《神州經脈》中國禁進口日本水產，陸股通結束13日流出，人幣升

外資今日（24日）通過陸股通淨流入32.33億元（人民幣．下同），結束連續13日淨流出的歷史紀錄。在過去13個交易日累計外資淨流出715.88億元，讓內地投資界人士「咬牙切齒」，今日走資情況終現緩解，讓市場鬆一口氣。

日本今日中午開始將核污水排海，中國即日起全面禁止日本水產品進口。（AP圖片）

白酒、券商等板塊顯著拉漲，惟基建、地產、能源股跌幅居前，滬市全日呈好淡爭持格局，滬綜指在三千一上下浮動，最終全日收升0.12%，報3082.24點，而科技股帶動深市向好，深成指升1.02%，從2022年4月以來低位反彈，創業板指更漲1.26%。兩市全日成交7857億元，按日增長11.3%。

據《路透》引述消息人士指，中國國有大行午後在離岸市場收緊人民幣流動性，離岸人民幣兌美元（CNH）一度升破7.27關口，創逾一周新高。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）盤中亦升近250點，高見7.2675，兩地價差一度被拉平。人民幣即期匯率今日收報7.2777，較上個交易日4時30分收盤價升146點子，三連升，創8月14日以來逾一周新高，全日在7.2675至7.2864之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1886，較上個交易日升102點子，兩連升，創8月15日以來逾一周新高。

今日新聞精選

1. 日本今日中午12時開始將福島核污水排海。中國外交部發言人批評此舉極端自私和不負責任，中方對此堅決反對和強烈譴責，已向日方提出嚴正交涉，要求日方停止這一錯誤行為。中國海關總署則宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，包括食用水生動物。中國生態環境部（國家核安全局）相關負責人表示，會持續加強監測中國管轄海域海洋輻射環境，及時跟蹤研判可能受到的影響。內地民眾擔心食鹽遭核污水污染而搶購食鹽。廣東鹽業集團負責人表示，食鹽儲備達10.8萬噸，市民不必恐慌，更不必效仿南韓「囤鹽」。揚州有超市指出，國人食用的食鹽大部分是井鹽；中國鹽業協會執行理事長王小青亦表示，中國生產食鹽使用的原料有海鹽、井礦鹽、湖鹽，其構成比例分別為22%，61%，17%。

2. 金磚國家領導人第十五次會晤召開特別記者會，南非總統拉馬福薩宣布金磚國家擴員，阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯和阿聯酋獲邀加入金磚國家合作機制。中國國家主席習近平稍早在金磚國家領導人會議上致辭時表示，很高興看到開發中國家參與金磚合作的熱情高漲，認為金磚國家應加速擴容進程，而金磚國家擴容將推動全球治理變革朝著更加公正合理的方向發展。

3. 台灣的陸委會今日宣布，將自9月1日起恢復旅居及留學第三地陸籍人士申請許可赴台從事觀光活動，並自8月28日起恢復陸籍人士申請赴台從事短期商務活動交流參展及觀展、商務研習（含受訓）。陸委會又表示，將恢復兩岸團體旅遊規劃，陸籍團客來台初期每日限額2000人次，自宣布之日起以一個月為準備期，並視陸方回應再確定實施日期。

4. 歐盟電池和廢電池法正式生效，於2024年2月18日起實施，商務部新聞發言人束珏婷就該法規對中國企業的影響表示，歐盟是中國鋰電池等綠色產品的重要出口市場，中方希望歐盟相關法規的實施秉持公平、公正、透明原則，避免人為設置障礙，形成新的貿易壁壘。另外，對於美國商務部長雷蒙多將於8月27日至30日訪華，束珏婷表示，中方將就關切的經貿問題向美方表明立場，同時期待與美方就化解經貿分歧、推進務實合作進行深入討論。

5. 早前有傳山東省青島市在中國國家開發銀行資助下，擲100億元註冊成立「東鼎產業集團」，以助資金緊張的青島城投平台紓困。如今國家企業信用信息公示系統顯示，青島東鼎產業發展集團有限公司已於今年8月18日註冊成立，註冊資本100億元，由青島市國資委全資持股。青島東鼎經營範圍包括：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；以私募基金從事股權投資等。法定代表人是6月出任青島城投集團黨委書記、董事長的李蔚，而李蔚此前是青島市國資委黨委書記、主任。

6. 環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新數據顯示，2023年7月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置，佔比達到3.06%，6月為2.77%。這是人民幣有紀錄以來第二次在單月全球支付佔比中超過3%。

7. 內地8月貸款市場報價利率（LPR）不對稱下調，五年期以上LPR維持不變，一年期LPR下降10基點至3.45%。一年期LPR再度下調，意味實體經濟融資成本將隨之下行。為維持銀行的息差在合理利潤水平，部分銀行近日降低存款利率。其中廣州銀行某支行目前2年期、3年期定期存款利率均比7月下降約5個點子，且隨著內部資金轉移定價（FTP）預期下調，存款利率或繼續下降。另有多家國有銀行暫未調整存款利率，但相關理財經理表示近期可能會降。

8. 對於近日社交媒體盛傳「央行將實施大額存款新規，所有大額存款必須出示特定證明材料」「2023年9月起在辦理大額存款業務時應出示相關證明材料」等消息，中央網信辦主辦的中國互聯網聯合辟謠平台今日表示，經向中國人民銀行核實，上述傳言均為不實信息，人民銀行從未出台相關規定，請勿信謠傳謠。另外，網上流傳「高盛稱中國經濟將逐漸進入衰退周期，建議及時清理各類中國資產」，內媒《財聯社》指，經多方核實後確認該消息不實。

撰文：經濟通中國組

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