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中國海關總署：即日起全面暫停進口日本水產品

24/08/2023

　　日本今日中午12時開始將福島核污水排海。中國海關總署今日公告，為全面防範日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全，依據中國食品安全法及其實施條例、中國進出口食品安全管理辦法有關規定，以及世界貿易組織相關規定，海關總署決定自2023年8月24日起全面暫停進口原產地為日本的水產品(含食用水生動物)。

違者最高罰款貨值30倍、拘留最多15日

　　福島核事故後，中國自2011年4月起禁止福島、群馬、栃木、茨城、宮城、山形、新潟、長野、山梨、琦玉、東京、千葉等1都11縣的所有食品、食用農產品及飼料進口；同年6月，山形、山梨解禁。至2018年，中國再允許日本新潟大米進口，此後未再放寬，福島等10個都縣食品一直禁止進口。在日本早前宣布要將福島核污水排海後，中國海關總署重申，禁止進口日本福島等10個都縣食品，並表示對來自日本其他地區的食品特別是水產品嚴格審核隨附證明文件，嚴格實施100%查驗，持續加強對放射性物質的檢測監測力度，嚴防存在風險的產品輸入。


　　深圳市市場監管局昨日發文提醒，如商家進口來自日本該十個都縣的食品並銷售，不但要接受行政處罰，還可能要承擔刑事責任。據中國食品安全法，生產經營國家明令禁止生產經營的食品，最高罰款為貨值金額30倍，嚴重者會被吊銷許可證，且直接負責的主管和其他直接責任人將被拘留5至15日。

 

撰文：經濟通中國組

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