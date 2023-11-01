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《神州經脈》財新PMI收縮，習拜會擬定月中，中央指導金融工作

01/11/2023

　　中央金融工作會議10月30日至31日在北京舉行，相比此前開過多次的全國金融工作會議，從「全國」改為「中央」，更加體現了加強黨中央對金融工作的集中統一領導的重要性。金融工作會議一向對A股帶來提振作用，不過對於今日（1日）的滬深股市則未見奇效，金融及地產股下跌，加上數據顯示中國製造業重返萎縮區間，一度拖累滬綜指倒跌，幸得股王茅台(滬:600519)強升支撐大市，滬指總結全日勉強收升0.14%，報3023.08點，盤中創近半個月新高，深成指倒跌0.38%，創業板指跌0.46%。

 

10月財新製造業PMI錄49.5，重回收縮區間。（資料圖片）

 

　　交投情況快速回落，兩市全日成交只得8119億元（人民幣．下同），按日大減1000億元或11.6%，陸股通淨流出超過20億元，連續第三日流出。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日小幅高開後回吐漲幅並持續在低位震盪，午後觸及近兩個月低位，尾盤雖稍有回升但仍未能脫離，收報7.3187，較上個交易日4時30分收盤價跌11點子，創9月8日以來近兩個月新低，全日在7.3139至7.3200之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1778，較上個交易日升1點子，九連升，續創10月13日以來近三周新高，強於市場預測值逾1500點，為本輪過濾舉措以來最大水平。上個交易日報7.1779。

 

今日新聞精選

 

1. 美國白宮發言人皮埃爾確認，總統拜登及中國國家主席習近平的團隊「已原則上達成共識」，兩人本月中旬將在美國三藩市會晤，重要細節仍有待敲定。中國外交部發言人汪文斌回應指，中美雙方都同意朝著實現舊金山（三藩市）元首會晤共同努力。

 

2. 中央金融工作會議10月30日至31日在北京舉行。中共中央總書記習近平出席會議並發表重要講話。會議要求，保持流動性合理充裕，準確把握貨幣信貸供需規律和新特點，總量上合理增長，結構上有增有減，節奏上平穩適度，更加注重做好跨周期和逆周期調節，充實貨幣政策工具箱，活躍資本市場。促進金融與房地產良性循環，健全房地產企業主體監管制度和資金監管，完善房地產金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，因城施策用好政策工具箱。加強外匯市場管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，穩步擴大金融領域制度型開放，提升跨境投融資便利化，穩慎扎實推進人民幣國際化。優化融資結構，更好發揮資本市場樞紐功能，推動股票發行註冊制改革走深走實。建立防範化解地方債務風險長效機制，建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制，優化中央和地方政府債務結構。

 

3. 人行貨幣政策司司長鄒瀾表示，要加快現代中央銀行制度建設，健全貨幣政策和宏觀審慎政策「雙支柱」調控框架。始終保持貨幣政策的穩健性，堅持以人民為中心的價值取向，既滿足經濟發展需要，也堅決不能讓老百姓的票子變「毛」。保持流動性合理充裕，更加注重做好跨周期和逆周期調節，充實貨幣政策工具箱。深化利率和匯率市場化改革。優化資金供給結構。國家外匯管理局新聞發言人王春英則稱，要以支持科技創新和中小微企業為重點，著力提升跨境貿易和投融資便利化水平。有序深化外匯領域改革，穩步擴大制度型開放，持續推動外匯市場發展，著力提升資本項目開放的質量，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。

 

4. 中國證監會市場監管一部主任張望軍表示，未來會就註冊制改革持續完善發行、上市、交易、併購重組、退市等基礎制度，並將大力推進投資端改革，吸引中長期資金入市。引導社保、保險、年金等各類資金配置A股，並持續豐富資本市場產品工具，提升投資交易便利性，營造「願意來、留得住」的市場環境。規範發行和交易行為，及時評估優化股份減持、融資融券、再融資等機制安排，加強一二級市場逆周期調節。中國證監會發言人高莉則稱，中證監將積極支持境外優質的主體依法投資入股境內證券基金經營機構，鼓勵外資證券基金機構發揮專業性、特色化優勢參與中國資本市場。

 

5. 10月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得49.5，較9月下降1.1個百分點，重回收縮區間。10月中國製造業需求連續第三個月擴張，但增幅放緩。新出口訂單指數仍然低於榮枯線，外需疲弱導致製造業企業減少供給，製造業景氣度回落。就業指數過去八個月內第七次錄得收縮區間，消費品、投資品、中間品生產企業用工情況均有所惡化。財新智庫高級經濟學家王喆表示，三季度經濟出現築底回升跡象，惟目前經濟恢復基礎仍不穩固。萬億元人民幣國債將有助於穩經濟大盤，但對居民收入增加以及就業和預期改善的傳導效應還需進一步觀察。

 

6. 新疆自貿試驗區今天掛牌成立，這是中國第22個自貿試驗區，也是中國在西北沿邊地區設立的首個自貿試驗區。中國商務部副部長郭婷婷在專題發布會上表示，商務部將支持新疆自貿試驗區努力吸引匯聚國內外資源要素，重點圍繞促進投資便利化、增強金融服務功能、推動數字經濟發展和加強人才服務保障等方面開展探索。支持境外金融機構在新疆自貿試驗區設立銀行、保險、證券等金融機構，鼓勵銀行業金融機構加大對新疆自貿試驗區基礎設施建設的支持力度；在依法合規、風險可控前提下，鼓勵銀行業金融機構創新科技金融服務模式，不斷提升對新疆自貿試驗區內科創企業的金融服務水平。

 

7. 韓媒引述業內人士消息稱，華為明年智能手機出貨量目標為1億部。此前多家市場研究公司預測，華為明年智能手機出貨量將達約7000萬部，1億部較此前預期增長逾40%。業內人士認為，華為最近推出的Mate 60系列手機需求強勁，這大大加快了華為的發展腳步。華為今年的全年智能手機出貨量預計將達到4000萬至5000萬部，這比華為去年3000萬部的出貨量高出30%-70%。

 

8. 貴州茅台昨晚公告，自2023年11月1日起上調53%vol貴州茅台酒（飛天、五星）出廠價格，平均上調幅度約為20%，不涉及市場指導價格。內媒引述五糧液、瀘州老窖、山西汾酒　等多家白酒公司，大部分都表示暫無漲價的計劃，稱會靜觀其變。貴州茅台相關工作人員就漲價表示，公司考量了市場供需變化才作出價格調整。

 

撰文：經濟通中國組

 

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