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碧桂園發圖文：楊國強接待農業發展集團曹江林到訪

19/10/2023

　　碧桂園　(02007)今早發布聲明闢謠「創始人父女或已離境」，重申公司創始人和集團董事會主席目前在國內正常工作。而在昨日（18日）傍晚，碧桂園在其微信公眾號刊出文章，圖文並茂，介紹10月17日，中國農業發展集團有限公司黨委書記、董事長曹江林一行到訪碧桂園總部考察交流，並與碧桂園控股集團創始人楊國強進行親切交流。


 


　　楊國強介紹了廣東皓耘科技有限公司的整體情況。他表示，皓耘將持續聚焦高端智能農業裝備研發製造，提升產品的可靠性及耐久度，打破國外農機巨頭在中國高端農機產品市場壟斷的局面，同時希望與中農發集團進一步開展深度合作。


　　曹江林高度認同碧桂園在社會責任方面的理念，認為碧桂園是一個有擔當、有家國情懷的企業。同時，他對碧桂園布局農業科技及高端智能農業裝備的戰略表示認可，也期待雙方未來能夠加強合作，共同推動中國農業現代化的發展。


　　文章又指，作為碧桂園控股集團創始人，楊國強一直高度關注公司在科技建造和現代農業方面的進展。10月11日，楊國強及集團總裁莫斌到廣東順德北滘項目指導工作，先後觀摩了電梯井整體提升模板、外牆橫排模板、一體系斜撐底座等新型塑料模板的研發情況，考察了模板成型質量，並向廣東碧桂園職業學院的學生們分享了研究新型塑料模板過程中庖丁解牛的故事和匠心精神。

 

撰文：經濟通中國組

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