+0.870%
較港股︰-0.15%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌97.827
變動率︰-0.987%
較港股︰+0.28%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰升41.540
變動率︰+2.492%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升8.181
變動率︰+2.266%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌219.240
變動率︰-2.616%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌31.690
變動率︰-4.663%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升9.020
變動率︰+10.000%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升4.950
變動率︰+6.681%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升99.300
變動率︰+4.791%
JNJ
強生
按盤價(USD)︰跌167.650
變動率︰-3.914%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/07/2023 12:51 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/07/2023 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/07/2023 12:51 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 86.750
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.850
  • 01919 中遠海控
  • 8.230
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 116.200
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 152.900
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 311.400
  • 目標︰$321.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 63.500
  • 目標︰--
  • 01458 周黑鴨
  • 3.270
  • 目標︰$4.80
  • 01760 英恒科技
  • 5.100
  • 目標︰$5.50
  • 02331 李寧
  • 47.000
  • 目標︰$51.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 97.500
  • 00700 騰訊控股
  • 354.400
  • 00708 恒大汽車
  • 1.980
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.280
  • 00388 香港交易所
  • 325.800
報章貼士
  • 03998 波司登
  • 3.560
  • 目標︰--
  • 00327 百富環球
  • 6.320
  • 目標︰--
  • 00960 龍湖集團
  • 20.750
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

31/07/2023 16:25  《盤後部署》恒指整固後挑戰22700，申洲國際有望試105元

31/07/2023 16:46  恒隆陳啟宗:近20年內地租金收入以人幣計算無下跌，料續增長

31/07/2023 16:33  《本港經濟》第二季GDP預估按年增長1.5%，按季跌1.3%

31/07/2023 17:22  信義能源(03868)中期純利跌9%至5.7億元，息3.4仙

31/07/2023 17:28  信義光能(00968)中期純利跌26.9%，派息7.5仙

31/07/2023 17:47  【北水炒Ｄ乜】淨流出５９﹒６１億元，買快手沽恒生國企

31/07/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】普拉達績後大行看法分歧，小鵬續獲大行齊升目標價

28/07/2023 14:45  《嚟緊炒Ｄ乜》理文造紙成功築底，中線目標價３﹒９３銀

31/07/2023 16:37  《財資快訊》美電升報７﹒８０１１，六個月及九個月均微升５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒隆陳啟宗：近20年內地租金收入以人幣計算無下跌，料續增長
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》官方PMI仍收縮，擴消費措施出台，北京暴雨現山洪
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】陳政深：港股缺水失信心，短暫反彈勿當真！
品味生活
生活
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？
人氣文章

娛樂情報

離巢無綫後獲ViuTV接洽 蔣志光：《破毒強人》播完先諗
人氣文章

時事要聞

涉非法管有29隻瀕危活龜 41歲男被捕 市值$10萬 疑WhatsApp上兜售
DIVA CHANNEL
人氣文章

遊於藝．Bosco Hong

藝術市場的裂痕到處都是？現時投資藝術品是買入容易賣出難？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「維持一段長久關係的關鍵，是各取所需」說穿了，許多婚姻都是靠責任和感情去支撐
人氣文章

Art & Living

香港故宮文化博物館9月新展：「凝視三星堆」將展出120件逾千年文物，一探古蜀文明的高峰
健康好人生 Health Channel
人氣文章
經絡穴位 + 催眠言語暗示！中醫都有催眠術？甚麼是經絡催眠？哪一類人適合？
人氣文章
免疫力差易「生蛇」宜打疫苗 患紅斑狼瘡等高危 100免費接種名額助基層
人氣文章
打麻將打到頸梗？低頭用手機致肩頸痠痛？3大伸展動作防後頸梗痛候群症
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2023 00:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/07/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話31/07/2023
恒隆陳啟宗：近20年內地租金收入以人幣計算無下跌，料續增長
人氣文章中國故事31/07/2023
《神州經脈》官方PMI仍收縮，擴消費措施出台，北京暴雨現山洪
人氣文章財經熱話31/07/2023
【收市短打】陳政深：港股缺水失信心，短暫反彈勿當真！
人氣文章財經熱話31/07/2023
世茂復牌股價急瀉，碧桂園雅居樂齊發盈警，內房縱獲國策力撐也博唔過？
人氣文章中國故事31/07/2023
【數據解讀】機構：需求制約、刺激政策克制，中國經濟料溫和回升
人氣文章國際動態31/07/2023
美國消費者支出意外增長，聯儲局或長時間維持高利率
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流版IQ

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金