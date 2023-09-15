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《神州經脈》人行降準MLF不減息，經濟數據優，人幣漲A股跌

15/09/2023

　　8月經濟數據意外見穩，加上人行昨（14日）宣布全面降準0.25個百分點，而不同於過往的是，今次降準就在人行宣布後的第二日（即今日）生效，結合人行日前出動多招穩匯，外界關注貨幣當局今次火速降準決定背後的緊迫性。滬深股市早段受人行神速降準利好見穩，8月經濟數據公布後，下午陸股通見顯著資金外流跡象，股市轉頭向下，最後在通信設備、釀酒、能源等板塊領跌下，滬綜指收跌0.28%，深成指跌0.52%，創業板指跌0.45%。

 

（資料圖片）

 

　　兩市全日成交7217億元（人民幣．下同），從昨日低位反彈，按日增長8.4%。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅高開後一度失守7.28，低見7.2828，但在8月經濟數據公布後大幅反彈至日內高位7.2400。據交易員指，中資大行早盤時段順勢賣出美元，助力人民幣加速反彈，不過午後購匯增多疊加北向資金流出，人民幣回吐多數漲幅，最終收報7.2691，較上個交易日4時30分收盤價小升10點子，五連升，創9月1日以來半個月新高。另據外電報道，人行已要求部分券商盡量減少自營外匯交易業務，以減少美元買盤。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1786，較上個交易日升88點子，五連升，續創9月5日以來逾一周新高，較市場預測偏離逾千點，上個交易日報7.1874。

 

今日新聞精選

 

1. 人民銀行昨傍晚宣布今日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，為年內第二次降準，預計釋放中長期流動性超5000億元。今日人行再出招，增量續作MLF（中期借貸便利）不減息，利率維持在2.5%不變，同時重啟14天逆回購操作，中標利率下調20基點至1.95%。人行旗下的《金融時報》頭版引述市場人士評論指，此時降準對匯率穩定起到支持作用。高盛經濟學家閃輝和魏琪等預計，今次降準後中國還將出台更多放鬆政策，第四季將再降準25個基點及調降政策利率10個基點。《路透》認為，密集的多重操作顯示出人行強力維穩季末流動性，以及支持銀行放貸等政策意圖，為穩增長不遺餘力策馬揚鞭。

 

2. 國家統計局公布，8月規模以上工業增加值同比增長4.5%，優於預期且創四個月高位；社會消費品零售總額同比增長4.6%，同樣優於預期，亦是三個月最高。首8月固定資產投資同比增長3.2%，略遜預期，比首7回落0.2個百分點。首8月商品房銷售額下降3.2%，降幅擴大1.7個百分點，再創年內新低點。首8月全國房地產開發投資同比下降8.8%，降幅比上月擴大0.3個百分點，亦為年內新低。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，總的來看，8月主要指標邊際改善，國民經濟恢復向好。8月全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點，低於上年同期，與2019年同期持平。至於上月起暫停發布的城鎮調查失業率分年齡段數據，付凌暉稱如有新情況會及時公開；青年人就業情況在8月明顯改善。

 

3. 國家統計局公布8月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。8月70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市分別有17個和3個，比上月均減少3個；同比上漲城市分別有25個和3個，比上月分別減少1個和2個。新建商品住宅銷售價格方面，8月一線城市環比由上月持平轉為下降0.2%，當中北京、廣州和深圳環比分別下降0.2%、0.3%和0.6%，上海環比漲0.1%；同比則上漲0.6%，漲幅比上月回落0.4個百分點。二手住宅銷售價格方面，8月一線城市環比下降0.2%，降幅比上月收窄0.6個百分點，其中北京環比上漲0.4%，上海、廣州和深圳環比分別下降0.3%、0.6%和0.2%；一、二線城市同比分別下降1.6%和3%，降幅較上月分別擴大0.2和0.3個百分點。

 

4. 據外電報道，美國共和黨議員敦促拜登政府完全切斷華為。由眾議院外交事務委員會主席麥克考領銜的10名共和黨眾議員，周四（14日）聯合致信商務部負責工業和安全事務的副部長，指出華為新機表明當前制裁措施並未發揮效力，要求商務部工業和安全局以及國防部、國務院、能源部9月28日前對議員們做簡報匯報。報道指，美國商務部對中芯國際是否違反制裁一事始終保持沉默。值得一提的是，華為將秋季新品發布會時間定在9月25日，正值創辦人任正非之女、華為副董事長兼CFO孟晚舟獲釋回國兩周年紀念日，而有關宣傳短片標題為「最大的阻力，給我們最大的動力」。發布會將在深圳舉行，華為稱重磅新品將登場。

 

5. 深圳市發改委印發《深圳市關於促進消費的若干措施》。其中提到，支持老舊汽車更新消費，對提前報廢或遷出「國Ⅳ」及以下排放標準的普通小汽車並於年底前購置符合條件新能源汽車的，給予最高1萬元補貼，可與省、市、區其他補貼疊加享受。《措施》同時提出加快建設「超充之城」，便利「北上」香港單牌及深港兩地車牌電動車在深充電、換電服務，推動在港人消費集中區域充電設施配備充電轉換器。此外，在完善跨境支付環境方面，支持港澳居民在深辦理取現業務和開辦內地銀聯卡，提升數字人民幣帳戶與八達通等港澳第三方支付平台互聯互通水平，擴大微信香港錢包、支付寶香港錢包、港澳版「雲閃付」錢包、港澳本地「銀聯系」錢包等跨境電子錢包在深圳的使用範圍，支持開展面向港澳居民以及深港、深澳異地家庭和親友的數字人民幣紅包跨境消費活動。

 

6. 中國外交部新聞發言人毛寧宣布，因參與對台軍售，中國決定對美國洛歇馬丁密蘇里州聖路易斯市分公司和諾斯羅普．格魯曼公司實施制裁。毛寧強調，中國政府捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器，停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，否則必將遭到中方堅決有力回擊。另外，毛寧宣布，中國國家副主席韓正將於9月18日至23日出席第78屆聯合國大會一般性辯論，其間，韓正將出席聯合國可持續發展目標峰會、氣候雄心峰會及中方主辦的全球發展倡議合作成果展示高級別會議等活動，並同聯合國秘書長、第78屆聯大主席及有關國家領導人舉行雙邊會晤。

 

7. 國家地熱能中心主辦、中國石化承辦的2023年世界地熱大會今日上午在北京開幕，中國國務院副總理張國清致辭時表示，中國將積極擴大地熱能的使用，並將擴大風能和太陽能發電項目的規模，同時安全推進核電站建設。中石化董事長馬永生在同一場合表示，中石化計劃新增7500萬平方米的地熱供暖面積，以實現到2025年底達到1.6億平方米的目標。

 

8. 此前有傳多家銀行理財子公司接到監管窗口指導，不允許新增理財直接融資工具業務。《財新》確認有關消息屬實，其引述一名股份行人士指，總行接到通知要暫停新增理財直接融資工具相關業務，但沒有說明理由。報道引述相關業務人士分析，事件或與近期的地方化債一攬子方案及城投企業風險化解有關，通過暫停新增資金來源，以更方便摸清地方債務底數。

 

撰文：經濟通中國組

 

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