神舟十七號順利發射，料花6.5小時自主對接核心艙

神舟十七號載人飛船今日11時14分順利發射升空，與火箭成功分離並進入預定軌道。神十七的三名航天員湯洪波、唐勝杰、江新林狀態良好，將在中國太空站駐留6個月，明年4月返回地球。神十六的三名航天員景海鵬、朱楊柱、桂海潮則將於本月31日返回東風著陸場。



湯洪波、唐勝杰、江新林分別48歲、34歲、35歲，是中國太空站建造任務啟動以來，平均年齡最小的航天員乘組。擔任指令長的湯洪波曾在2021年6月至9月執行神舟十二號載人飛行任務，今次是時隔兩年重返「天宮」。唐勝杰和江新林都是首次上太空。



根據計劃，神十七載人飛船入軌後，將採用自主交會對接模式，對接中國太空站天和核心艙前向端口，形成三艙三船組合體，對接過程約6.5小時。在軌駐留期間，神十七航天員乘組主要任務包括完成與神十六乘組在軌輪換，開展空間科學與應用載荷在軌實驗、試駭，實施航天員出艙活動及載荷出艙，進行艙外載荷安裝及空間站維護維修等工作，同時持續評估空間站組合體功能性能，獲取積累空間站運行的寶貴數據和經驗，考核地面支持中心執行空間站運行管理任務的協調性、匹配性，進一步提升空間站運行效率和故障處置能力。



神十七航天員乘組並將在軌迎接天舟七號貨運飛船、神舟十八號載人飛船到來。

撰文：經濟通中國組

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