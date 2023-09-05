《神州經脈》財新服務業PMI年內低，傳設三千億大基金撐晶片業

滬深股市昨日（4日）在多重利好、北上資金流入下高收超過1%，引發官方和民間對股市築底的憧憬，結果只是曇花一現。今日A股故態復萌縮量調整，加上有外資大行削多家內銀H股目標價拖累氣氛，陸股通恢復流出，保險、券商、地產等板塊跌幅蓋過上日升幅，滬綜指全日收跌0.71%，報3154.37點，深成指跌0.67%，創業板指軟0.32%。

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大市氣氛轉冷，兩市全日成交8039億元（人民幣．下同），按日急減9.2%，陸股通流入一日即恢復淨流出46.09億元。

8月財新中國服務業PMI降至51.8的年內最低點，拖累市場情緒，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）小幅低開後進一步走低，午後美指上揚加劇人民幣壓力，尾盤跌穿7.3關口，收報7.3088，較上個交易日4時30分收盤價跌374點子，兩連跌，創8月21日以來逾兩周新低，全日在7.2760至7.3098之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1783，較上個交易日升3點子，十連升，續創8月15日以來三周新高，上個交易日報7.1786。

今日新聞精選

1. 8月中國服務業擴張略有放緩，外需年內首次跌入收縮區間。8月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得51.8，較7月下降2.3個百分點，為年內最低，但仍高於榮枯線。此前公布的8月財新中國製造業PMI上升1.8個百分點，部分抵銷了服務業PMI回落的拖累，8月財新中國綜合PMI微降0.2個百分點至51.7，為2月以來最低。分項數據顯示，8月服務業供需擴張幅度放緩。當月經營活動指數在擴張期間降至年內最低，新訂單指數亦略有回落。外需明顯走弱，出口業務受挫，8月服務業新出口訂單指數年內首次降至臨界點以下。8月服務業就業指數與7月基本持平，連續第七個月高於榮枯線。8月經營預期指數在擴張區間降至2022年12月來最低。

2. 工信部、財政部近日聯合印發《電子信息製造業2023-2024年穩增長行動方案》，主要目標是2023-2024年計算機、通信和其他電子設備製造業增加值平均增速5%左右，電子信息製造業規模以上企業營業收入突破24萬億元；2024年中國手機市場5G手機出貨量佔比超過85%，75英寸及以上彩色電視機市場份額超過25%等。措施包括加快培育OLED TV、Mini LED、8K、75英寸及以上高端顯示整機產品消費需求，引領彩色電視機新型技術發展；鼓勵加大數據基礎設施和人工智能基礎設施建設，滿足人工智能、大模型應用需求；著力提升晶片供給能力，優化集成電路、新型顯示等產業布局並提升高端供給水平，增強材料、設備及零配件等配套能力；提高北斗應用普及率，推動北斗產業化、市場化、規模化發展等。

3. 據《彭博》報道，中國針對央企國企巨頭大宗商品交易提出比預期更為嚴格的規定，以解決全球最大原物料市場的隱藏風險。知情人士透露，中國政府就制定這項旨在防範欺詐的金融活動的新規，徵求國內一些頂級國有能源、金屬和糧食公司的意見。新規將適用於中國石化、中國五礦集團等央企。這些央企將被禁止從事與其核心業務無關或空轉走單的大宗商品交易，還將禁止所謂的閉環交易。預計新規將不包括省屬國企或民營企業。

4. 北京、上海、廣州、深圳四個一線城市全部落實執行「認房不認貸」後，據內媒報道，政府相關部門對樓市成交情況高度關注。其中，國家發改委價格司、北京市住建委等部門，均向相關房產機構詢問新政後一線城市市場情況，且詢問內容相當詳細，包括房價、成交情況及看房熱度等。知情人士稱，因為這關係到後續是否要繼續出台政策，以及可能的發力方向。另諸葛數據研究中心監測數據顯示，在剛過去的周末（2-3日），北京、上海、深圳三城共計錄得578套新房成交，較上一周同期下降20.5%，而二手住宅成交1325套，亦下降10.53%。該中心解讀指，網簽數據具備滯後性，因此暫體現不出政策後的市場變化，但據市場反饋，一線城市周末這兩天的看房熱度明顯上升。

5. 國新辦就《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》舉行發布會，科技部秘書長林新表示，將推動重大科技項目和成果、高水平科研機構和團隊在園區落地，支持開展基礎前沿和重點產業領域科研攻關，打造原始創新和重要的新技術策源地等。海關總署副署長孫玉寧表示，規劃明確深圳園區實行「一、二線」分線管理，以便利科研人員、相關貨物物品的跨境流動，其中海關監管區域與香港之間為「一線」，實行口岸管理；海關監管區域與關境內其他地區之間為「二線」，實行通道管理。深圳市市長覃偉中則稱，將舉全市之力從四方面推進河套合作區建設，包括對接香港以及國際通行創新規則，加快建設國際數據專用通道等。香港政務司司長陳國基在會上表示，香港特區政府會繼續積極跟深圳合作，推動河套深港科技創新合作區在「一國兩制」下「一區兩園」的優勢，包括爭取試行專屬跨境政策，確保人流、物資流、數據流都能夠暢通流動，實現創科深度合作的橋頭堡。

6. 據《路透》引述兩位知情人士指，中國將推出一項國家支持的投資基金，旨在為半導體行業籌集約400億美元（近3000億元人民幣），加緊追趕美國等競爭對手的腳步。這可能是中國集成電路產業投資基金（也稱為大基金）推出的三期基金中，規模最大的一期，前兩期基金分別籌集約1387億元和2000億元。知情人士稱，大基金第三期已於幾個月前獲得中國當局批准，主要投資重點之一將是晶片製造設備。財政部門計劃向大基金第三期出資600億元；其餘資金需向其他出資者募集。

7. 據多家日媒報道，日本外務省4日宣布，已向世界貿易組織(WTO)提交書面文件，就中方8月31日向WTO通報對日本水產品採取進口管制措施提出申訴，指有關措施「完全不可接受」。日本將繼續要求中國撤銷該措施。日本在8月24日啟動核污染水排海，中方隨即宣布，當天起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。中國外交部發言人汪文斌於8月30日表示，中方主管部門依據中國法律法規以及WTO相關規定，對原產地為日本的水產品采取緊急措施，完全正當、合理、必要。

8. 上海迪士尼宣布，備受矚目的「瘋狂動物城」主題園區將於今年年底開放。該園區是全球迪士尼樂園中首個以「瘋狂動物城」為主題的園區，也是上海迪士尼樂園的第八大主題園區。

撰文：經濟通中國組

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