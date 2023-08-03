《神州經脈》服務業PMI回升，金融股撐市A場止跌，人民幣續疲

滬深股市今日在保險、券商及銀行等金融股反攻下止跌，滬綜指今早（3日）還在窄幅下跌，午後就變臉轉漲，全日收升0.58%，報3280.46點，深成指升0.53%，創業板指全日更漲1.06%。午後市況轉佳拉動成交，兩市全日成交8328億元（人民幣．下同），和上日（2日）成交相若，外資由陸股通恢復流入，淨流入超過5億元。





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人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日低開低走，盤中跌穿7.19，收報7.1895，較上個交易日4時30分收盤價跌103點子，三連跌，創7月24日以來近兩周新低，全日在7.1720至7.1965之間波動。

人民幣兌一美元中間價今報7.1495，較上個交易日跌127點子，兩連跌，創7月13日以來三周新低。

今日新聞精選

1. 7月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得54.1，較6月高0.2個百分點，顯示7月中國服務業景氣度略有回升，經營活動仍維持韌性。此前公布的7月財新中國製造業PMI回落1.3個百分點至49.2，低於市場預期的50.1，且低於6月1.3個百分點，時隔兩月再次錄得50以下。主要受製造業PMI放緩的拖累，7月綜合產出指數下降0.6個百分點至51.9，為今年2月以來最低。財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月服務業和製造業冷熱不均是突出特徵，宏觀景氣度低、經濟下行壓力大仍是不爭事實。政策層面保就業、穩預期、增加居民收入仍是重中之重。

2. 官媒《經濟日報》周四（3日）發表文章指出，做大消費蛋糕，需要讓老百姓的「錢袋子」鼓起來，包括想方設法提高居民財產性收入，讓居民通過股票、基金等渠道也能賺到錢，從而化消費意願為消費能力。摩根士丹利周三（2日）發表報告，將中國股票評級下調至平配，建議投資者利用今次股市反彈獲利離場，並認為中國政府應迅速跟進可行的寬鬆政策，股市漲勢才可能長久，但如果寬鬆措施乏力平淡，可能不足以讓股價持續上漲。不過，內媒則再度出口捍衛中國市場，引述內地金融界人士指，毋須對某個機構或某個人發表的個別言論過度擔憂或者放大擔心，市場整體可以更加樂觀。

3. 人行會議提出要指導商業銀行調整存量個人住房貸款利率，內媒《證券日報》引述11家上市的國有大行、股份制銀行的相關負責人或官方客服指出，多家銀行稱暫無具體落地方案，亦有個別銀行透露「正在調研」。另官媒《證券時報》發表評論文章指，想讓存量房貸還款人有更多「獲得感」，便須打破原有房貸利率定價，顯著縮小新發放房貸與存量房貸之間的利差。

4. 公安部今日發布公安機關服務保障高質量發展26條措施。包括實行公安政務服務「一窗通辦」，持續推進公安政務服務「全程網辦」，全面實施「跨省通辦」等，方便農村群眾申辦交管牌證，提高道路資源利用率，便利交通物流貨運車輛通行，進一步促進汽車消費。另外，探索戶籍准入同城化，試點實施靈活落戶政策，為外籍商貿人員來華辦理口岸簽證並提供換發多次簽證便利，外國人申辦居留證件免於留存護照，試點下放保安服務公司設立和保安員證核發審批權限，探索旅館業「一業一證」改革等。

5. 國家網信辦就《個人信息保護合規審計管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。其中提出，處理超過100萬人個人信息的個人信息處理者，應當每年至少開展一次個人信息保護合規審計；其他個人信息處理者，應當每兩年至少開展一次個人信息保護合規審計。

6. 谷歌（Google）宣布，將於9月6至7日在上海舉辦開發者大會。屆時，谷歌大中華區總裁陳俊廷、Google Developer X和開發者關係副總裁兼總經理Jeanine Banks等人將發表主題演講。主旨演講、專題演講和工作坊的內容覆蓋機器學習、生成式AI、大型語言模型等領域。

7. 澳洲參議院的一個委員會於周二（1日）發布報告，認為由中資企業開發的社交應用程式TikTok及海外版微信對澳洲的國家安全構成威脅，建議澳洲政府在政府設備上禁止安裝微信，以防止外國通過社交媒體對澳洲實施干預。該委員會報告對澳洲政府並無實際約束力，但澳洲內政部長表示將考慮有關建議並作出回應。

8. 2023世界機器人大會將於8月16日至22日在北京召開。北京市經濟和信息化局表示，北京市機器人產業專項行動政策、北京市促進機器人產業創新發展若干措施、經開區機器人產業發展行動計劃等政策將在2023世界機器人大會期間正式發布。工信部則表示，下一步工信部將提升機器人產業創新驅動能級、謀劃推動鏈式發展，以機器人＋應用行動為抓手，大力推動機器人產業高質量發展。

撰文：經濟通中國組

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