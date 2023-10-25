《神州經脈》萬億國債落實，神十七明載人升空，明年春節放假8天

面對逾二十年來最大的經濟下行風險，中央政府在接近年末時段罕見祭出重磅經濟刺激措施。滬深股市今早（25日）大幅高開，滬綜指高開0.82%，報2986.41點，半小時內一度衝高至2993.3點，以為有望走上三千可惜無以為繼，在金融股集體飄綠拖累下，滬指升幅有所收窄，午後外資趁勢離開，滬指全日僅升0.4%，報2974.11點，深成指升0.47%，創業板指更倒跌0.9%。

神舟十七號3名航天員（左至右）江新林、湯洪波、唐勝杰今日與媒體見面。（AP圖片）

兩市全日成交8737億元（人民幣．下同），按日增長8.7%，外資一度顯著流入，其後出現獲利回吐情緒，半日收市淨流入1.1億元，午後重回流出，淨流出13億元，連續第八個交易日淨流出。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅高開後反覆走低，尾盤進一步向下，收報7.3150，較上個交易日4時30分收盤價跌75點子，回吐昨日全部升幅，全日在7.3045至7.3161之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1785，較上個交易日升1點子，兩連升，續創10月13日以來近兩周新高，較市場預測強逾1400點。上個交易日報7.1786。

今日新聞精選

1. 中央財政將在今年第四季增發2023年國債1萬億元，用於災後恢復重建、防災工程等八大方面，全部給地方用且不用地方還，計入財政赤字；全國財政赤字將由3.88萬億元增加到4.88萬億元，預計赤字率由3%提高到3.8%左右。財政部副部長朱忠明表示，初步考慮在今年安排使用5000億元，結轉明年使用5000億元，又指赤字率雖然小幅提高，但中國政府的負債率仍處於合理區間，整體風險可控；國債資金投入使用後，將積極帶動國內的需求，進一步鞏固中國經濟回升向好的態勢。國家發改委副秘書長張世昕表示，優先支持水毀設施恢復重建項目，並確保在明年主汛期前高標準完成。

2. 酒泉衛星發射中心今日召開神舟十七號載人飛行任務新聞發布會，宣布神舟十七號載人飛船將於明日11時14分發射。神舟十七號航天員乘組由湯洪波、唐勝杰、江新林組成，三人分別得48歲、34歲、35歲，是中國太空站建造任務啟動以來，平均年齡最小的航天員乘組。擔任指令長的湯洪波曾在2021年6月至9月執行神舟十二號載人飛行任務，今次是時隔兩年重返「天宮」。神舟十六號三名航天員將在與神舟十七號三名航天員完成在軌輪換任務後，本月31日返回東風著陸場。

3. 中國中央外辦主任兼外長王毅將於明日起至周六訪問華盛頓，白宮方面指，美國國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文將於周五會見王毅，討論議題包括具挑戰性的問題如誤解和溝通不暢等。布林肯則在周二於聯合國安理會表示，他期待在本周晚些時候與王毅會晤時繼續與之合作，防止中東的衝突蔓延。另晶片廠商英偉達（Nvidia）表示，美國限制向中國出口高端AI晶片新規，已提前於周一（23日）生效，受出口管制的產品包括專為中國市場設計的A800和H800晶片產品、以及A100、H100、和L40S產品。

4. 中國國家主席習近平24日簽署主席令，根據中國第十四屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議於2023年10月24日的決定：免去秦剛的國務委員職務，免去李尚福的國務委員、國防部部長職務；免去劉昆的財政部部長職務，任命藍佛安為財政部部長；免去王志剛的科學技術部部長職務，任命陰和俊為科學技術部部長。秦剛自今年6月下旬後便再無公開露面，一個月後被免去外交部部長職務。外交部部長職務由中央政治局委員、中央外事辦主任王毅擔任。中國國防部長一職暫時懸空。劉昆、王志剛現年66歲，已過退休年齡。

5. 各電商平台摩拳擦掌備戰「雙11」購物節之際，社交平台突然流傳電商直播之城杭州宣布禁止直播帶貨的消息，稱「實體經濟真的要來了。政策一出，贏得當地實體個體商戶一陣歡呼喝彩」。內媒《上游新聞》引述杭州市商務局相關負責人回應稱，「杭州禁止直播帶貨」是不實信息、謠言。內地直播帶貨頭部MCN機構遙望科技(深:002291)也被投資者問及禁止直播帶貨的傳聞。遙望科技強調，目前直播業務正常開展，至今也沒有收到任何關於禁止直播帶貨的要求，而網民關注到的可能是杭州部分批發市場的內部管理要求。

6. 國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會上回應稅務和自然資源部門對富士康旗下企業展開調查一事，指有關方面依法依規對所有企業一視同仁開展遵紀守法調查，是正常執法行為，並強調台企在大陸分享紅利的同時，也應承擔相應社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。

7. 國務院辦公廳發布2024年部分節假日安排通知，春節2月10日至17日放假調休，共8天，鼓勵各單位結合帶薪年休假等制度落實，安排職工在除夕（2月9日）休息。元旦1月1日放假，與周末連休。清明節4月4日至6日放假調休，共3天。勞動節5月1日至5日放假調休，共5天。端午節6月10日放假，與周末連休。中秋節9月15日至17日放假調休，共3天。國慶節10月1日至7日放假調休，共7天。

8. 國際評級機構標普發表報告，預計在下行情境下，2024年中國房地產銷售將較2022年最多下降25%，至約10萬億元人民幣（1.4萬億美元），並會拖累中國實際GDP增速下滑至2.9%。標普指，如果中國政府未向房地產行業提供重大刺激措施，也沒有酌情提供財政或貨幣支持，樓市出現下行情境的可能性為20%。報告又指，房地產市場的困難拖累了中國經濟的反彈，反過來進一步打擊了房地產銷售。

撰文：經濟通中國組

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載