《神州經脈》廣州先行認房不認貸，各方反駁中國「不適合投資」

廣州在一線城市中率先宣布實施「認房不認貸」鬆綁樓市，商業銀行下調存量住房貸款利率亦如箭在弦上，不過地產板塊今日（30日）仍下跌。據報大型銀行已獲監管機構批准，即將再次下調人民幣存款利率，幅度為5至20個基點，可能最早周五（9月1日）實施，官媒放風降準，寬鬆預期繼續燃點，盡管如此外資流出勢頭仍然不改，陸股通全日淨流出超過24.6億元（人民幣．下同），是本月第18個交易日流出。

正在訪華的美國商務部長雷蒙多（前左）今日到訪上海迪士尼樂園。（AP圖片）

券商股受監管因素急挫，銀行股亦下跌，幸得科技股支持下，滬綜指全日好淡爭持，收市微升0.04%，報3137.14點，深成指升0.26%，創業板指跌0.05%。兩市全日成交9843億元，按日減少5.1%，跌落萬億元關口。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2925，與上個交易日4時30分收盤價相同，全日在7.2768至7.2942之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1816，較上個交易日升35點子，六連升，續創8月15日以來逾兩周新高，上個交易日報7.1851。

今日新聞精選

1. 國務院總理李強昨午接見美國商務部長雷蒙多，呼籲中美加強互利合作，減少摩擦對抗，共同推動世界經濟復甦，應對全球性挑戰。雷蒙多表示，無意遏制中國發展，不尋求同中國脫勾，願同中方保持溝通，維護美中正常經貿關係。雷蒙多昨晚乘高鐵轉到上海，今日與上海市委書記陳吉寧舉行會談，並在上海美國商會舉辦的論壇上呼籲美國企業在華投資。雷蒙多在前往上海的列車上透露，美國企業向她反映中國愈來愈不宜投資，企業面臨罰款、被突擊搜查、以及要與獲補貼的國企競爭等，都造成不確定性及不可預測性，風險太高。中國駐美國大使館迅即反駁稱，在中國開展業務的7萬間美企中，大多數都希望留在中國，其中近90%的公司都有盈利，中國正在積極推進高水平的對外開放。外交部發言人汪文斌下午亦回應，希望美方將不尋求和中方脫勾等表態落到實處，為兩國經貿關係健康發展創造良好環境，並強調中國具有社會主義市場經濟的體制優勢，超大規模市場的需求優勢等，依然是全球重要的投資目的地之一。

2. 廣州市政府今日宣布實行「認房不認貸」，是首個落實該政策的一線城市。相關通知指，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。居民家庭包括戶籍家庭、非戶籍家庭、單身人士、境外人士、持人才綠卡人士等不屬於法人單位的購房人。政策執行時點以住建部等三部門關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知印發時間為界，即2023年8月18日零時後簽訂個人住房貸款合同即按新政策執行。

3. 據報道，包括工商銀行和建設銀行在內的多家銀行計劃，將主要期限的人民幣存款利率下調5至20個基點，監管機構已經批准，最快將於本周五（9月1日）調整，報道指這將是銀行業在今年的至少第三次調整。另外，農業銀行表示，關於有序調整存量個人住房貸款利率，將在有關政策方案明確後，抓緊制定具體的操作細則，盡快完成合同文本的準備，加緊系統改造調整。交通銀行則在今日召開存量房貸利率調整項目啟動會議。

4. 廣東省住房和城鄉建設廳、廣東省市場監督管理局發布關於規範房地產經紀服務的實施意見。房地產經紀機構要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用。鼓勵按照成交價格愈高、服務費率愈低的原則實行分檔定價。引導由交易雙方共同承擔經紀服務費用。房地產經紀機構不得收取任何未予標明的費用，不得利用虛假或者使人誤解的標價內容和標價方式進行價格欺詐。具有市場支配地位的房地產經紀機構，不得濫用市場支配地位以不公平高價收取經紀服務費用等。

5. 據報道，人民銀行今日下午舉行金融支持民營企業發展工作推進會。全國工商聯、人民銀行、金融監管總局、中證監、國家外匯局等有關部門負責人、金融機構代表主要負責人、民營企業代表主要負責人參會。人行金融市場司副司長馬賤陽在會上透露，有關部門正抓緊制定金融支持民營企業發展有關政策文件，明確一個目標，即持續提高民營企業貸款佔比，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟發展的貢獻相適應。要求金融機構制定民營企業年度服務目標，加大民營企業服務方面的績效考核權重，大力拓展針對民營企業首貸戶。

6. 據內媒引述機票代理報道，今日已收到部分國內航空公司的口頭通知，將於9月5日（出票日期）起，上調國內航線旅客運輸燃油附加費徵收標準。成人旅客方面，800公里或以下航線，每位旅客收取60元燃油附加費，800公里以上航線，每位旅客收取110元。這意味比目前的燃油附加費徵收標準分別上漲30元和50元，已經接近年初的60和120元。國內航線燃油附加費剛在8月5日上調至30元和60元，為今年以來首次上漲，較7月分別漲10元和30元。

7. 國家副主席韓正今日在北京人民大會堂接見英國外交大臣祈湛明。韓正表示，希望通過相互尊重和務實合作，推動中英關係取得新進展。祈湛明表示，兩國定期舉行面對面會談以避免誤解非常重要，所有國家的雙邊關係都會面臨挑戰和意見分歧，應予以處理解決。

8. 上海台北「雙城論壇」今日在上海國際會議中心舉行，上海市長龔正與台北市長蔣萬安分別致辭。龔正表示，雙城論壇已簽署42項交流合作備忘錄，今年亦會簽署綠能永續、會展行銷、羽毛球運動等交流合作備忘錄，希望兩地在科技、文化、體育、衛生等領域深化合作。蔣萬安以「江河行舟」形容兩岸關係，認為不該是「過盡千帆皆不是」，但也不應該一廂情願地認為「輕舟已過萬重山」，要在困難中找尋方向，以務實、理性、誠懇的對話，持續各領域交流合作。

撰文：經濟通中國組

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情