《京城近觀》瘋狂降雨70多小時，京城140年最大暴雨

北京的七月，經歷過十多日超過40度的高溫，以一場瘋狂傾倒70多小時的特大暴雨結束。受台風「杜蘇芮」殘餘環流影響，強降雨席捲京津冀，目前已造成北京11人遇難，多人失蹤，轉移群眾5.2萬人；河北9人死亡，轉移群眾84.74萬人。這次降雨也是北京有儀器記錄降雨量以來，近140年來的最大降雨。

大雨前北京巿區的通惠河提前降低水位，做好準備。（黃燕明攝）

降雨量遠超2012年「7．21」特大暴雨

這場持續4天的暴雨從7月29日的晚上8時，一直下到8月2日的早上7時，無論是持續時長還是強度，都超過了2012年的「7．21」特大暴雨。降雨量極值出現在昌平的王家花園水庫，為744.8毫米。在此之前的最大降雨量出現在1891年7月23日，北京記錄到609毫米的強降雨過程。而在11年前，讓很多人仍然心有餘悸、造成北京79人死亡的「7．21」特大暴雨記錄到的最大降雨量541毫米。



暴雨給京津冀帶來了巨大災難，除了失蹤和遇難的人，還有無法計量的經濟損失，路面塌陷，橋被河水沖垮，汽車被洪水浸泡沖走，小區斷水斷電，缺水缺糧。有的地方水直接淹到2樓，整個華北地區水滿為患，大量低窪地的百姓舉家轉移。

雨雖已停，但是洪水排往渤海還需要大量時間。民企及外資企業紛紛馳援京津冀洪災，騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、京東(0961)、小米(01810)分別捐贈1億元(人民幣．下同)、3000萬元、3000萬元、2500萬元，蘋果公司CEO庫克及寶馬中國亦捐錢振災。

房山區和門頭溝區鄰近太行山脈，是每次暴雨重災區

目前北京的洪水紅色警告預警、雷電黃色預警已經解除，北京的永定河流域、北運河流域、大石河流域河道流量已回落至洪水預警標準以下，但是河道長時間行洪，堤防長時間浸泡，退水期間風險仍然較大。這次暴雨，又刷新了很多人的認知。經過多次暴雨，沒想到暴雨還能帶來如此大的洪災。為何經過了半個多世紀的發展，我們的城市卻依然無法抵抗暴雨的襲擊？

北京門頭溝水浸，淹沒半截牌坊。(AP圖片)

和11年前相似，大雨下的重災區仍然是房山區和門頭溝區，這和北京的地形和地貌有關係。門頭溝區和房山區在北京西北邊，近太行山脈，屬於永定河流域。山多的地方雨水自然多，每次強降雨，北京西北邊的雨勢都較大，西北邊也容易受山洪暴發影響。永定河在歷史上經常泛濫，多次淹沒京城，過去曾得名「無定河」。50年代起，永定河上游修建水庫，下游設置泛區後，一般的洪災問題得到解決。這次暴雨，永定河洩洪後仍然形勢嚴峻，泛區啟動，附近的所有人員轉移撤離。

河北涿州超13萬人受災，救援困難經歷斷水斷糧

暴雨後仍有很多群眾等待救援，尤其是河北保定巿下的涿州市。保定市毗鄰北京和雄安新區，連日的強降雨使雄安新區的白溝河成為一片汪洋，保定下的涿州緊鄰北京的房山區。涿州境內最大的河流拒馬河，上游流經受災嚴重的北京房山。31日北京向下游洩洪後，下游的涿州境內當晚水位迅速上漲，超過13萬人受災。



這兩天網上廣為流傳一些說法：一是北京為自保，水庫開閘不負責任地向河北洩洪；二是河北為保障北京，自己開閘洩洪，寧可淹本地，不能淹北京；也有說法是洩洪是必須的，不然北京缺堤也會沖涿州。河北省委書記倪岳峰1日在滿城區龍門水庫和涿州市小清河蓄滯洪區視察時表示，有序啟用蓄滯洪區，減輕北京防洪壓力，堅決當好首都「護城河」。

在河北涿州，救援人員用橡皮艇轉移受困居民。(AP圖片)

中國水利水電科學研究院副總工程師程曉陶詳解蓄滯洪區，他介紹，蓄滯洪區是防洪體系中的一個重要組成部分，是河堤外臨時貯存洪水的低窪地區及湖泊等，其中多數是歷史上江河洪水淹沒的場所。洪水過大時，適時地分蓄洪水、削減洪峰，可以最大程度減少災害損失。對於如何看待「河北、天津洩洪是為了保北京」，程曉陶沒有直接地說「對」或「不對」，而是耐人尋味地表示這些說法「不準確」。「蓄滯洪區的運用是在流域的尺度做統籌考慮，一般來講蓄滯洪區的有效性是對下游而言，並不是對上游而言，所以蓄滯洪區的應用是針對天津而言的。天津的水位降低，並不等於北京就不會被淹。」



不管如何，下游的涿州成為了代價，僅一天時間徹底淪陷，有的地方積水高達3米。應急能力不足，對洩洪量沒有準確的預測，無數人民的家園被淹，身家財產化為烏有。直到現在，涿州的救援也十分困難，正經歷斷水斷糧斷電斷氣。願華北的群眾平平安安。受災群眾盡快渡過難關、重建家園。

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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