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碧桂園主動公布：創始人楊國強赴順德北滘項目調研

13/10/2023

　　碧桂園(02007)在微信公眾號發布文章，10月11日下午，碧桂園控股集團創始人楊國強、總裁莫斌現身廣東順德北滘項目，並進行調研指導工作。該篇文章包括一條關於楊國強在工地聽取員工匯報的短片，以及一張有關楊國強在工地現場的照片。


 


　　文章指，楊國強在觀摩過程中詢問了解施工細節和產品質量，並向廣東碧桂園職業學院的學生們進行分享。文章亦提到，楊國強之女、集團董事局主席楊惠妍於本周一（9日）出席了集團月度管理會議，稱強調保交付、保經營的同時，也進一步明確要保持戰略定力，堅持「一體兩翼」的中長期發展規劃，不過文章未有附上楊惠妍出席會議的照片。

傳楊國強賣私人飛機還債

　　出現債務風險的碧桂園，早前傳出創始人楊國強已將手中的私人飛機賣出還債。據內媒報道，碧桂園本月9日舉行的月度會議上，莫斌在會上透露，楊國強已經把私人飛機賣了。但他沒有說明銷售金額。


　　楊國強據悉有四架商務機，去年希望將一架大飛機販售，但近一年多還沒找到買家。還有一架飛機四人共有，三個月前，楊國強掛出屬於自己那0.25的份額，但金額不詳。

 

撰文:經濟通中國組

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