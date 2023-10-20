標普：中國城投債務重組或衝擊內銀2.2萬億元資本

標普全球評級發表報告指出，在不利情境中，中國城投債務重組可能對地方銀行造成2.2萬億元人民幣的資本衝擊，約五分之一的區域性銀行資本充足率可能跌至監管要求以下。



報告指，金融穩定對中國當局來說仍然至關重要，然而，對搖搖欲墜的區域性銀行的支持旨在遏制系統風險，而不一定針對所有陷入困境的銀行。個別銀行可能會面臨信用壓力，投資者或將承擔痛苦。



報告稱，許多地方政府用於支持陷入困境的地區銀行的財政資源有限，中央政府的支持可能是最終的手段。中國的區域性銀行包括城市商業銀行和農村商業銀行，主要在地方層面經營。



上述不利情境的推演包括區域性銀行74%的城投債面臨重組壓力；排名前80的區域性銀行的資本充足率將從目前的13.4%下跌至10.5%；在取樣的區域性銀行中，16家將面臨資本充足率掉至8%的監管要求之下等。



《路透》早前引述消息報道，中國一籃子化債方案隨著多地公告發行特殊再融資債券而落地後，地方城投平台最大的債權方--商業銀行亦將成為推進化債的重要力量。金融監管部門發文，指引銀行對存量地方債務進行展期、降息，並發放貸款置換今明兩年到期債券；人民銀行亦將設立「緊急貸款」，對地方政府暫難償還的的公開市場債務或非標債務提供流動性支持，最長期限不得超過兩年，僅可用於「緊急」事項。

撰文：經濟通中國組

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