中國恒大集團在美國紐約申請破產保護

據外電報道，中國恒大(03333)根據美國《破產法》第15章(Chapter 15)，向紐約曼哈頓破產法院申請破產保護，以尋求免受債權人向美國發起訴訟，以及扣押在美國的資產，恒大旗下公司景程同樣申請破產保護。



根據《破產法》第15章，可令非美國企業，暫停美國境內針對公司的訴訟程序，令企業有喘息機會而完成重組，以及與債權人就賠償方案達成和解。透過第15章進行備案，是國際債務重組落實交易的其中一個過程。



過去一段時期，中國恒大在香港與開曼群島一直尋求與境外債權人談判債務重組。集團在7月完成債務重組磋商，法院批准就有關方案進行表決，表決時間安排在本月稍後進行。



中國恒大在8月16日晚公告，因為旗下恒大汽車(00708)獲紐頓集團(NWTN)入股，為了讓恒大協議安排下的債權人，有時間考慮擬議認購及其對恒大協議安排債權人的影響，公司決定延期並重新召開恒大協議安排會議，亦同時延期並重新召開景程協議安排會議及天基協議安排會議，以便與延期並重新召開的恒大協議安排會議的時間安排保持一致。上述相關債權人會議均延期至香港時間本月28日舉行。



恒大目前在香港停牌，停牌前報1.65港元，其美國ADR股價跌至0.0004美元，折算約0.003港元。

撰文：經濟通中國組

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