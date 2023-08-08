《神州經脈》7月外貿跌幅擴，碧桂園欠外債還內債，醫療反腐持續

今早（8日）A場隨券商板塊急挫而走低，而盤中公布的進出口數據均錄得雙位數同比下跌，其後券商及保險倒升穩盤，加上醫藥股急彈，帶動滬綜指半日勉強保持平收，但午後傳出碧桂園(02007)兩筆離岸債逾期付息，拖累地產股急跌，總結全日滬綜指跌0.25%收市，報3260.62點，深成指跌0.42%，創業板指跌0.53%。

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好淡爭持，兩市全日成交7989億元（人民幣．下同），按日減少10.2%，北上資金溜出，陸股通淨流出超過68億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤大跌逾300點跌穿7.22，隨後跌幅略為收窄，收報7.2133，較上個交易日4時30分收盤價跌213點子，兩連跌，創7月19日以來近三周新低，全日在7.2004至7.2223之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1565，較上個交易日貶185點，止兩連升，創7月12日以來近一個月新低。上個交易日報7.1380。值得留意的是，中間價在9時15分報出7.1365元，但在3分鐘後改為7.1565元，較第一次報價低200點，由微升15點變成下跌185點，而185點的跌幅也是6月26日以來的中間價最大單日跌幅。中國外匯交易中心相關人士回覆外電查詢時明確表示，以最新報價為準。

今日新聞精選

1. 中國7月以美元計價出口和進口同比降幅均繼續擴大並超出預期，其中出口下降14.5%，連降三個月，續創2020年2月新冠疫情爆發以來最大降幅；進口降12.4%，創六個月最大降幅。貿易順差4895.7億美元，擴大19.8%。分析指出，數據顯示中國內外需求均面臨重大壓力，並預計在中美科技戰愈演愈烈、海外經濟增速放緩、國內居民消費意願不強等多因素影響下，年內外貿繼續呈疲弱之勢，在未來幾個月出口進一步下降，直到年底觸底；促消費和穩投資政策施力，疊加國際旅行提振，進口有望逐步改善。

2. 據《界面新聞》報道，2023年5月底至7月，國家審計署派出審計組對廣東省（不含深圳市）藥品和高值醫用耗材生產經銷使用情況進行專項審計調查，其中查出多家上市藥企虛增銷售費用，套取資金用於公關等用途，藥品公關費用遠超研發成本，會計信息嚴重失真。當中麗珠集團、一品紅、中國中藥旗下一方製藥這三家藥企，在2021年至2023年5月共向1936家第三方商務推廣公司支付費用，假借服務費用等名義套取資金共40.77億元，增加藥品綜合成本，推高出廠價格。另外，上海市加大對藥品領域違法犯罪行為的打擊力度，該市藥品監督管理局、市場監督管理局、高級人民法院、人民檢察院、公安局五部門日前聯合發布《上海市藥品行政執法與刑事司法銜接工作實施細則》，自9月1日起施行。

3. 據《路透》報道，碧桂園尚未兌付周日（6日）到期、總計2250萬美元的兩筆美元債利息款，兩筆債券分別為碧桂園在新加坡交易所上市的N20260206美元債及N20300630美元債，發行規模均為5億美元，惟這兩筆債券都設有30日還款寬限期。碧桂園承認，受近期銷售額與再融資環境持續惡化，疊加各類資金監管的影響，公司帳面可動用資金持續減少，出現了階段性流動壓力，公司目前仍在積極優化資金安排，努力保障債權人的合法權益。而碧桂園和其他內房一樣，在境內債和境外債之間優先選擇償還前者，繼昨日公告提前兌付「20碧地02」未回售債券的本息，有關債券發行金額13.6億元人民幣，碧桂園旗下廣東騰越建築工程有限公司亦公告，計劃於8月12日兌付「21騰越建築MTN003」的本息8.38億元。

4. 昨日（7日）市場傳言，內地部分券商正在內測「T+0」單次回轉交易，即允許A股每隻股票日內回轉交易一次（港稱：即日鮮）。《澎湃新聞》向包括多家頭部機構在內的十家券商了解，有頭部券商相關負責人表示沒收到相關測試信息。《中國證券報》旗下網媒亦引述多家頭部券商以及中型券商表示，未聽說過。A股曾在1992年開啟「T+0」交易制度，後來為維護股票市場穩定，在1995年1月改回「T+1」交易制度，並一直沿用至今。7月底召開的中共中央政治局會議指出，要活躍資本市場，提振投資者信心，市場隨即熱烈討論A股或將重施「T+0」。

5. 國家互聯網信息辦公室發布《人臉識別技術應用安全管理規定（試行）（徵求意見稿）》，其中明確，旅館客房、公共浴室、更衣室、衛生間及其他可能侵害他人隱私的場所不得安裝圖像採集、個人身份識別設備。規定更指，物業服務企業等建築物管理人不得將使用人臉識別技術驗證個人身份作為出入物業管理區域的唯一方式，如個人不同意通過人臉信息進行身份驗證，物業服務企業等建築物管理人應當提供其他合理、便捷的身份驗證方式。

6. 國家統計局將於明日公布7月居民消費價格指數（CPI）、工業生產者出廠價格指數（PPI）數據。據《路透》綜合約40家機構預估中值顯示，受食品需求季節性偏弱拖累，中國7月CPI同比料由6月的持平轉為下降0.4%，將是2021年2月以來首次「轉負」；與此同時，工業品價格環比企穩、高基數影響減弱，預計7月PPI同比降幅由6月的5.4%收窄至4.1%。

7. 乘聯會公布，內地7月乘用車市場零售達到177.5萬輛，同比下降2.3%，環比下降6.3%。7月零售是歷史次新高，走勢極強。今年以來乘用車市場累計零售1129.9萬輛，同比增長1.9%。7月新能源乘用車批發銷量達到73.7萬輛，同比增長30.7%，環比下降3.1%；1-7月累計批發427.9萬輛，同比增長41.2%。7月新能源車市場零售64.1萬輛，同比增長31.9%，環比下降3.6%；年以來累計零售372.5萬輛，同比增長36.3%。

8. 融360數字科技研究院公布的數據顯示，7月內地銀行發行的人民幣結構性存款平均期限為117天，較6月縮短7天；平均預期中間收益率為2.67%，環比下降5個點子；平均預期最高收益率為3.14%，環比下降6個點子。今年結構性存款收益率下降趨勢較為明顯，數據顯示，7月份平均預期中間收益率相較去年末共下降了12個點子，尤其是3月份以來降幅較大，這和普通定存利率下降趨勢基本一致。

撰文：經濟通中國組

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