  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

穆迪貶平安不動產至投機級，憂發生危機時平保拒支援

12/10/2023

　　中國平安(02318)(滬:601318)旗下資管平台平安不動產，此前被人舉報在與內地房企合作的一個項目出現貸款逾期，被法院要求承擔連帶清償責任，但公司在發債時隱瞞有關債務違約事宜。平安不動產當時向中證監解釋，稱公司不存在債務違約問題，且預計不會因相關案件所涉事項發生實際重大損失。


　　不過穆迪周三（11日）發表報告，將平安不動產的發行人評級從投資級的Baa2連降兩級，至投機級的Ba1，並將展望調整為負面。穆迪還下調了平安不動產旗下子公司和債券的評級和投資展望。穆迪在報告中指，平安不動產信用指標惡化、資金獲取能力遭削弱，不再支持其投資級的信用評級，至於負面展望則反映公司改善營運表現的不確定性，以及在市場前景不明朗的情況下，難以保持其對母公司中國平安的戰略和經濟價值。
　
*穆迪：平安不動產投資項目或陷財務危機*
　
　　穆迪分析，中國住宅房地產市場的持續下滑以及整體經濟增長放緩，將在未來12至18個月內大幅削弱平安不動產的獨立信用質素，同時其傳統房地產項目可能陷入財務困難，增加平安不動產的減值損失和負債。穆迪預計平安不動產將其業務重點轉向投資性房地產項目，但會延長其投資期限和現金轉換周期，削弱現金流。


　　穆迪認為平安不動產流動性較弱，後續營運需要籌集新資金或得到中國平安的支持，但由於國內地產市場疲弱，中國平安會否向平安不動產提供流動性支援存在不確定性。

 

撰文：經濟通中國組

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

67.100

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.480

異動股

01919

中遠海控

7.750

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 67.050
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.490
  • 01919 中遠海控
  • 7.730
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 69.800
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 131.500
股份推介
  • 00900 ＡＥＯＮ信貸財務
  • 5.460
  • 目標︰$8.20
  • 01347 華虹半導體
  • 20.150
  • 目標︰$21.50
  • 09696 天齊鋰業
  • 45.800
  • 目標︰$46.65
  • 00830 中國建築興業
  • 2.450
  • 目標︰$2.48
  • 00005 滙豐控股
  • 63.150
  • 目標︰$66.00
人氣股
  • 00001 長和
  • 41.700
  • 00005 滙豐控股
  • 63.150
  • 00700 騰訊控股
  • 316.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.900
  • 00939 建設銀行
  • 4.690
報章貼士
  • 01347 華虹半導體
  • 20.150
  • 目標︰$21.50
  • 00291 華潤啤酒
  • 45.200
  • 目標︰$49.00
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 18.280
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/10/2023 16:11  恒指升345點收報18238，信義玻璃升逾8%，藥明升近6%

12/10/2023 11:05  《魚缸博客》匯金增持四大行A股，建行小注博見5.3銀

12/10/2023 14:16  【提振Ａ股】中證監擬禁券商及海外子公司收內地新客進行離岸交易

12/10/2023 13:14  【外圍經濟】高盛售分期貸款公司GreenSky未披露作價

12/10/2023 10:34  【外圍經濟】聯儲局官員連日放鴿，但會議紀要顯示仍可能加息一次

12/10/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒３３億元，買美團沽中移動

12/10/2023 08:46  【大行炒Ｄ乜】舜宇獲富瑞上調目標價近兩成，大細摩跟進濠賭股

06/10/2023 12:28  《嚟緊炒Ｄ乜》市場憧憬港府撤辣，恒隆地產中線上望１４﹒５銀

12/10/2023 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８１９９，隔夜拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

研究指應屆畢業生平均招聘月薪過萬，業界稱不夠真實
人氣文章

新聞>中國故事

穆迪貶平安不動產至投機級，憂發生危機時平保拒支援
人氣文章

新聞>中國故事

【上海特寫】聯乘茅台、貓和老鼠，瑞幸咖啡的重生
品味生活
生活
人氣文章

逸趣談Teen．張逸

《點點星光》的啟示
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

10月啤酒節 | 夜色無邊Oktoberfest！黃金海岸熱鬧慕尼黑啤酒節玩足一晚！隊啤兼食鹹豬手、德國香腸、炸牛仔肉！超過癮啤酒雞蛋仔
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

獨門蔗汁涼茶店屹立中環75載！憑舊生意、新方式再崛起，養生龜苓膏溫暖人心
DIVA CHANNEL
人氣文章

寫設計．陳丞軒 Keith Chan

黃正宜阿正的Cafe：「咖啡呀唔該」！充滿能量與快樂DNA，向色彩繽紛的80s致敬
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

中秋節講八月十五！蜜桃臀唔易有？美臀之標準公開！性感健康腰臀黃金比例係XX！為擁有美臀超模明星可以去到幾盡？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

對人仁慈，等於對自己殘忍！沒底線的愛情，就如沒停損點的投資，只會輸得一敗塗地
健康好人生 Health Channel
人氣文章
從頑皮小犬講到小丸子！今期素食譜：番茄汁煮花椰菜小丸子
人氣文章
腸胃健康｜中大開「從腸計議」商場展！免費做身體檢查！即場check腸胃病、中風風險
人氣文章
抗發炎飲食是甚麼？針對慢性炎症，提升身體免疫力！要多吃這些食物！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/10/2023 16:19
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/10/2023 16:19
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/10/2023 16:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/10/2023 16:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事12/10/2023
研究指應屆畢業生平均招聘月薪過萬，業界稱不夠真實
人氣文章中國故事12/10/2023
穆迪貶平安不動產至投機級，憂發生危機時平保拒支援
人氣文章中國故事12/10/2023
【上海特寫】聯乘茅台、貓和老鼠，瑞幸咖啡的重生
人氣文章財經熱話12/10/2023
四大行A股獲中央匯金增持，內銀有景搭轉順風車
人氣文章財經熱話12/10/2023
《午市前瞻》匯金增持未必可推動大市向上 港交所300以下值博
人氣文章財經熱話12/10/2023
美國議息｜聯儲局官員連日放鴿，但會議紀要顯示仍可能加息一次
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金