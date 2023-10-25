第四季增發1萬億國債，今年財政赤字率升至3.8%

十四屆全國人大常委會第六次會議24日通過決議，明確中央財政將在今年四季度增發2023年國債1萬億元（人民幣．下同），作為特別國債管理。



中央財政將增發的1萬億元國債全部用於救災防災，通過轉移支付方式安排給地方，且不用地方還，並計入財政赤字。今年全國財政赤字將由3.88萬億元增加到4.88萬億元，預計赤字率由3%提高到3.8%左右。



特別國債用於災後恢復重建等八大方面



在資金使用方面，特別國債將重點用於八大方面：災後恢復重建、重點防洪治理工程、自然災害應急能力提升工程、其他重點防洪工程、灌區建設改造和重點水土流失治理工程、城市排水防澇能力提升行動、重點自然災害綜合防治體系建設工程、東北地區和京津冀受災地區等高標準農田建設。



提前下達下一年度新增地方政府債務限額



另外，十四屆全國人大常委會還授權國務院提前下達下一年度新增地方政府債務限額。授權期限為決定公布之日至2027年12月31日。這意味著2024年至2028年的新增債務限額可以像過去一樣提前到上一年四季度下達。

撰文：經濟通中國組

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請