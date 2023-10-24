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《神州經脈》王毅將訪美，匯金救市A股止跌，鍾睒睒再成中國首富

24/10/2023

　　滬綜指周一（23日）低見2923.51點刷新去年11月以來新低，A股信心難覓，逼「國家隊」繼續出手，中央匯金公布周一買入大盤藍籌ETF，並預告將在未來繼續增持，市場推算匯金周一買入規模可能高達近50億元（人民幣．下同），與此同時人民銀行再大碼投放5220億元補充流動性。

 

鍾睒睒第三度成為胡潤中國首富。（資料圖片）

 

　　A股周二（24日）早上開市稍見信心但不多，滬綜指很快便回歸下跌，銀行、保險股跌幅居前，不過在10時後市場轉旺，半日收市有26個行業板塊升幅在1%以上，到尾盤大市發力再上，消費、券商、地產等板塊升幅顯著，拉動滬綜指升幅擴大至0.78%，報2962.24點，結束四連跌，深成指升0.61%，創業板指升0.85%。兩市成交8041億元，較周一增加11.5%。


　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周二高開100點後一度升至一周新高，惟升勢未能維持，反覆回吐，收報7.3075，較上個交易日4時30分收盤價升75點子，創10月13日以來逾一周新高，全日在7.2961至7.3098之間波動。


　　周二人民幣兌一美元中間價報7.1786，較上個交易日升6點子，創10月13日以來逾一周新高，較市場預測強逾1200點，上個交易日報7.1792。


今日新聞精選


1. 據《路透》引述消息人士報道，中國人大常委會將於周二批准該增發一筆略超過1萬億元的主權債務發行計劃，並於11月開始發行。報道指，近一半的籌資款項將用於水利和防洪工程，其餘款項將主要用於災後重建和高標準農田建設。此外，據《路透》統計，截至周一，10月地方債發行規模至少接近1.32萬億元，規模創年內新高，其中特別再融資債發行量近9563億元，佔比約73%，均用於償還存量債務，已有22個省區市完成發行或公布發行時間表。


2. 國家發展改革委等五部門印發《促進戶外運動設施建設與服務提升行動方案（2023－2025年）》，其中提到要加強資金支持，包括鼓勵金融機構在市場化法制化原則下積極支持戶外運動企業發展，支持符合條件的戶外運動企業上市融資等；並提出要把戶外運動打造成全民健身的優勢產業，到2025年推動戶外運動產業總規模達到3萬億元。國家發改委相關負責人表示，戶外運動產業在體育產業中的佔比約60%，參與人數超過4億，可說是只要堅定不移推動戶外運動產業高質量發展，將能夠推動全民健身國家戰略深入實施，並有效帶動體育產業成為國民經濟支柱產業。


3. 中國外交部發言人毛寧宣布，應美國國務卿布林肯邀請，外交部長王毅將於10月26日至28日訪問美國，將同美方高層就中美關係及共同關心的國際地區問題深入交換意見。王毅此行距將在美國三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）峰會僅兩周左右，早前美國總統拜登表示期望與中國國家主席習近平在峰會會面，但目前未有任何計劃落實。另外，據美國財政部消息，中美經濟工作組周二舉行首次會議，雙方代表團以視頻方式會談兩個小時。美方指會議就兩國和全球宏觀經濟發展等議題進行了「富有成效和實質」的討論；中方指雙方就兩國及全球宏觀經濟形勢和政策、合作應對全球挑戰等議題進行了深入、坦誠、建設性的溝通。


4. 胡潤研究院周二發布胡潤百富榜，農夫山泉(09633)鍾睒睒即使財富比去年減少了1%，但仍以4500億元第三次成為中國首富。騰訊(00700)馬化騰財富增加30%，以2800億元繼2020年後重回第二位。拼多多黃崢財富大增59%，以2700億元首次躋身榜單前三排第三。黃崢從上一年榜單至今財富增長達1000億元，是本次榜單中財富增長最多的企業家。第四至十位分別是寧德時代(深:300750)曾毓群、字節跳動張一鳴、網易(09999)丁磊、長江實業(01113)李嘉誠李澤鉅父子、美的(深:000333)何享健家族、吉利(00175)李書福家族、阿里系馬雲家族。


5. 1-9月累計，全國一般公共預算收入166713億元，同比增長8.9%。其中，國內增值稅53454億元，同比增長60.3%，主要是去年同期留抵退稅較多、基數較低。證券交易印花稅1555億元，同比下降30.8%。1-9月累計，全國一般公共預算支出197897億元，同比增長3.9%。


6. 中央匯金周一公布買入大盤藍籌ETF，並預告將在未來繼續增持，市場推算匯金周一買入規模可能高達近50億元。市場亦期待政府設立平準基金進場救火，內媒通過專家放風，稱平準基金具有提振股市信心的作用，更指基金應達到萬億元規模。有「企業股改第一人」之稱的內地股份制和公司問題專家、中國政法大學資本金融研究院院長劉紀鵬，在接受《鳳凰網》採訪時表示，不論人行抑或平準基金入市，一定不是長久之計，一定要退出，而救市資金要退出，就需要找到股市治本的方法，因為如果不治本，只是直接讓銀行往裏邊砸錢，即使未來漲到4000點、5000點也保不住。


7. 碧桂園(02007)上周未能償還1500萬美元（約1.17億港元）票息，公司旗下近110億美元未償境外債事實上構成違約，只差沒有對外公開宣布，此前有指碧桂園的債權人正尋求與公司進行緊急談判。據《彭博》引述知情人士透露，碧桂園創辦人楊氏家族曾經飛往北京，希望與監管機構會面，安排國營企業注資碧桂園，但沒有成功。另外，國際評級機構穆迪發表報告，稱中國房地產行業銷售復甦不確定，進一步干擾內地發展商恢復財務狀況的能力，基本面疲軟，預計將在未來12至18個月進一步影響中國開發商的信用品質；國有發展商在資本市場表現料跑贏市場，而私有房企將面臨進一步壓力。　


8. 上海迪士尼度假區周二宣布，全球首個「瘋狂動物城」主題園區、即上海迪士尼樂園第八大主題園區將於12月20日正式開幕。這一備受期待的全新園區將通過迪士尼引以為豪的創意和創新，讓各個年齡層的遊客沉浸在這個多姿多彩、生機勃勃的「瘋狂動物城」大都會，身臨其境地感受在這裏「每個動物都有無限可能」

 

撰文：經濟通中國組

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