《神州經脈》官方PMI仍收縮，擴消費措施出台，北京暴雨現山洪

股市樓市多重利好夾擊，再有促消費政策出爐，加上7月官方製造業PMI數據略勝預期，A股延續上周以來的升浪，滬綜指今日（31日）最多升超過1%，高見3322.13點，是自5月22日以來首穿三千三，不過上升動力不足，午後升幅進一步回落，全日升幅僅剩0.46%，報3291.04點，但仍然是5月下旬以來最高收盤水平，深成指同漲0.75%，創業板指升0.77%。

北京暴雨，多地河水暴漲。（AP圖片）

今早開市未夠一小時，兩市成交已經超過5000億元（人民幣．下同），全日成交不負眾望打破萬億元，至11052億元，為6月19日以來新高。利好刺激北上資金入市，陸股通淨流入93.47億元，連續第五個交易日流入。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開逾200點子後一度升破7.14，惟隨後回吐部分漲幅，午後更曾跌穿7.15，至尾盤震盪回升，收報7.1465，較上個交易日4時30分收盤價升180點子。全日在7.1332至7.1514之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1305，較上個交易日升33點子，較市場預測偏強逾200點，上個交易日報7.1338。

今日新聞精選

1. 國務院辦公廳轉發國家發改委《關於恢復和擴大消費的措施》，要求各地貫徹落實，措施主要聚焦穩定大宗消費、擴大服務消費、促進農村消費、拓展新型消費、完善消費設施、優化消費環境六個方面提出20條措施，明確支持合理購房購車需求，還表示將推動合理增加消費信貸。不過，有分析指如何提高居民消費能力和消費意願才是問題的關鍵所在，但措施並未涉及將如何提高居民收入。國家發改委解讀政策時指出，將堅持多勞多得，鼓勵勤勞致富，推動更多低收入群體邁入中等收入行列，並完善按要素分配的政策制度，多渠道增加中低收入群眾要素收入，多渠道增加城鄉居民財產性收入等，推動居民收入增長與經濟增長基本同步，通過消費能力提升，提高居民消費意願。

2. 《關於恢復和擴大消費的措施》提出穩定大宗消費，各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區因地制宜優化汽車限購措施。支持剛性和改善性住房需求，提升家居和電子產品消費。國家發改委表示，無論是汽車消費還是其他消費品消費，首先要通過供給側結構性改革，適應需求變化，創造新需求，否則拿出來的產品不適銷對路，老百姓不會買單。

3. 《關於恢復和擴大消費的措施》提出多項涉及農村消費市場措施，國家發改委表示將從五方面進一步發力，包括在住房家居消費方面，持續推進農房質量安全提升工程，開展綠色產品下鄉活動，鼓勵和引導有條件的地區對綠色智能家電下鄉、家電以舊換新、綠色建材消費予以適當補貼等，以及大力發展農村直播電商、即時零售；推動特色產品進城等增加農村居民收入，才能持久繁榮農村消費市場。

4. 中國7月官方製造業採購經理指數（PMI）為49.3%，比上月升0.3個百分點，優於市場預期，連續四個月處於收縮區間，但連續第二個月上升，升至近四個月高點。非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為51.5%及51.1%，分別較上月下降1.7及1.2個百分點，均連續七個月位於擴張區間，惟其中非製造業商務活動指數為近七個月最低。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指，7月製造業PMI連續兩個月小幅回升，主要是製造業生產經營活動穩定，市場需求景氣度有所改善。另有分析人士指，製造業PMI仍未能突破50榮枯線，經濟復甦動力偏弱，其中需求不足的問題仍較為突出，尤其是國外需求持續收縮；同時高溫多雨天氣令建築業活動大幅回調，拖累非製造業PMI。而在需求制約、刺激政策克制之下，中國經濟料溫和回升。

5. 受颱風杜蘇芮影響，華北、黃淮連續多日出現極端強降雨天氣。其中北京市氣象台發布分區域暴雨紅色預警信號，據報屬降雨重災區的門頭溝區出現山洪，大量汽車被河水沖走，救災人員在河道中發現2人，均已失去生命體徵；密雲區內全部公交線路自7月31日下午3時起停運。北京豐台至沙城鐵路(豐沙線)因嚴重水害，原定從內蒙古烏海西站開往北京豐台站的K396次列車滯留途中，1870名旅客和68名鐵路乘務人員被困逾30個小時後疏散到安全地點。

6. 據貓眼專業版數據，截至31日上午11時，2023年7月國內總票房突破85億元，為近五年來最高成績，刷新中國影史紀錄。2018年-2022年的各年7月，國內總票房分別為69.66億元、57.56億元、2.16億元、32.27億元、35.07億元。

7. 最高檢察院印發意見文件，提出依法懲治和預防民營企業內部人員侵害民營企業合法權益犯罪，並為民營經濟發展營造良好法治環境。意見共四部分12條，其中提出，依法懲治影響民營企業健康發展的民營企業內部人員犯罪。依法加大對民營企業內部人員實施的職務侵佔、挪用資金、受賄等腐敗行為的懲處力度。

8. 渣打集團(02888)與螞蟻集團在上海宣布雙方將進一步在綠色金融、普惠金融、全球資金管理與可持續發展等領域開展深入合作，渣打集團將支持螞蟻集團建設行業領先的全球流動性和外匯管理體系。另外，一米八海洋科技公司於7月20日在杭州成立，註冊資本高達1.1億，經營範圍涵蓋水產養殖、食品銷售、水產品冷凍加工、海上風電相關系統研發等領域。阿里巴巴(09988)創辦人馬雲因間接持有這家「一米八海洋科技（浙江）有限公司」的股權，被外界認為是馬雲的新投資動向。

撰文：經濟通中國組

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