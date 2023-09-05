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《華為動向》郭明錤：華為新機首年出貨量料達1200萬部

05/09/2023

　　華為9月3日正式開啟全渠道銷售旗艦產品Mate 60 Pro，新款手機在內地被搶購一空。天風國際分析師郭明錤預計，Mate 60 Pro在發售一年後的累積出貨量，預料至少將達到1200萬部。


　　郭明錤指出，Mate 60 Pro開賣後市場需求強勁，今年下半年出貨計劃已經提升約20%，至550萬至600萬部。對比舊款機型，Mate 50 Pro在2022年9月發售，發售一年後的累積出貨量達到250萬部。Mate 40 Pro在2020年10月發售，發售一年後的累積出貨量達到約600萬部。相較之下，Mate 60 Pro出貨量在發售後僅4個月即可達到550萬至600萬部。

*華為突破美封鎖？專家：挑戰仍大*

　　另一方面，《彭博》委託手機業界人士拆開並解構Mate 60 Pro，證實該手機使用的是中芯國際(00981)7納米晶片，引發熱議。倘若屬實，意味著中國已經突破美國技術封鎖。不過科技專家許美華潑冷水，直言「並沒有，真正的挑戰還很大，未來關卡還很多！」


　　許美華說：「中芯去年就傳出，可以用DUV重複曝光做出7納米。此法不只是良率很低、成本很高的問題，更重要的是，製程極耗產能，無法大量量產。我猜，這是華為手機上市數量有限的最大原因。」


　　許美華直言，「華為手機最風光的2020年，光是上半年，全球手機出貨量是1.05億支。但是，那時候是台積電幫華為做AP晶片，現在，靠中芯數量有限、愈來愈舊的DUV機台，能做到甚麼程度？更何況，舊設備未來可能還要面臨原廠零件斷貨的問題。不是要唱衰，但務實來說，對中芯或華為，都是很艱難的任務！」未來華為手機真正的考驗是，即使因為高成本有國家幫忙，但是否能夠在技術持續跟上世界腳步的情況下，每年推出新世代的手機，而且數量足夠龐大，在世界手機市場佔有一席之地。


　　富瑞集團(Jefferies Group)分析師亦認為，華為Mate 60的進展可能不如表面看來那樣，新手機上市幾小時即賣光，表明庫存有限，Mate 60有可能採用台積電斷供之前的庫存晶片。中國只能生產「極少量」的7納米晶片。

 

撰文：經濟通中國組

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