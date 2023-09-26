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內房困局 | 平安不動產稱涉案抵押物夠償債，不存在債務違約問題

26/09/2023

　　此前有人舉報平安不動產有限公司在發債時隱瞞債務違約事宜，中證監要求公司解釋。平安不動產昨日（25日）發公告，堅稱公司不存在債務違約問題，且預計不會因相關案件所涉事項發生實際重大損失。


　　平安不動產表示，根據河南省高級人民法院作出的民事判決，在債權人對抵押物行使優先受償權前，平安不動產毋須承擔判項中的連帶清償責任，而土地抵押物目前的價值足以償還主債務，因此可以合理預期該公司不會實際因該連帶清償責任而發生重大損失。平安不動產強調，只有在土地抵押物拍賣所得價款不足以清償主債務的情況下，公司才需要在49%的限額內承擔連帶清償責任，且有權向主債務人追償。


　　中證監此前在問詢函表示，稱有人舉報平安不動產曾為一筆2.5億元（人民幣．下同）銀行貸款提供流動性支持，該筆貸款中有2億元逾期，法院裁定平安不動產應承擔連帶清償責任，但其未予清償，並在發行債券時隱瞞債務違約事宜。中證監要求平安不動產進行補充說明並披露，亦要求主承銷商、發行人律師進行核查，並對所涉事項是否對發行人公開發行公司債券條件造成影響發表明確意見。

 

撰文：經濟通中國組

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