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一帶一路論壇直擊：核酸重出江湖，新聞中心科技手段展魅力

18/10/2023

 

　　第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇10月17日至18日在北京舉行，來自約130個國家和30個全球組織的代表出席。《經濟通通訊社》記者直擊論壇新聞中心的情況，以及為參加開幕式所要求的防疫措施而排隊核酸檢測。


科技手段展示北京魅力


　　「一帶一路」論壇新聞中心以論壇主視覺藍色為主色調，將水墨畫、絲綢、瓷器、中國傳統建築簷口等元素融入其中。走進記者工作區，兩側立著兩本打開的「書畫」，分別為「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」。跟過去的大型活動一樣。新聞中心除了媒體公共工作區、新聞發布區，科技文化互動展示區等，通過科技手段展示北京魅力。在景泰藍製作技藝，彩塑京劇臉譜，木板水印記憶，京式旗袍傳統製作和同仁堂中醫文化工藝等傳統文化體驗區，吸引不少記者親身體驗。

 

一帶一路論壇一

新聞中心設京劇臉譜、木板水印記憶、京式旗袍傳統製作等傳統文化體驗區，吸引不少記者親身體驗。（黃燕明攝）


　　在科技文化互動展示區，記者可以通過8K、360度虛擬拍攝、人工智能等科技手段，身臨其境，仿佛到達北京市各個地標和景點。記者8K體驗區完成了一次裸眼3D的飛躍。一個18米寬的小間距、高分辨率8K超高清半環繞三折式大屏，飛躍過以3D建模仿真方式搭建北京中軸線、北京城市副中心、奧運會場館、中關村科技園區等標誌性場景。

 

一帶一路論壇二

新聞中心提供8K超高清互動區，站在屏幕前彷彿來到了北京市各個地標和景點。（黃燕明攝）


　　記者在科技文化互動展示區現場體驗人工智能繪畫，首先面對鏡頭拍攝一張正臉照片，並選擇場景天壇，點選漢服，幾秒鐘後生成一條短視頻，AI換臉術讓記者穿越回天壇做俠女。而點選現代簡約風，則能變成一位走在老北京胡同裏的現代少女，俏皮又酷颯。體驗者通過掃瞄二維碼，可以將視頻保存到手機，十分方便。

 

一帶一路論壇三

有現場記者體驗AI換臉術，穿越回天壇做俠女。（影片截圖）


　　進入到360度虛擬拍攝體驗區，記者只需在環繞的綠幕中和鏡頭互動，現場拍攝的高清影像即可與通州運河燃燈塔、慕田峪長城、頤和園等場景實時融合，領略大運河文化帶、長城文化帶和西山永定河文化帶的魅力。


揮之不去的核酸檢測重出江湖

 

　　如今的北京街頭大部分人已經不戴口罩，街頭已無核酸亭，也很少醫院提供核酸檢測服務。但是核酸檢測並未完全退場。「一帶一路」論壇的與會者仍需檢測核酸和佩戴口罩。參與「一帶一路」論壇活動的人需要出示24小時內的核酸檢測證明；參加18日上午的開幕式的人不僅需要提供24小時內的核酸檢測證明，還需要出示4小時內的快測結果，參加會議時要配戴藍色醫用口罩。

 

一帶一路論壇四

「一帶一路」論壇的與會者仍需提前一天參加核酸檢測，記者要排隊一個多小時做檢測，彷彿回到疫情時。（黃燕明攝）


　　核酸檢測服務由大會統一安排，在收到防疫要求的通知後，記者快馬加鞭趕去做核酸檢測。下午的核酸檢測一開始。記者就已經來到國家會議中心大酒店一層，現場已經有百餘名記者，排起了長長的隊伍等待檢測。可能久未做大規模檢測，工作人員純人手輸入資料，表現有點生疏，速度非常慢，記者排了一個多小時才做完檢測。行家調侃：看到久違的核酸檢測牌子，仿佛時光倒流三年前，回到疫情時期。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

 

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