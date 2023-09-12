《神州經脈》美再炒作中國經濟，廣州樓市回暖，人民幣續升

A股昨日（11日）受利好帶動升，陸股通恢復淨流入，惟今日A股市況迅速回冷，全日維持好淡拉鋸格局，滬綜指收跌0.18%，報3137.06點，深成指跌0.08%，創業板指跌0.59%。陸股通今早窄幅流出，午後走資幅度擴大，收市時淨流出19.8億元（人民幣．下同），兩市全日成交7083億元，按日大減15.8%。

（資料圖片）

《路透》昨日引述消息稱，人行收緊5000萬美元或以上額度的購匯，並將該部分購匯審批權限集中到人行，以期緩解人民幣匯率下跌壓力。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2835，較上個交易日4時30分收盤價升71點子，兩連升，創9月4日以來逾一周新高，全日在7.2795至7.2966之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1986，較上個交易日升162點子，兩連升，創9月7日以來近一周新高，上個交易日報7.2148。

今日新聞精選

1. 美國副財長阿迪摩（Wally Adeyemo）表示，中國正面臨重大經濟問題，比起美國，這些問題更有可能給該地區造成影響。阿迪摩接受CNN採訪時指出，中國政府擁有在短期內應對經濟問題的資源，但必須正視長期的結構性經濟問題，如人口結構和高負債，隨著時間的推移，這些問題將更難解決。中國外交部發言人毛寧今日回應稱，似乎每過一段時間就會出現各種各樣的「中國崩潰論」，但事實是，中國經濟沒有崩潰，反倒是「中國崩潰論」屢屢崩潰。她強調，今年以來中國經濟持續復甦，總體回升向好。中國經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好的基本面沒有改變。中國將堅持高水平對外開放，中國的發展將為亞洲鄰國和世界帶來更多的機遇。

2. 據《路透》引述消息人士稱，為了解決地方政府的隱性債務問題，中國當局將對數千家地方政府融資平台（LGFV）的活動進行更嚴格的審查，並禁止新的地方融資平台公開發行城投債。報道指，中國監管機構希望通過制定一份地方融資平台名單，並防止這些平台從新實體或空殼公司中籌集資金，以防止地方債務問題加劇。

3. 國家金監總局周末出手調整保險公司投資A股槓桿，引險資救市，國壽集團首席投資官王軍輝，泰康資產CEO段國聖、平安集團相關負責人、人保資產相關負責人接受官媒採訪時紛紛表示：堅定看好中國資本市場投資價值，將充分發揮險資壓艙石作用。

4. 繼華為Mate 60 Pro具備衛星通話功能之後，內媒從相關產業鏈人士處了解到，今年年底之前，國內其他手機廠商也會陸續在其產品中支持衛星通話功能。該知情人士稱，國內大眾智能手機直連衛星的功能，有多項原創技術突破，主要由中國電信和華為合作研發。考慮到後續更多手機廠商提供終端接入，可能出現衛星通話同時使用人數增加的情況。該人士進一步表示，市場對具備衛星通話功能的智能手機需求量很大，但目前仍受限於產能。

5. 廣州相繼落地執行「認房不認貸」及下調二套房首付比例及貸款利率。有內媒記者隨後探訪廣州多個樓盤，發現不少人冒雨看房。其中廣州荔灣區某樓盤銷售人員稱，廣州執行認房不認貸後，一周成交量超越之前一個月。此外，廣州認房不認貸等新政落地後首場土地拍賣8日競拍、11日搖號，兩幅地一個多月前排牌時，不少房企都嫌總價太高，不確定會否參與，結果最後十幾家房企爭一塊地，其中一幅位於海珠區佔地17.7萬平方米、總建面約36.37萬平方米的巨無霸地塊，由中海地產以127.89億元封頂價成交，成廣州土拍史上總價第五高地塊，也是今年廣州第二宗總價過百億的地塊，同時是海珠區史上總價最高的「地王」。另據官媒《新華財經》報道，多地多家銀行反饋，今年以來監管部門沒再要求報送房地產貸款和個人住房貸款佔比數據。這意味多地房地產貸款集中度管理制度執行有所鬆動。

6. 全國工商聯今日發布「2023中國民營企業500強」榜單，京東集團以10462.36億元營業收入連續兩年位居民營企業500強榜首；阿里巴巴以8645.39億元收入排第二；恒力集團以6117.57億元收入排名第三，並已連續兩年位居製造業民企500強首位。第四至第十名分別是正威國際集團、浙江榮盛控股集團、騰訊控股、山東魏橋創業集團、萬科企業、聯想控股、比亞迪。今年民企500強入圍門檻275.78億元，比去年增加12.11億元。

7. 天津市文化和旅遊局表示，9月7日至10日，「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會天津站」在天津奧林匹克中心舉辦，據攜程平台數據，演唱會觀眾總計18.5萬人次，其中本地觀眾佔38%，外地觀眾佔62%，累計綜合消費帶動超過30億元。其中，9月6日至11日，天津整體旅遊訂單數量環比前一周增長11.7%，較2019年同期增長77.4%；旅遊人次環比前一周增長8.57%，較2019年同期增長70.5%；訂單金額環比前一周增長35.3%，較2019年同期增長130.2%。

8. 上海迪士尼樂園今日宣布恢復年卡銷售，全新推出幻彩珍珠卡，售價為1399元，享全年不少於200個可預約入園日。此外，原來售價為2399元的「星光寶石卡」，此次價格上調至2759元；「無限鑽石卡」由3999元上調至4399元。同時，「夢幻水晶卡」將於9月15日全面停售，續卡至「夢幻水晶卡」將於9月14日截止。

撰文：經濟通中國組

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載