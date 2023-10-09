《神州經脈》習近平晤舒默，外儲規模再降，A股復市外資急走

滬深股市今日（9日）中秋國慶雙節長假期後復市，早上遇上港股因颱風天休市，在陸股通停擺下先行低開，滬綜指低開0.34%，開盤未過多久跌幅便擴大至超過1%，低見3072.64點，創超過一個月新低，消費板塊重創，地產、金融股亦見震盪行情，惟軍工、汽車板塊苦苦支撐，午後陸股通恢復交易，即出現大幅資金流出的情況，所幸未有進一步拖低大市，滬綜指跌幅更有所收窄，全日收市跌0.44%，報3096.92點，三千一關明日再戰。深成指曾跌近1.2%，再度失守萬點，全日跌幅收窄至0.03%，報10106.96點，創業板指則走低0.26%。

國家主席習近平（右）今午在北京人民大會堂會見到訪的美國國會參議院多數黨領袖舒默（左）。（AP圖片）

復市首日A場小幅震盪，刺激成交增加，全日成交7700億元（人民幣．下同），較休市前最後一個交易日（9月28日）增加7.4%，外資循陸股通淨流出74.6億元。

內地中秋國慶長假後首個交易日，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日低開高走，收報7.2922，較上個交易日4時30分收盤價升80點子，兩連升，創9月18日以來三周新高，全日在7.2860至7.3050之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1789，較上個交易日升9點子，較市場預測強1156點子，撇除9月26日無升跌，連升14個交易日；上個交易日報7.1798。

今日新聞精選

1. 據《央視新聞》，國家主席習近平今日下午將在北京人民大會堂會見美國國會參議院多數黨領袖舒默。舒默率領的美國兩黨議員訪華團隊上周六（7日）抵上海，開啟訪華行程，先與上海市委書記陳吉寧會面；之後轉到北京，獲中央外辦主任兼外長王毅接見，雙方並舉行會談。王毅表示，希望此行有助美國更準確了解中國，有助雙方更加理性處理現有分歧，協助兩國關係回到健康發展的軌道。舒默則指出，今次率領跨黨代表團訪華，表明美方願意與中方進行坦誠而富有成效的溝通。

2. 截至9月末，中國外匯儲備規模為31151億美元，較8月末下降450億美元，降幅為1.42%，是今年2月以來最大的單月降幅；人行黃金儲備報7046萬盎司，增加84萬盎司，為連續11個月增加。外匯局指出，美元指數上漲導致其他貨幣貶值、全球金融資產價格總體下跌，是當月外匯儲備規模下降的主要原因。不過，中國經濟總體回升向好，高質量發展扎實推進，有利於外匯儲備規模繼續保持基本穩定。

3. 以巴戰事迄今造成以色列逾700死2315傷，加沙地帶436死，2200傷。中國外交部發言人毛寧今日的例行記者會上表示，中方對衝突造成平民傷亡感到十分痛心，反對和譴責傷害平民的行為。中方反對擴大衝突，破壞地區穩定的行動，希望盡快停火止戰，恢復和平。外交部已經第一時間啟動了領事保護應急機制，協調開展在巴勒斯坦、以色列的中國公民和機構的安全保護工作。內地旅行社近期赴以色列旅行團均取消。

4. 恒大集團(03333)創辦人許家印此前被中國政府採取強制措施，外界推測可能和恒大在美申請破產保護，轉移國內資產，「錢轉美國債留中國」，而同樣在美申請破產保護的還有融創(01918)、佳兆業(01638)、當代置業(01107)、榮盛發展(深:002146)等房企。不過三大財經報刊《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》集體刊登文章，澄清房企在美申請破產保護對境內債務處置影響有限，因美元債在法律受償上具有「劣後」性質。此外，恒大的債券持有人特設小組發聲明，稱恒大取消債權人會議「完全出乎意料」，非但沒能回答問題反而引發更多疑問，國際債權人被蒙在鼓裏。根據目前情況推算，中國恒大會在10月30日的下次的清盤呈請聆訊上，獲法院頒布清盤令。不過聲明亦指，債權人及其顧問「仍然願意保持建設性」，並與恒大合作尋求一切方式解決當前問題。

5. 今年中秋國慶假期上周五（6日）結束，文旅部數據顯示，全國國內旅遊出遊人數8.26億人次，同比增71.3%，較2019年增4.1%；國內旅遊收入7534.3億元，同比增129.5%，較2019年增1.5%。國家移民管理局數據顯示，假期全國邊檢機關共1181.8萬人次出入境，日均147.7萬人次，較去年同期增長約2.9倍，是2019年同期的85.1%。電影票房方面，據燈塔專業版實時數據，截至10月6日21時，2023年國慶檔總票房達27.23億（9月29日至10月6日），超過2022年的14.99億元，惟不及2019年同期的44.66億元。

6. 滬深交易所上周六發布答記者問表示，近日有自媒體稱，節後A股將延長交易時間，並在部分股票上試行T+0交易，相關內容不屬實。交易所指，前期有關負責人也已明確提出，現階段A股市場實行T+0交易的時機不成熟。

7. 中指院公布的數據顯示，今年國慶假期期間（9月29日-10月6日），內地35個代表城市日均成交面積較去年國慶假期（10月1日-7日）及2019年假期下降兩成左右。中指院表示，國慶期間各地樓市表現不一，上海、廣州在樓盤供應端帶動下情緒回升，北京、深圳、成都、杭州樓市表現相對平穩，武漢、蘇州、天津等地在房交會、新政顯效下市場活躍度得到提升，但市場持續性仍需觀察，短期市場依然有壓力。短期內核心城市供需兩端支持政策或將繼續發力，而普通二線和三四線城市市場修復恐需更長時間。

8. 據內媒引述華為汽車BU董事長余承東透露，問界新M7自9月12日發售至10月6日，累計訂單超過5萬輛，銷情之佳甚至跑贏部分暢銷車型。除了華為的品牌效應、鴻蒙智能系統的加持之外，售價上的優勢也是其暢銷的因素之一，問界新M7起售價比競爭對手理想L7的入門版便宜1萬元，頂配版本則要低7萬元，如果疊加假期期間的各種購車權益，問界新M7的價格優勢還會被繼續放大。

撰文：經濟通中國組

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