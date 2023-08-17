《神州經脈》美商務部長月內訪華，爆雷中植擬債務重組，人幣續跌

中融信託產品逾期疊加房地產債務問題引發市場恐慌，A股金融板塊繼續下跌，但今日（17日）在軍工、機器人、汽車等板塊強力拉動下，滬綜指早段力保不失，午後更翻盤，全日收升0.43%，止步四連跌，報3163.74點，深成指升0.61%，創業板指升0.66%。逾5000隻個股中有近3900隻股份上升。

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兩市全日成交7398億元，按日僅增5.1%，陸股通連續第九日流出，追平2016年底創下的歷史最長淨流出紀錄，累計淨流出461.93億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日開盤即跌破7.31關口，但未有進一步跌破7.32，並曾一度回升至7.29水平，收報7.3103，較上個交易日4時30分收盤價跌199點子，六連跌，續創2022年11月3日以來逾九個月新低，全日在7.2975至7.3180之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.2076，較上個交易日跌90點子，五連跌，創7月6日以來六周新低。

今日新聞精選

1. 商務部發言人束珏婷表示，2023年1-7月，中國對外非金融類直接投資5009.4億元，同比增長18.1%，折合719.3億美元，同比增長10.6%。另據報美國商務部長雷蒙多計劃於8月下旬訪華，束珏婷表示歡迎，指中美雙方正就訪問的有關安排保持密切溝通。至於美國總統拜登簽署行政令設立對外投資審查機制，限制美國主體投資中國半導體和微電子、量子信息技術和人工智能領域，束珏婷透露，商務部近日與企業座談，了解該行政令對企業的實際影響，目前正就所了解的情況對該行政令進行全面評估，並將根據評估結果採取必要的應對措施。

2. 據《彭博》引述知情人士透露，萬億市值的中國民營資產管理巨頭中植企業集團，在旗下多個財富管理公司接連爆雷後計劃債務重組，並已於7月底聘請畢馬威會計師事務所對其資產負債表進行審計。消息指中植目前已經暫停兌付幾乎所有產品，不清楚公司是否有足夠的資產來彌補缺口，而且重組過程可能很漫長。

3. 中國上周公布第三批恢復出境團體遊的國家，但未有包括加拿大。中國駐渥太華大使館發聲明指，加拿大一再炒作所謂的「中國干預」，當地猖獗與歧視性的反亞裔行徑和言論正在顯著上升，中國政府高度重視保護海外中國公民的安全與合法權益，並期盼他們能在安全且友好的環境中旅行，已將加拿大排除在目前批准的團體旅遊國家名單。

4. 中國汽車流通協會發布2023年上半年全國汽車經銷商生存狀況調查報告，今年上半年經銷商虧損的比例為50.3%，盈利的比例為35.2%，持平的比例為14.5%，虧損面處於近年的高位。在經銷商利潤結構中，新車銷售利潤佔比大幅下滑，由2022年底的19.7%大幅下滑至4.9%。此外，今年上半年完成半年度銷量目標的經銷商佔比為24.9%，共56.9%經銷商完成八成以上任務指標。中汽協表示，2023年上半年汽車市場仍處於恢復期，廠家過高的年度銷量目標導致汽車市場供需失衡，新車降價潮則使消費者持幣觀望，抑制消費需求釋放。

5. 繼摩通、巴克萊、瑞穗後，再有大行下調中國經濟增長預測。摩根士丹利發表報告，因房地產市場下滑、地方政府財政壓力導致投資疲軟，下調今明兩年中國經濟增長預測，該行預計今年中國GDP增長4.7%，低於早先預測的5%，意味著預期中國將未能達成經濟增長目標，至於明年增長預測也由4.5%下調至4.2%。

6. 中央結算公司公布，截至7月末，境外機構持有銀行間市場債券3.24萬億元，約佔銀行間債券市場總托管量的2.5%。境外機構在中央結算公司托管債券總量2.89萬億元。分券種看，境外機構主要持有國債2.10萬億元，佔比72.81%；持有政策性銀行債7079億元，佔比24.5%。另外，中國期貨業協會公布，今年上半年，中國期貨市場單邊累計成交39.51億手和262.13萬億元，同比分別增長29.71%和1.80%，半年累計成交量創歷史新高。

7. 中國華融表示，今年上半年共收購中小銀行不良資產規模234億元，助力金融風險防範化解。另中國東方資產管理股份有限公司表示，截至2023年6月末，累計收購中小金融機構不良資產1407.12億元，有效支持山東、廣西等地多家中小金融機構快速剝離不良資產。

8. 內地展開近十年來最強力醫療反腐。官媒《中國新聞網》整理公開數據發現，A股市場中醫療保健類企業共有502家，剔除今年上市的5家，其餘497家醫療企業2022年花掉的銷售費用為3248.91億元，平均每家公司花費約6.54億元，遠高於整A股的平均銷售費用率，當中近40家的銷售費用佔營收比重超過50%。此外，多家醫藥企業財報顯示，銷售費用中佔比最高的是「市場推廣費及維護費」、「市場、學術推廣費及諮詢費」等類似項目。

撰文：經濟通中國組

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