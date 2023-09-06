《神州經脈》李強指經濟增長可達標，官媒促非一線城市撤樓市限制

人行本周連續3天大額收水共10470億元（人民幣．下同），市場資金面偏緊，Shibor今日（6日）全線升。人民幣匯價下跌，拖累滬深股市今早走低，但地產股午後追上港股同業，出現顯著升幅，帶動滬綜指午後止跌，收升0.12%，報3158.08點，深成指跌0.24%，創業板指跌0.47%。

中國總理李強（前）在東盟峰會上發言。（AP圖片）

午後交投變得較為活躍，總結兩市全日成交7713億元，按日仍減少4%，陸股通淨流入約4079萬元。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3084，較上個交易日4時30分收盤價小升4點子，止兩連跌，暫脫離半個月新低，全日在7.3030至7.3248之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1969，較上個交易日跌186點子，止十連升，創8月23日以來兩周新低，上個交易日報7.1783。

今日新聞精選

1. 中國國務院總理李強周三在印尼雅加達舉行的東盟峰會上表示，今年中國經濟有望實現年初設定的5%左右的增長目標，指中國經濟發展前景可期，將為地區和世界各國不斷提供新的更大機遇。李強並指，國家之間出現分歧和爭端，關鍵是大家正視問題、消除誤解。當前很重要的是反對選邊站隊、反對集團對抗、反對新冷戰，妥善處理國家之間的分歧和爭端。並要不斷夯實10+3機制合作根基，共同應對各類風險挑戰。

2. 對於中國會否在東盟與中日韓領導人會上提日本核污水排海問題，中國外交部發言人毛寧表示，注意到有報道指日方聲稱將在會議期間就核污水排海問題向各國作出說明。中方希望日方能夠正視國際社會的關切，做出有誠意、真正基於科學取信國際社會的說明，而不是繼續淡化、掩蓋核污染水排海的危害。毛寧又指，日方就「核污染水」發明了「處理水」這個名詞，反覆宣傳氚的濃度沒有異常，營造核污染水中只含有氚、氚濃度達標就安全的假象，但實際福島核污水成分複雜，即使經過淨化仍含有幾十種放射性核素，日方需要正視。

3. 瀋陽市日前出台26條購房支持新政，取消限購、限售政策，並明確落實「認房不認貸」、降低商貸首付比例等。官媒《證券時報》頭版發表評論文章，指瀋陽新政內容全面，力度較大，值得一些城市借鑒，特別是非一線熱點城市，過去市場過熱階段出台的限購、限售等政策都可因城施策盡快取消。另外，珠海市住房和城鄉建設局今日宣布即日實施「認房不認貸」政策，至此粵港澳大灣區內地9城均落地「認房不認貸」政策。

4. 華為新款手機Mate 60 Pro被指可能已突破美國技術封鎖限制，疑似採用中芯國際最先進7納米晶片及兼容5G網絡。美國白宮國家安全顧問沙利文在當地時間周二（5日）就華為推出Mate 60系列手機回應指，在未獲得關於其所搭載晶片的確切信息之前，不會發表評論，並指美國應繼續實施「小院高牆」政策。另外，《華爾街日報》引述知情人士指，中國最近命令中央政府機構的官員不得在工作中使用蘋果公司的iPhone和其他外國品牌設備，也不得將這些移動設備帶入辦公室，工作人員已經於最近幾周在聊天群或會議接到上級的有關指示。

5. 自8月27日中證監發布優化首次公開募股(IPO)、再融資監管安排以來，IPO、再融資明顯放緩。截至9月4日，IPO方面，僅2家公司IPO註冊生效，創下年內新低；再融資方面，僅新增1單可轉債預案，無新增定增預案，且有4家公司定增停止實施。事實上，今年7月至今，滬深交易所均處於IPO事項「零受理」狀態，僅北交所受理了3家新申報企業。從IPO審核來看，8月上會次數同比腰斬。

6. 北京證券交易所副總經理王麗在金融街資管論壇上表示，通過便利投資者開戶，北交所至少會有400萬的增量投資者空間；實行一鍵開戶之後，這兩天開戶已經超過10萬戶。目前北交所正全力推進信用債市場的建設，研究推出公開發行可轉債，持續開展ETF、公募REITs、資產證券化等產品的研究。北交所今後在企業端將加快高質量上市公司的供給；在投資端將壯大投資者隊伍，引導公共基金、社保、保險、理財等擴大投資範圍，促進投融的平衡；在交易端要改進和完善交易機制，擴大做市商隊伍，完善做市、融資融券機制。

7. 據FIFA國際足聯官方網站信息，2023年FIFA電競洲際杯將於9月13日至17日在中國上海舉行，來自中國、韓國、泰國和越南的16支隊伍將爭奪冠軍和30萬美元總獎金。這也是FIFA電競洲際杯首次在中國舉辦。另外，2023世界製造業大會將於9月20日至24日在安徽合肥舉辦，主題為「智造世界．創造美好」，聚焦量子科技、人工智能、高端裝備、智能家電等領域。今年大會展覽面積、參展企業均為歷年之最，展覽內容覆蓋汽車製造、無人機、工業機器人及智能裝備、智能注塑等15個行業板塊。

8. 離岸及在岸人民幣兌美元今早均跌破7.32關口，《路透》引述消息人士指出，中國國有大行早間在離岸市場收緊人民幣流動性，以緩和離岸人民幣跌勢；國有大行早盤時段也於在岸市場提供美元流動性，助緩人民幣跌勢。另外，據俄媒報道，2023年8月莫斯科交易所人民幣交易額為3.92萬億盧布，環比增長超過30%。儘管人民幣的市場份額僅增加0.11個百分點，但人民幣仍以超過45%的市場佔有率保持領先。

撰文：經濟通中國組

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