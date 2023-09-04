【上海特寫】解決搵工難，上海「零工平台」助靈活就業

31歲的小李是一名互聯網運營人員，今年5月被公司裁員後，歷經三個月終於找到了一份同樣職位的工作，薪資比之前略微上漲。「本來我還滿懷信心找一份高薪的工作，但在最近幾次面試完後發現，現在能找到一份薪資還可以的工作就不錯了。」小李說道。



去年此時小李也在找工作，相比之下，她覺得今年找工作難度增加了。她說，去年遞出簡歷後，有很多公司積極邀約面試，但今年很多都石沉大海，請朋友幫忙內部推薦的機會也少得可憐，最後在「海投」戰術下，她收到了3個工作offer，同等職位的薪資都在下調，只有這家新入職的公司給出的人工較之前有所增加。

求職難已成為中國應屆畢業生的共識。（shutterstock圖片）



在求職過程中，讓她印象最深刻的是，去年許多公司的老板都會對求職者「畫大餅」，介紹公司未來願景和發展計劃等；而今年面試時，老板們似乎更加務實一點，都是詢問一些具體的業務操作細節，有的企業表明只是想找一個人來填補空缺，少有提及新業務拓展計劃。



「找工作難度增加」似乎是當下許多求職者對就業市場的一致看法。有大型互聯網企業的人力資源經理對記者表示，雖然今年沒有大規模的裁員，但互聯網企業成本優化一直沒有停過，比如說對不賺錢的部門縮減規模、削減辦公室租金成本等；對於賺錢的部門就會多增加一些投入，但是總體來說招人是更加謹慎了。



根據國家統計局的數據，今年5月、6月，就業主力人群25-59歲人口城鎮調查失業率維持在4.1%，已經低於2019年疫情前的水平，但在企業一波又一波的裁員和成本控制之下，許多人的感受並非如此，這一部分可能是因為各個行業的情況不同，例如互聯網行業仍在降本增效，而旅遊業則在賣力召回從業者；另一部分原因是失業率統計數據中包括了靈活就業人群，一些被公司裁員的人會選擇成為外賣員或網約車司機過渡，這就屬於靈活就業。



網約車司機飽和 月入上萬「神話」戳破

值得一提的是，近期多個城市網約車司機面臨飽和壓力，也從側面反映了中年失業的問題。今年5月，東莞、溫州、濟南等多地相繼發布網約車飽和預警，上海、三亞、江蘇淮安等地還宣布暫停受理網約車運輸證新增業務。



上海本地媒體今年6月報道，隨著愈來愈多網約車司機加入，上海網約車司機接單量出現明顯降低，曾經月入上萬的「神話」，正被現實戳破。有網約車司機表示，現在接單量明顯減少了，以前賣力點一天收入能有四百元人民幣左右，現在大概每天能做二三百元人民幣。

網約車已成為不少「被優化」人員的靈活就業選擇，但在經濟較為發達的城市，都存在網約車運力爆滿的現象。（shutterstock圖片）



業內人士指，網約車等崗位，為失業中年人等群體提供了再就業的機會。當這些行當再也裝不下這麼多人，如何為他們提供更多合理的就業和制度安排，需要社會共同關注。



「零工平台」、「15分鐘就業服務圈」助就業



在企業裁員降薪的背景下，像網約車這樣的靈活就業渠道又面臨飽和，積極拓寬就業渠道、探索靈活就業支持是許多地方政府正在做的事情。



以上海為例，今年7月上海市政府發布了優化調整穩就業政策18條措施，其中提出，要加強零工市場建設，支持在上海公共招聘新平台、各區線上就業平台開設零工信息（靈活就業）專區，歸集更多低門檻、靈活性高的就業崗位。



根據措施，上海近期就上線了互聯網「零工平台」，推出包括網約送餐、快遞物流、家政保潔、建築裝潢、網絡電商等領域的多個職業，多數不設學歷要求，對專業技術要求較低，經過簡單培訓即可上崗，便於一些大學畢業生或處於職業過渡期的求職者入職。

上海黃浦區與互聯網求職平台合作，設立黃浦新經濟、新業態零工就業雲平台，首批匯聚36家企業，提供全職、見習實習、兼職等新職業崗位11000多個。（互聯網圖片）



此外，上海還支持各區打造「15分鐘就業服務圈」，即要求社區就業服務站點精準鎖定重點群體進行就業幫扶，包括離校未就業高校畢業生，長期失業青年、登記失業人員和就業困難人員等。



好消息是，在剛剛過去的8月，就業市場情況似乎有些好轉。「身邊有好幾個一起求職的朋友都在8月找到了工作，」小李說道，「現在市場上直播、短視頻這類的工作機會較多。」

經濟通駐滬記者林雯婕

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