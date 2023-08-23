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《神州經脈》習近平訪南非，房住不炒不會變，滬指收市創年內低

23/08/2023

　　中國為支持資本市場推出及延續稅費優惠政策，但不改A股低迷表現，外資不回頭繼續沽出，滬綜指今日（23日）低開後跌幅擴大，先穿三千一，午收前市況稍稍收復勉強守住整數關，但尾盤陸股通淨流出加劇，通訊設備、軍工、半導體、券商、地產集體大跌，僅3個行業板塊上升，拖累滬綜指愈踩愈深，在接近全日最低位3078.4點收市，為今年內收市新低，日跌幅為1.34%。A股約5500隻個股中有近4400隻飄綠。

 

中國國家主席習近平22日上午與南非總統拉馬福薩會談，並且共同見證簽署多項雙邊合作文件。（AP圖片）

 

　　由於科技類股票跌幅居前，深市全日表現更差，深成指挫2.14%，報10152.6點，創2022年4月以來新低，創業板指瀉2.3%，報2038.98點，創2020年5月以來新低。

 

　　兩市全日成交7059億元（人民幣．下同），按日減少13.7%。陸股通全日淨流出104.61億元，是8月11日以來淨流出新高，亦是A股連續第十三日遭外資沽出，繼續刷新歷史記錄，累計淨流出715.88億元。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2923，較上個交易日4時30分收盤價小升12點子，兩連升，全日在7.2710至7.2937之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1988，較上個交易日升4點子，較市場預測強過千點。監管繼續強力過濾將中間價穩定在7.2關口附近，以壓制人民幣貶值預期。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平展開南非的國事訪問，南非總統拉馬福薩在總統府為習近平舉行歡迎儀式，隨後進行會談。兩人在會談後共同見記者。習近平指出，今年是中南建交25周年，中南關係遠遠超越雙邊範疇，愈來愈具有戰略意義和全球性影響。當前中南關係面臨新的發展機遇，他對兩國友好合作關係前景充滿信心。雙方都認為中南兩國要做高度互信的戰略夥伴，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。中方願進口更多南非優質產品，繼續鼓勵中國企業赴南非投資興業，不斷深化兩國電力、新能源、科技創新等領域合作。雙方同意加強教育、科技、文化、旅遊等領域交流合作。

 

2. 美國商務部長雷蒙多將於本周日起（27日至30日）訪華4天。在雷蒙多出發前夕，中國駐美大使謝鋒周二（22日）會見雷蒙多，雙方就中美經貿關係及雷蒙多即將對中國的訪問交換意見。謝鋒就中方關切的經貿問題闡明立場，要求美方高度重視，採取行動予以解決，並希望美方同中方相向而行，拉長合作清單，縮短負面清單，共同為穩定中美關係作出努力。另外，美國白宮國家安全顧問沙利文表示，雷蒙多今次訪華，將向中方傳達美國不尋求與中國脫勾的信息，她亦會強調，美方的政策重點是在繼續美中經貿關係的同時，保障美方的國家安全，並確保美國與盟友及夥伴的供應鏈具有韌性。

 

3. 中央政治局會議提出要適時調整優化房地產政策，卻未再提及「房住不炒」，多地隨即放寬房地產調控政策，包括降低二套房首付比例下限。官媒《經濟日報》發表評論文章，強調「房住不炒」是促進房地產市場平穩健康發展的一項總原則，不應也不會改變，須長期堅持。另外，內地《證券時報》發表評論文章指，在房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢下，對房企來說，特別是那些融資渠道有限、只能靠銷售回款來盤活現金流的中小房企，於銷售受阻、經營困難、融資不暢的情況下，去化自救需要更多定價空間。

 

4. 中國互聯網金融協會牽頭研制的《互聯網金融個人網絡消費信貸信息披露》、《金融行業開源軟件測評規範》、《互聯網金融智能風險防控技術要求》、《互聯網金融個人身份識別技術要求》等4項金融國家標準由國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會正式發布，並由全國金融標準化技術委員會歸口及執行，人民銀行為主管單位。

 

5. 內地地板生產商--書香門地A股主板IPO終止，原因是公司保薦人國泰君安證券撤銷保薦，上交所決定終止對其的發行上市審核。書香門地在招股書中直言，存在以「以房抵債」方式收回恒大地產應收款項的風險。據報恒大地產以262套房產抵債約2.43億元，但書香門地尚未取得抵債房產所有權，加上受二手房市場波動影響，房產變現時間和價值存在不確定性，面臨一定資產減值風險和資產變現風險。

 

6. 為充分發揮醫保基金監管的醫藥反腐「探照燈」作用，嚴厲打擊醫保領域各類違法違規行為，國家醫保局、財政部、國家衛健委、國家中醫藥局今天在貴州畢節市正式啟動覆蓋全國31個省區市的2023年國家醫保基金飛行檢查。檢查主要針對定點醫療機構檢查醫保內控管理情況、財務管理情況、藥耗集中帶量採購執行情況、醫保基金使用過程中涉及的醫療服務行為和收費行為等；以及針對零售藥店，包括將醫保基金不予支付的藥品或其他商品串換成醫保藥品，空刷、盜刷醫保憑證，偽造、變造醫保藥品進銷存票據和帳目等。

 

7. 農業農村部等九部門聯合印發《「我的家鄉我建設」活動實施方案》提出，鼓勵引導退休幹部、退休教師、退休醫生、退休技術人員、退役軍人等回鄉定居，當好「產業發展指導員」、「村級事務監督員」、「社情民意信息員」、「村莊建設智囊員」。方案又提出，組織農民在鄉建設，倡導大學生到鄉建設，動員能人回鄉建設，吸引農民工返鄉建設，引導企業家入鄉建設，並允許農村集體經濟組織探索人才加入機制。

 

8. 網傳「8月開始，為遏制資本外流，保護金融市場的穩定，儲戶存款超過100萬元人民幣將被銀行永久凍結」，人民銀行轉發「中國互聯網聯合辟謠平台」聲明稱，純屬謠言。根據《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國商業銀行法》等法律法規，銀行必須保護存款人利益。在實際生活中出現的銀行凍結帳戶情形也需要遵循相應的法律程序，不存在僅憑一紙公告或所謂的內部文件就凍結帳戶的情況。

 

撰文：經濟通中國組

 

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